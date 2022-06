Pentru că viața noastră de zi cu zi este în principal preocupată de chestiuni lumești într-o lume care pare relativ stabilă și prosperă - chiar și oamenii săraci nu mor de foame în Occident și dispun de facilități de bază - , cei mai mulți dintre noi nu conștientizează din ce perioadă extraordinară a istoriei facem parte. Este atât un blestem, cât și o binecuvântare, deoarece timpul nostru este atât epocal, cât și satanic.

Întrucât sunt un necredincios - scrie celebrul regizor de filme de groază Ari Aster preluat de The Unz Review -, ceea ce înțeleg prin "satanic" nu este neapărat spiritual sau fantastic. Mai degrabă, există ceva profund bolnav în lume, în ciuda tuturor progreselor în știință, medicină și tehnologie. Fiind în pragul revoluției biogenetice, nu avem cum să știm cum ar putea fi umanitatea viitorului. Dar, având în vedere spiritul cancerigen al vremurilor noastre, cei care au puterea de a modela știința și tehnologia ar putea face acest lucru din motive total greșite. În orice caz, este incredibil faptul că majoritatea oamenilor nu au nici cea mai mică idee despre motivul pentru care lumea și timpul actual sunt atât de extraordinare, uimitoare și minunate. O parte a motivului este, așa cum am afirmat mai devreme, faptul că majoritatea oamenilor nu reușesc să vadă imaginea de ansamblu pentru că sunt fixați pe lucruri personale. Le pasă mai ales de locurile lor de muncă, de familie și de prieteni. Sau, sunt distrași de petrecerea timpului liber și de divertisment, mai ales că există o mulțime de acestea pentru oamenii care nu vor să înfrunte realitatea. Dar, de asemenea, este și pentru că oamenii nu reușesc să vadă semnificația perioadei din care fac parte decât dacă aceasta s-a încheiat și poate fi reevaluată cu o perspectivă mai mare. Este ca și cum un excursionist nu are o idee reală despre distanța pe care o parcurge până când nu ajunge în vârful unui deal pentru a examina zonele vaste pe care le-a traversat. O semnificație mai deplină a experiențelor cuiva este apreciată doar în retrospectivă. Oamenii din timpul Renașterii nu aveau nicio idee că trăiau o epocă istorică.

Istoria se întâmplă adesea ca un vis în care se petrec lucruri ciudate și remarcabile, dar fără ca cel care visează să știe că se află într-un vis. Abia după ce se trezește și își amintește, își dă seama în ce lume de vis remarcabilă se afla. De acord, există și excepții, în special războaie și revoluții. În timpul unor astfel de vremuri calamitate, toată lumea este conștientă de faptul că Istoria se întâmplă în mare măsură. Nimeni care a trăit la Paris în timpul Revoluției Franceze sau în Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu ar fi putut să nu știe de gravitatea a ceea ce se întâmpla. Iar de când au apărut mijloacele electronice de comunicare în masă și înclinația lor spre hype și senzaționalism, oamenii sunt inundați de impresii despre microrevoluțiile care se petrec în orice moment. Într-o lume în care moda și publicitatea ne modelează conștiința, avem tendința de a vedea politica și societatea ca fiind infinit de maleabile și vandabile. Atunci, nu este deloc surprinzător faptul că Puterile pot convinge atât de ușor masele (ca în cazul reclamelor la șampon), de sus până jos, că peste tot se petrec revoluții "cool". Și, într-adevăr, când ne amintim de toate hype-urile gogonate despre Noua Economie, Războiul împotriva Terorii, "Gay Pride", BLM (Black Lives Matter), Slut Pride, Tea Party, Occupy Wall Street, mișcarea transsexualilor, MAGA etc., chiar pare că se întâmplă o mulțime de lucruri peste tot. Dar, au fost cele mai multe dintre ele adevărate revoluții sau mai ales mode... precum "mișcările" hippie și disco? În cele din urmă, Puterea Supremă este cea care decide, iar cele mai multe pseudo-revoluții fac ceva vâlvă înainte de a se retrage în uitare. Prin urmare, pentru a înțelege Adevărata Revoluție a timpului nostru, trebuie să ne întrebăm: "Cine deține acum puterea?". Adevărata putere, adică. Sau puterea din spatele puterii. Puterea care poate susține sau închide puterile mai mici. Puterea care are mâna pe robinet pentru a deschide sau a închide fluxul istoriei. Gândiți-vă la Hollywood cu vedetele și celebritățile sale "puternice". Acestea par să definească și să domine Hollywood-ul, dar, de fapt, pot fi distruse la fel de ușor cum au fost create. Și există atât de multe moduri de a le desface: Lista neagră, răspândirea de zvonuri (reale sau false) și acuzații, războiul juridic și etc. Acum, cine constituie adevărata Putere la Hollywood?

