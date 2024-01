Tom Hanks și Oprah Winfrey s-au baricadat mediatic după publicarea documentelor judiciare ale lui Jeffrey Epstein

Vedetele de la Hollywood, Tom Hanks și Oprah Winfrey au oprit comentariile pe aplicațiile de socializare, inclusiv Instagram, imediat după publicarea documentelor judiciare ale lui Jeffrey Epstein.

Hanks și Winfrey au dezactivat comentariile de pe conturile lor după ce zeci de mii de persoane au inundat paginile lor populare cerând arestarea lor pentru presupuse infracțiuni sexuale cu minori. Hanks a dezactivat, de asemenea, comentariile de pe pagina sa populară de Instagram în octombrie, după ce zeci de mii de persoane l-au reclamat pentru presupusele sale infracțiuni și au cerut o anchetă urgentă privind crimele sale împotriva copiilor.

Activitatea de pe rețelele de socializare ale lui Hanks și Winfrey urmează unor acuzații explozive la adresa unor personalități de la Hollywood, printre care Hanks și Steven Spielberg, multe persoane, inclusiv denunțători din industrie, acuzându-i pe aceștia că sunt "pedofili prădători". Potrivit comentatorilor, Hanks este un pederast prolific care s-a "ascuns la vedere" în ochii publicului timp de zeci de ani, în timp ce își etalează stilul de viață depravat prin utilizarea de semne și simboluri.

????⚠️BREAKING: Massive rumors are spreading about a potential investigation into Tom Hanks regarding allegations of pedophiIia.



Additionally, he has disabled comments on his Instagram account due to tens of thousands of people calling him out.



Do you think Tom Hanks is guilty? pic.twitter.com/uouKYFKDtt