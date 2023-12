The Washington Post: Megabogații americani sunt noii șefi politici. Cum poate fi afectată democrația

Scăderea influenței șefilor de partide politice și a camerelor pline de fum în care aceștia își desfășurau activitatea a fost anunțată cu mult timp în urmă ca un pas important către predarea mai multor puteri în alegerea candidaților la președinție cetățenilor obișnuiți. Cine ar fi crezut atunci că miliardarii vor căuta să devină noii șefi ai politicii americane?

Indivizii foarte bogați primesc o atenție uriașă în politica prezidențială. Și, practic, fiecare potențial candidat își dorește sprijinul unui super PAC bine finanțat și sprijinul vocal al megabogaților. Dezertarea unui miliardar dezamăgit este tratată ca o veste proastă pentru orice candidat. Dar ce diferență fac toate acestea?

Chiar săptămâna trecută, Americans for Prosperity, parte a rețelei politice a miliardarului industriaș Charles Koch, a anunțat că o susține pe Nikki Haley în încercarea ei de a deveni candidatul republican. Susținerea a fost de bun augur pentru fostul ambasador al SUA la Națiunile Unite și guvernator al Carolinei de Sud, care a câștigat în sondaje.

De asemenea, este considerată o știre că miliardarul Jamie Dimon, președintele JPMorgan Chase, a vorbit cu ea la telefon și că Larry Fink, președintele BlackRock, a participat la o mică adunare pentru ea. Când miliardarul fondului speculativ Ken Griffin a spus că îl va sprijini pe guvernatorul Floridei Ron DeSantis (r), a făcut titluri din nou.

DeSantis s-a bucurat de sprijinul unui super PAC considerabil numit Never Back Down. Acum are un alt super PAC nou format, care a fost înființat pe fondul luptelor interioare dintre liderii lui Never Back Down. Campania sa de până acum nu a reușit să îndeplinească așteptările donatorilor săi și să se desprindă de haită pentru a deveni principalul provocator al fostului președinte Donald Trump pe care mulți la începutul anului credeau că va fi.

Scopul acestor republicani bogați este să găsească un candidat credibil și să se consolideze în spatele acelei persoane pentru a evita repetarea primarelor din 2016, când Trump a reușit să câștige împotriva unui teren divizat. Acest lucru poate fi lăudabil, dar până acum nu au avut mai mult succes în încetinirea lui Trump decât a fost instituția republicană în 2016. Miliardarii influențează și politica prezidențială democrată. Candidații i-au curtat cu asiduitate în timp ce au concurat pentru nominalizările lor de partid în campaniile recente. Dar această dinamică de stânga nu este atât de pronunțată cum a devenit în Partidul Republican.

Ce spun toate acestea despre natura politicii de astăzi este mult mai îngrijorător. Cetățenii - alegătorii - au o voce mai mare în selecția candidaților la președinție decât o aveau cu multe decenii în urmă, dar miliardarii beneficiază de un tratament special. Cei mai bogați dintre noi pot influența cine aleargă și cine nu, cine are bani să rămână în cursă și cine nu. Nimeni nu a planificat asta. Sistemul de astăzi este un accident al mai multor schimbări aparent fără legătură.

Influența vechilor șefi, inclusiv guvernatori puternici, primari și alți lideri de partid, a început să scadă cu peste jumătate de secol în urmă, când, după tumultoasa convenție de la Chicago din 1968, Partidul Democrat a reînnoit regulile pentru a oferi mai multă putere asupra selecției delegaților convențiilor naționale, și, prin urmare, eventualul nominalizat, alegătorilor.

Și Congresul a dat o mână de ajutor în schimbări. După scandalul Watergate, Congresul a adoptat noi legi pentru finanțarea campaniei menite să limiteze atât contribuțiile individuale, cât și cheltuielile generale ale candidaților. Un sistem de fonduri federale de potrivire a oferit candidaților bani dintr-un fond voluntar finanțat de contribuabili pentru a egala contribuții mai mici. A fost construit pe baza unui chilipir: în schimbul obținerii acestor fonduri federale, candidații au fost de acord să respecte limitele de cheltuieli.