Așadar, oricât de remarcabile ar fi numeroasele microrevoluții, cele mai multe dintre ele nu s-au făcut de la sine sau, cel puțin, nu ar fi putut să se realizeze singure. A fost nevoie ca în spatele lor să se afle Adevărata Putere. La fel cum îngerii nu sunt nimic fără Dumnezeu, aceste microrevoluții nu sunt nimic fără Puterea Reală. Luați în considerare BLM care părea a fi o mișcare reală cu un impuls de neoprit. Dar, de fapt, mass-media evreiască doar a exagerat-o în speranța de a stârni furia negrilor în alegerile din 2016 (și, de asemenea, pentru a deturna furia negrilor din locuri precum Baltimore și Ferguson de la New York și Chicago). A fost, de asemenea, un os aruncat negrilor care s-au simțit în mare parte ignorați de președinția Obama, care s-a concentrat în principal pe salvarea Wall Street, Gentrificarea, Homomania și Războaiele pentru Israel. Dar când BLM nu a dat rezultate așa cum se spera, adevărata putere a eliminat brusc finanțarea și a pus capăt acoperirii mediatice favorabile, oprind-o efectiv imediat. Iar Puterea Reală a mers chiar atât de departe încât a răspândit zvonul că nebunia BLM ar fi fost instigată de Kremlin. Așadar, chiar dacă chestiile "gay", chestiile cu transsexualii, chestiile BLM și chestiile legate de Slut Pride pot părea toate ca fiind Noile Puteri, fluxurile și refluxurile, creșterile și scăderile lor au depins în mare măsură de capriciile Adevăratei Puteri.

Și doar prin numirea și înțelegerea acestei Puteri Reale putem aprecia pe deplin (dar și îngrozi) extraordinaritatea vremurilor noastre. Trăim în Era Împlinirii Profetice. În multe privințe, ceea ce le fusese promis evreilor de către Dumnezeu s-a împlinit. Evreii au moștenit lumea. Având în vedere aspectul uimitor al acestui fenomen, de ce nu știu oamenii despre el? Nu ar trebui să vorbim cu toții despre el? Trăim în epoca în care Poporul Cărții a ajuns să controleze lumea și, cu toate acestea, principiul care guvernează este: "Să nu îndrăznești să vorbești despre puterea evreiască". Din acest motiv, ceea ce a ajuns să se întâmple poate fi numit o Revoluție tăcută, Profeție tăcută, Hegemonie tăcută, Supremație tăcută. Sau Revoluție Esoterică sau Profeție Esoterică (sau Eso-Revoluție sau Eso-Profeție). De ce această tăcere? Nu vor evreii să își arate mândria față de marea lor putere (așa cum homo nu se mai satură de "mândria homosexuală")? De-a lungul istoriei, cei care au avut puterea au afișat-o cu mândrie și fast. Imperiul Britanic nu și-a ascuns dominația asupra unei mari părți a lumii. Romanii s-au asigurat că toată lumea știa cine este șeful. Imperiul spaniol a fost foarte vizibil hispanic. Și totuși, cât de ciudat este că cel mai mare imperiu din toate timpurile, Imperiul Iudeii, nu se va declara ca fiind conducătorul lumii. De acord, este un secret deschis pentru că cei care știu, știu cu adevărat, știu cine are adevărata putere. Dar dacă vor să se bucure de grațiile Puterii, ar fi bine să caracterizeze puterea într-un alt mod, cum ar fi "democrația liberală". Așadar, noi trebuie să facem să credem că tot ceea ce face Puterea evreiască are ca scop răspândirea "democrației liberale". Sau "drepturile omului". Sau "progresul". Iar dacă aceste concepte sunt prea generice pentru a inspira entuziasm, pretindeți că actuala hegemonie "liberal-democratică" are ca scop prozelitismul globo-homo. La un moment dat, cei mai mulți oameni ar fi căscat gura la ideea ca Occidentul să răspândească homo-adorarea în întreaga lume, dar puterea evreiască a deformat Occidentul într-un tip de civilizație radical diferit prin intermediul controlului său asupra mass-media, mediului academic, divertismentului și publicității. Homosexualii (și chiar și transsexualii) au fost ridicați la statutul de îngeri și asociați cu răpirea fericită "curcubeu". Și astfel, mulți oameni din Occident, în special din eșaloanele superioare, cred acum că Occidentul este cel mai bun și "cel mai evoluat" pentru că este cel mai adulator cu homo sfinți. Dar homomania nu ar fi fost niciodată posibilă fără Puterea reală a mass-media, a mediului academic, a statului, a divertismentului și a publicității de a îndoctrina elitele inferioare și de a "împinge" masele în această direcție. Iar evreii știau că homo narcisiștii vor fi total loiali, deoarece privilegiul homo s-a născut din favoritismul evreiesc. E ca și cum, fără Dumnezeu, îngerii nu ar fi nimic. Și fără George Soros, atâtea ONG-uri nu ar fi nimic. Homosexualii, în venalitatea și vanitatea lor (deși există o mulțime de asta și printre cuckservativii din GOP), favorizează privilegiul-uber-alles. Nu le pasă cât de distructivă din punct de vedere moral și social este Homomania pentru societate în ansamblu, atâta timp cât ei își obțin ce au.

