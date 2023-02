The Times of Israel scria in 2014: Planul secret pentru un "al doilea Israel" în Ucraina!

The Times of Israel, un ziar israelian independent care numără printre angajații săi o serie de foști reporteri ai cotidianului israelian Ha'aretz, a publicat un articol fascinant, dar în mare parte trecut cu vederea, datat Ierusalim și Jitomir, Ucraina, la 16 martie 2014, și care a fost scris de corespondenții săi respectivi din Rusia și Ucraina, Hirsh Ostropoler și I. Z. Grosser-Spass, citând un raport secret furnizat guvernului israelian.

Raportul, redactat de un grup select de cercetători în domeniul istoriei evreiești, proveniți din mediul academic și din alte centre de cercetare, a concluzionat că evreii europeni descind de fapt din khazari, un grup războinic mongol-tătar care a domnit în Ucraina și în sudul Rusiei, care s-a convertit în masă la iudaism în secolul al VIII-lea d.Hr, relateaza Defend Democracy Press.

Sioniștii susțin de mult timp că pământul revendicat de Israel este dreptul biblic din naștere al poporului evreu, care a fost forțat să părăsească pământul într-o așa-numită "diasporă" după cuceriri repetate de către diverse imperii. Dovada că evreii ashkenazi, care reprezintă majoritatea populației evreiești israeliene, nu au nicio legătură istorică cu Palestina ar pune sub semnul întrebării întreaga premisă a Israelului ca fiind patria istorică "veche de 5.000 de ani" a poporului evreu.

Jurnaliștii israelieni au remarcat faptul că orice discuție despre khazari și Israelul modern a fost întotdeauna întâmpinată cu dispreț de către liderii israelieni. Ei îl citează pe prim-ministrul israelian Golda Meir care a spus o dată: "Khazar, Schmazar. Nu există un popor khazar. Nu am cunoscut khazari. În Kiev. Sau în Milwaukee. Arătați-mi acești khazari despre care vorbiți". Dovada ADN că o populație Khazar migratoare din Europa își revendică acum rădăcinile străvechi în Palestina elimină în mare măsură pretențiile sioniste asupra regiunii.

Redam in continuare din articolul aparut in 2014 in The Times of Israel:

Dovezile că evreii din Europa Centrală și de Est nu au nicio pretenție istorică asupra Palestinei au dus la un val de activități în Israel și în străinătate. Knesset-ul israelian va vota în curând un proiect de lege adoptat de cabinetul israelian care legalizează Israelul ca "stat național" evreiesc. Premierul israelian Binyamin Netanyahu, care a citit raportul secret despre khazari, a declarat că "Israelul este statul evreiesc, naționalist, pentru poporul evreu". În condițiile în care revendicările ashkenazilor asupra Israelului sunt, în cel mai bun caz, slabe, Netanyahu, Partidul său Likud și aliații săi evrei ortodocși și ai partidelor de coloniști din Cisiordania nu au altă opțiune decât să își revendice în mod agresiv pretențiile naționaliste nu doar asupra Israelului, ci și asupra Cisiordaniei - pe care naționaliștii o numesc "Iudeea și Samaria".

Cu toate acestea, unii israelieni și evrei din străinătate nu își asumă niciun risc. Unul dintre principalele motive pentru care magnatul miliardar evreu ucrainean Ihor Kolomoisky, guvernatorul provinciei ucrainene Dnipropetrovsk și cetățean al Ucrainei, Israelului și Ciprului, cheltuiește zeci de milioane de dolari pentru recrutarea de naționaliști ucraineni de dreapta și neonaziști din alte părți ale Europei pentru a lupta împotriva majorității vorbitoare de limbă rusă din regiunea Donbass din estul Ucrainei, este teama că planurile de a transforma Ucraina într-un "al doilea Israel" vor fi deraiate. Măsurile de protecție ale Rusiei pentru Donbass, precum și încorporarea prin referendum a Crimeei, aceasta din urmă fiind prețuită de naționaliștii evrei khazari reînviați, amenință transformarea Ucrainei într-o a doua patrie pentru evreii ashkenazi, care consideră că stăpânirea lor asupra primei părți a Israelului este, în cel mai bun caz, slabă.

Povestea explozivă despre rădăcinile khazare ale ashkenazilor a dezvăluit, de asemenea, că Israelul, știind că un stat palestinian este inevitabil, având în vedere presiunea tot mai mare din partea Europei în acest sens, se pregătește să relocheze coloniștii ashkenazi din Cisiordania în Ucraina. Cercetările avansate ale Israelului în domeniul geneticii au dus la stabilirea unei linii ADN directe între ashkenazi din Israel și khazarii care au fost dispersați în Europa Centrală și de Est după ce Rusia a cucerit Imperiul Khazar în secolul al XI-lea.