Acest sistem a început să se erodeze în urmă cu aproximativ două decenii, deoarece candidații cu capacitatea de a strânge bani cu mult peste limitele de cheltuieli au renunțat la sistem. Asta le-a permis să cheltuiască liber în concursul de nominalizări. De-a lungul timpului, întregul sistem s-a prăbușit, punând în dezavantaj candidații care nu puteau strânge sume uriașe de bani prin contribuții individuale.

În 2012, Curtea Supremă a emis decizia în Citizens United v. Federal Election Commission, care, împreună cu hotărârile judecătorești conexe care au urmat, a schimbat din nou structura finanțării campaniei. Rezultatul a fost o nouă generație de entități numite super PAC, susținute de obicei de miliardari și multimilionari, inclusiv grupuri de „bani negri" care nu raportează numele contribuitorilor lor. Unele dintre aceste comitete au funcționat independent. Altele au fost concepute pentru a suplimenta activitatea comitetelor naționale de partid sau a candidaților individuali la președinție, deși coordonarea urma să fie limitată. Astăzi, super-PAC-urile care sprijină un candidat se coordonează mai strâns ca niciodată.

De ce sunt super-PAC finanțate de cei superbogați atât de atractive pentru candidați? Regulile federale limitează contribuțiile persoanelor fizice către candidații la funcții federale, inclusiv la președinție, la 3.300 de dolari per alegere. Deci o persoană poate oferi unui candidat 3.300 USD pentru alegerile primare și 3.300 USD pentru alegerile generale. Dacă candidații caută oameni care pot oferi maximum, asta înseamnă că fiecare milion de dolari strâns necesită găsirea a aproximativ 300 de persoane pentru a dona.

Candidați precum Barack Obama și Bernie Sanders au putut să folosească regulile pentru a produce o sumă de bani de la bază. Ei au arătat că, generând pasiune și entuziasm în rândul maselor, vor urma banii, 15 sau 25 de dolari sau 50 de dolari la un moment dat. Unii donatori mici au atins chiar limita maximă legală. Pentru majoritatea candidaților, totuși, strângerea contribuțiilor individuale conform regulilor federale este laborioasă și uneori aduce venituri minime.

Sistemul duce, de asemenea, la distorsiuni. Comitetul Național Republican a stabilit termenii pentru a se califica pentru dezbaterile prezidențiale din acest an, cu o combinație de putere în sondajele publice și numărul de donatori individuali. Cei care nu ating pragul nu pot participa la dezbateri, iar pragul crește cu fiecare dezbatere.

În această toamnă, guvernatorul Dakota de Nord Doug Burgum (r) se lupta să se califice pentru una dintre dezbateri. Are o mulțime de bani personali pentru a-și finanța campania. Ceea ce îi lipseau erau donatorii individuali, așa că campania sa a oferit carduri de benzină de 20 USD noilor donatori care dădeau 1 USD. Burgum a ajuns la primele două dezbateri, dar nu a reușit să ajungă la a treia luna trecută la Miami.

Puțini candidați viabile candidează la președinție fără un super PAC care îi susține, ceea ce sporește puterea donatorilor mega-bogați. Sunt curtați de candidați, membrii familiei lor și strategii lor de top și căutați de reporterii politici ca surse de informații privilegiate. Opiniile lor nu ar trebui să aibă mai multă greutate în ceea ce privește punctele tari și punctele slabe ale unui candidat decât cele ale alegătorilor din Iowa, Michigan sau Arizona. Dar vocile lor sunt amplificate de averea din spate.

Jeb Bush, fostul guvernator al Floridei, a aflat limitele acestui nou sistem atunci când a candidat pentru președinte în 2016. Avea un super PAC finanțat pe termen lung. Alegătorii au avut alte idei. Toți acești bani nu au reușit să aducă sprijinul alegătorilor, iar Bush și-a încheiat campania în înfrângere după primarele din Carolina de Sud.

Candidații trebuie să facă încă munca de campanie, de a ști de ce candidează, de a-și perfecționa mesajul și de a prezenta un caz convingător alegătorilor. Banii singuri nu fac asta. Cei cu cele mai mari conturi bancare au avut cele mai bune locuri la masa democrației în acest an. Dar alegătorii vor începe să-și facă vocea auzită luna viitoare, când va începe sezonul primarelor și ale caucusului.