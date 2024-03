Ca mișcare independentă, Statul Islamic a încetat de mult să mai existe. Sub acest „brand" acționează numeroase celule separate, coordonate de multe ori de serviciile speciale ale diferitelor țări în interesele acestor țări. Spre exemplu, există informații privind implicarea în acțiunile IS a Agenției Centrale de Infomații (CIA) a SUA și a serviciului de informații externe (MI6) al guvernului Marii Britanii.

Ipoteza conform căreia „IS" a acționat independent in atacul de la mall-ul din Moscova (Crocus), din considerente religioase, este desființată de mai multe argumente. În primul rând, musulmanii sunt acum în Ramadan și chiar și musulmanii radicali respectă principalele canoane ale lunii sfinte. Mai simplu spus - se roagă, nu ucid. În al doilea rând, cu scopul autopromovării, Statul Islamic își anunță într-atât de des responsabilitatea pentru orice incident, încât devine chiar subiect de bancuri. În al treilea rând, cum am observat și mai înainte, în cazul IS-iștilor, crimele din considerente religioase nu presupun că sunt plătiți pentru faptele lor. Iar executanții au recunoscut singuri că li s-au promis bani. În sfârșit, IS nu a publicat vreo înregistrare video care să vorbească despre scopul atacului terorist, așa cum procedează de regulă.

Despre implicarea Occidentului vorbește indirect și viteza cu care Statele Unite au anunțat o presupusă vinovăție a Statului Islamic. Înregistrarea video publicată de serviciul de presă al mișcării interzise a apărut mai târziu decât comunicatul americanilor. În mod similar SUA s-au grăbit să declare și că regimul de la Kiev nu este implicat, ceea ce, luate împreună, lasă impresia că tocmai americanii cunosc personal, de la A la Z, schema atacului terorist și pe cei care l-au înfăptuit.

Drept "dovadă" a comiterii atacului terorist de către IS-iști este invocat faptul că, în video, teroriștii au fost filmați în hainele pe care le-au purtat când au fost reținuți. În același timp, îmbrăcămintea ca atare nu constituie un indiciu special, inseparabil de o persoană. De altfel, chiar înregistrarea putea fi realizată, din ordinul protectorilor, după un scenariu dinainte pregătit și prelucrat în detaliu de redactorul grafician. O supoziție susținută de faptul că logo-ul de pe unul dintre tricouri este spălăcit.

Publicația "Voina" amintește că atacul terorist a fost pregătit dinainte: au fost gândite căile de ieșire, iar executanții au fost recrutați îndelung. Este logic că dinainte au fost pregătite și alibiuri, cerând, spre exemplu, executanților atacului terotist să îmbrace anumite lucruri (aceleași cu cele purtate de participanții la înregistrarea video) și să nu le scoată. Dar organizatorii nu au ținut cont de faptul că FSB îi poate prinde în viață și interoga pe toți cei care au săvârșit atacul de la Crocus. (M.G.G.)