Israelienii și aliații lor sioniști din întreaga lume i-au acuzat întotdeauna pe susținătorii legăturii genetice khazarian-ashkenazi de antisemitism adânc înrădăcinat. Cu toate acestea, cercetările genetice conținute în raportul secret israelian confirmă ceea ce istoricul israelian Shlomo Sand a dezvăluit în cartea sa, "Invenția poporului evreu". Conceptul liniei de sânge khazariene a fost abordat pentru prima dată de istoricul maghiar Arthur Koestler în lucrarea sa din 1976 "Al treisprezecelea trib".

Jurnaliștii de la Times of Israel au citat un consilier anonim al lui Netanyahu care a dezvăluit planurile de emigrare israeliană în Ucraina: "La început ne-am gândit că a recunoaște că suntem într-adevăr khazari este o modalitate de a ocoli insistența [președintelui palestinian Mahmoud] Abbas că niciun evreu nu poate rămâne într-un stat palestinian. Poate că ne-am agățat de un pai. Dar când a refuzat să accepte acest lucru, ne-a forțat să ne gândim la soluții mai creative. Invitația ucraineană pentru ca evreii să se întoarcă a fost o mană cerească. Relocarea tuturor coloniștilor în interiorul Israelului într-un timp scurt ar fi fost dificilă din motive logistice și economice. Cu siguranță nu dorim un alt fashlan precum expulzarea coloniștilor în timpul Hitnatkut [dezangajării] din Gaza".

Ostropoler și Grosser-Spass au citat, de asemenea, o sursă anonimă din serviciile de informații israeliene, care a declarat: "Nu vorbim despre întoarcerea tuturor evreilor ashkenazi în Ucraina. Evident, acest lucru nu este practic. Presa, ca de obicei, exagerează și senzaționalizează; de aceea avem nevoie de cenzura militară".

Planul evreilor israelieni și ucraineni este de a-i reinstala pe ashkenazi din Cisiordania în republica autonomă rusă Crimeea, după ceea ce ei consideră că va fi o eventuală retrocedare a peninsulei către Ucraina. Planurile finale ale sioniștilor ucraineni, precum Kolomoisky, pe lângă aliații americani precum secretarul de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, și ambasadorul SUA în Ucraina, Geoffrey Pyatt, este de a înființa o regiune evreiască autonomă în Crimeea și de a reda peninsulei numele khazarian original de Chazerai. Deși tătarii care trăiesc astăzi în Crimeea și în alte părți sunt în mare parte musulmani, planurile de a crea o națiune khazară în Ucraina vor implica probabil și un prozelitism global din partea israelienilor și ucrainenilor care sunt hotărâți să restaureze Khazaria ca alternativă la Israel. Eforturile actuale de proselitism evreiesc în rândul metișilor catolici "cripto-evrei" din Mexic; creștinii, hindușii și budiștii din India; ortodocșii ruși și budiștii din Birobidzhan, Siberia; musulmanii din Pakistan și Afganistan; și creștinii, musulmanii și animiștii din Uganda, Ghana, Mali, Nigeria, Zimbabwe, Mozambic și Malawi; și în rândul unor mici grupuri de presupuși descendenți evrei din China, Sao Tome și Principe, Tahiti, Surinam, Vietnam, Brazilia și Peru indică un plan israelian care urmărește creșterea numărului de evrei în scopul colonizării într-o serie de locații din afara Cisiordaniei și a Înălțimilor Golan, ocupate ilegal. Pe lângă Ucraina, nordul Irakului, estul Libiei, Alexandria din Egipt, părți din Turcia, Patagonia din Argentina și Uganda sunt toate luate în considerare pentru potențiale așezări evreiești care să completeze Cisiordania sau să o înlocuiască. Așa-numitul "Tribul pierdut al Israelului", Bnei Menashe din statele Mizoram și Manipur din nord-estul Indiei, este considerat de mulți indieni ca nefiind, de fapt, evrei, ci migranți economici disperați care caută o viață mai bună în Israel. Atât de disperați sunt expansioniștii israelieni de a-și mări numărul, încât studii dubioase privind ADN-ul evreiesc au încercat să clasifice sorbii din estul Germaniei, populația bantu Lemba din Zimbabwe, Malawi și Mozambic și anumite grupuri de italieni din sud, armeni și greci ca "triburi pierdute" ale Israelului, pentru a mări numărul evreilor și pretențiile geografice ale iudaismului.

