Terheș in emisiune la Bahmuțeanu: "O voi aduce la Bruxelles pe femeia care declara ca VIP-urile s-au vaccinat cu placebo!"

Emisiune extrem de interesanta joi seara la News Romania TV, realizata de Adriana Bahmuțeanu, care l-a avut invitat pe europarlamentarul Cristian Terhes. Acesta a promis ca va merge mai departe cu apararea drepturilor si libertatilor, incalcate acum in UE prin dictatura certificatului verde.

"Suntem in plina ancheta, starngem date foarte importante pe care le vom da publicitatii. Asa cum am cerut si datele despre contractele din vaccinuri, asa cum am aflat oficial ca s-au facut mai intai teste pe oameni cu serurile aste si dupa aia pe soareci, asa vom merge inainte in cercetarea noastra care e destul de avansata, apoi vom pune datele la dispozitia presei." a afirmat europarlamentarul in emisiunea "Starea de veghe".

Adriana Bahmuteanu l-a intrebat daca intentioneaza sa se adreseze si Parchetului European, Laurei Codruta Kovesi, care sa cerceteze aceste cazuri cu vaccinurile la scara europeană. "Nu facem acest demers pentru ca avem cercetarea noastra, daca am sesiza-o pe Kovesi atunci, devenind parte din acheta, prin sesizare si punand la dispozitie documente sau avand acces la alte documente, nu mai putem sa facem publice rezultatele nostre, iar noi nu asta vrem, in plus nu stiu cat va da curs Parchetul European la o ancheta impotriva sefei Ursula von der Leyen. Daca ar vrea, Kovesi ar face deja ancheta asta intrucat ar fi practic autosesizata.", a raspuns Terhes.

Europarlamentarul a mai spus ca in ianuarie o va aduce la Bruxelles pe femeia care a dezvaluit - cadru medical fiind - ca intre loturile de vaccinuri anti Covid exista multe contnand seruri fiziologice. "E asistenta din Slovenia, care a starnit un mare scandal in tara ei si a fost fortata sa-si dea demisia. Ea a reclamat ca exista loturi intregi de vaccinuri continad seruri fiziologice si ca VIP-urile s-ar fi 'vaccinat' cu acestea in fata camerelor de luat vederi. Aceste loturi puteau fi cunoscute intern prin seriile lor, dupa terminatia din anumite secvente de numere. O s-o aducem in ianuarie la Bruxelles sa facem o conferinta de presa cu ea ca sa spuna exact despre ce e vorba. Nu o sa propunem o audiere a ei la Parlamentul European pentru ca asta ar fi o mascarada..."