Trăim în epoca lăcomiei personale care promovează împuternicirea parțială în detrimentul împuternicirii întregului. Ni se spune cât de minunat este pentru femei să fie "împuternicite" prin egalitatea la locul de muncă, dar nimeni nu se gândește să se întrebe ce impact are acest lucru asupra societății în ansamblu. În condițiile în care femeile iau mai multe locuri de muncă de la bărbați, tot mai mulți bărbați devin mai puțin căsătoriți. Cu femeile la serviciu, acestea au mai puțin timp pentru familie și copii. Astfel, societatea în ansamblu este lipsită de putere în favoarea unei împuterniciri parțiale a unor indivizi sau a anumitor grupuri. Este ca și cum ai împuternici limba în detrimentul restului corpului. După cum știm, mâncatul în exces este dăunător pentru întregul organism, dar să presupunem că limba insistă să fie "împuternicită" cu cererea sa constantă de lucruri dulci și cremoase. Bun pentru limbă, dar rău pentru corpul care se îngrașă și devine diabetic. Bărbații și femeile sunt biologic diferiți și esențiali pentru roluri diferite, dar complementare. De asemenea, bărbații au nevoie de locuri de muncă bune pentru a se căsători și a avea o familie, în timp ce acest lucru este mult mai puțin adevărat în cazul femeilor. Bărbații nu se deranjează să întrețină o gospodină, dar femeile se deranjează să întrețină un soț gospodar. De asemenea, dacă le permitem bărbaților cu locuri de muncă bine plătite să se căsătorească cu femei cu locuri de muncă bine plătite, două salarii mari intră într-o SINGURĂ gospodărie, iar rezultatul este capitalismul în cel mai rău caz, care militează împotriva bio-socialismului semnificativ al național-umanismului, aka neo-fascismul de stânga-dreapta. Împuternicirea părții în detrimentul întregului va distruge în cele din urmă orice societate. O parte a societății poate câștiga MAI multe opțiuni pe termen scurt, dar, nereușind să își îndeplinească rolul esențial, societatea în ansamblul ei se îmbolnăvește și moare. Rolul esențial al femeilor este de a naște copii și de a crea următoarea generație ca moștenitoare a culturii, memoriei, valorilor și sensului. Acum, aceasta NU este SINGURA funcție a femeilor, dar, din punct de vedere biologic, este cea mai esențială. La urma urmei, tu exiști doar pentru că te-a născut mama ta. Iar mama ta există pentru că mama ei a avut-o pe ea. Așadar, înainte de orice, trebuie să existe viață. Existența trebuie să fie esența. Acest lucru nu înseamnă că o femeie ar trebui să aibă 10 copii, dar ar trebui să aibă cel puțin destui pentru a menține nivelurile de înlocuire, astfel încât generațiile viitoare să ducă mai departe torța identității, a moștenirii și a culturii. Dar pentru că atât de multe femei moderne se gândesc doar în termeni de alegerea MEA, bani și statut (ca o tânără în căutare de senzații tari) decât de datorie și obligație față de biologie și istorie, ele nu reușesc să înțeleagă că împuternicirea lor ca și carieriste le lipsește de fapt de putere ca soții și mame care transmit torța către generația următoare.