În Ucraina, așa-numitul "al doilea Israel", Kolomoisky și Kievul au înrolat o serie de foști membri ai Forțelor de Apărare ale Israelului în batalioanele lor de voluntari, inclusiv în Batalionul Azov, Una dintre unitățile israeliene este cunoscută sub numele de "Căștile albastre ale Maidanului" și este comandată de un israelian care folosește pseudonimul "Delta". Dacă Israelul nu ar avea un interes direct în extinderea influenței sale în Ucraina, ar putea cu ușurință să împiedice aceste unități să meargă în Ucraina.

În Cisiordania există, de asemenea, coloniști evrei sefarzi care descind din evreii marranos din Spania stăpânită de mauri, care au fost expulzați din Peninsula Iberică în timpul inchizițiilor spaniole și portugheze din secolul al XV-lea, care nu au nicio legătură cu askenazii sau cu Khazaria. Recent, într-o mișcare similară cu invitația Ucrainei adresată Ashkenazilor din Cisiordania de a se stabili în Ucraina, Spania și Portugalia au adoptat o legislație care ar permite oricărui evreu sefardit de oriunde din lume care poate dovedi că descinde din Marranos expulzați în timpul Inchiziției să obțină cetățenia celor două țări.

Unii vorbitori de limbă rusă din Donbass se tem de intențiile pro-israelienilor din guvernul de la Kiev. În mod ciudat, Kolomoisky a recrutat o serie de neonaziști din vestul Ucrainei și din Europa pentru a lupta în batalioanele sale, ale căror organizații de dreapta au aderat întotdeauna la noțiunea unei viitoare "battle royale" între Rusia și rămășițele Khazaria din Israel, Ucraina, Polonia și Republica Georgia pentru a răzbuna înfrângerea Khazaria în secolul al XI-lea de către Imperiul Rus.

Israelul a oferit guvernului georgian al președintelui Mikheil Saakașvili, care includea un număr de cetățeni cu dublă cetățenie israeliană și georgiană de origine khazar, asistență militară și de informații în războiul din 2008 împotriva Osetiei de Sud și Abhaziei. În mod similar, israelienii au stabilit legături strânse cu Azerbaidjanul, o țară care, la fel ca Georgia și Ucraina, are legături străvechi cu Khazaria prin intermediul unui grup autohton de evrei azeri cunoscut sub numele de Subbotniks.

Consilierul anonim al lui Netanyahu este, de asemenea, citat de jurnaliștii de la The Times of Israel, care au dezvăluit de ce guvernul israelian face o miză pentru marile colonii israeliene din Ucraina: "Așa cum a spus premierul, nimeni nu le va spune evreilor unde pot sau nu pot trăi pe teritoriul istoric al existenței lor ca popor suveran. El este dispus să facă sacrificii dureroase pentru pace, chiar dacă asta înseamnă să renunțe la o parte din patria noastră biblică din Iudeea și Samaria. Dar atunci trebuie să te aștepți ca noi să ne exercităm drepturile istorice în altă parte. Noi am decis că acest lucru va fi pe malurile Mării Negre, unde am fost un popor autohton timp de peste 2000 de ani. Chiar și marele istoric nesionist Simon Dubnow a spus că aveam dreptul să colonizăm Crimeea. Este în toate cărțile de istorie. Puteți să căutați".

Asistentul le-a dezvăluit celor doi jurnaliști israelieni că Netanyahu apreciază forța vechilor khazari și îl citează pe Netanyahu spunând: "suntem un popor mândru și străvechi a cărui istorie aici datează de 4.000 de ani". Dar consilierul a adăugat: "Același lucru este valabil și pentru khazari ... în Europa și nu la fel de mult timp. Dar uitați-vă pe hartă: khazarii nu au fost nevoiți să trăiască în "granițele Auschwitzului"".

Pentru cei neinformați, printre care se pare că se numără și președintele Barack Obama și secretarul de stat american John Kerry, dorința actuală a Israelului de a crea o nouă identitate israeliană naționalistă este legată direct de activitățile conducerii ucrainene, Petro Poroșenko, Arseniy Yatsenyuk, Kolomoisky și ale susținătorilor lor americani, Nuland și Pyatt, în crearea unui refugiu sigur, temporar sau nu, pentru coloniștii ashkenazi din Cisiordania. Datorită dezvăluirii de către Times of Israel a raportului secret israelian despre khazari și Israelul modern, mașinațiunile din spatele destabilizării Ucrainei de către americani și Uniunea Europeană devin cu atât mai evidente.