Oamenii din ziua de azi trăiesc ca și cum ar fi nemuritori, indivizi ai sfârșitului istoriei, când, de fapt, ei sunt doar verigi într-un lanț. Contracultura anilor '60 se lăfăia ca și cum ar fi descoperit Fântâna Tinereții, ca și cum tinerii ar fi constituit o identitate autonomă; acesta este unul dintre motivele pentru care boomerii au avut o Criză de îmbătrânire imediat după facultate, așa cum este ilustrat în THE GRADUATE. Dar priviți-i pe boomeri astăzi. Cei născuți în 1945 sunt acum destul de bătrâni, și chiar și cei din ultimii boomeri trec de la vârsta mijlocie la senioritate. Atât de mulți boomeri sunt dezorientați la bătrânețe pentru că s-au fixat atât de mult pe identificarea cu tinerețea (și chiar și-au crescut copiii în același mod, motiv pentru care copiii lor se identifică mai mult cu cultura pop decât cu ai lor și cu cultura reală). Cultul împuternicirii parțiale este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea modernă, iar acest pericol provine în principal din cererea femeilor de a avea șanse egale la locurile de muncă de nivel superior. Un astfel de egoism nu numai că le ia locurile de muncă bărbaților care au mai multă nevoie de ele, dar le împiedică pe femei să își îndeplinească rolul de mame și de creatoare ale generației următoare. Ar avea sens să le dăm tuturor putere în mod egal într-o echipă de fotbal? Să presupunem că jucătorii de linie ofensivă se plâng că nu au dreptul să paseze sau să alerge cu mingea. Deci, în numele unei împuterniciri egale pentru toți jucătorii, fundașul trebuie să blocheze, în timp ce jucătorul de linie ofensivă are dreptul să mânuiască mingea. Și ce se va întâmpla? Fundașul, care nu este făcut fizic pentru a bloca, va fi zdrobit. Iar jucătorul de linie ofensivă va face cel mai probabil o mizerie de joc. Feminismul capitalist este mai rău decât feminismul comunist. Acesta din urmă a pus accentul pe femei ca muncitoare egale cu bărbații ca muncitori. Era vorba despre femei muncitoare căsătorite cu bărbați muncitori. În schimb, feminismul capitalist se referă la femeile care se străduiesc să ajungă mai sus, care privesc de sus restul omenirii ca pe niște "ratate" și care se cuplează cu bărbați ultra-reușite pentru a acapara toată bogăția și privilegiile pentru ele însele.

Homomanii sunt la fel de răi ca și feministele capitaliste. O societate sănătoasă la cap știe că homosexualitatea este deviantă și scârboasă, dar recunoaște, de asemenea, că homosexualii tind să aibă anumite talente în materie de creativitate și perspicacitate. De asemenea, este irefutabil faptul că homosexualii se nasc așa și, prin urmare, nu pot fi învinuiți că sunt homo. Așadar, homo ar trebui să fie tolerați, iar contribuțiile lor la societate ar trebui să fie apreciate. Se pare că homo au într-adevăr un rol cheie în civilizație, în special în domeniul artelor și al designului. Dar, în mândria și vanitatea lor, homo scorpia cere mai mult. Ei cer ca minoritatea homo să fie împuternicită în detrimentul societății în ansamblu. Luați în considerare ce a făcut homomania bolnavă cu căsătoria.

Oamenii sănătoși la cap înțeleg semnificația și importanța esențială a căsătoriei. Ei știu că este o întâlnire între adevărul biologic și necesitatea morală. Homosexualitatea nu se poate ridica la înălțimea acestor standarde, deoarece este vorba despre penetrare fecală și acte nenaturale & disfuncționale. Dar homosexualii au insistat ca "sexualitatea" lor să fie recunoscută ca fiind egală în ceea ce privește categorisirea biologică (care ne-ar face să credem că anusul unui bărbat homo este un "organ sexual" ca și vaginul unei femei) și semnificația morală. Astfel, societatea în ansamblul ei a fost hrănită cu forța cu minciuna "doi tătici" sau "două mămici" când, de fapt, copiii implicați sunt produsul heterosexualității, o mamă și un tată. Atunci când o societate începe să se mintă pe sine în acest fel pentru a satisface vanitatea unei mici minorități narcisiste care se întâmplă să fie favorizată de evreii corupți și demente, ea se îmbolnăvește ca întreg. Observați că evreii au devenit din ce în ce mai îndrăzneți în minciuna lor după ce i-au păcălit pe goyim cu prostii de nenumărate ori. Ei simt: "Dacă putem să punem această prostie peste ei, cu ce nu putem scăpa?". Evreii văd lumea în termeni de mâini și lut. Evreii se văd pe ei înșiși ca fiind mâinile și văd goyimii proști ca pe lutul care poate fi modelat în orice. Mâinile evreilor au transformat lutul în "gay").

Actualul imperiu evreiesc care conduce lumea este cu siguranță cea mai ciudată super(duper)putere pe care a văzut-o vreodată lumea. Este, în același timp, cea mai mare putere care a existat vreodată și cel mai mare secret din lume. Deoarece evreii controlează mass-media și mediul academic, au reușit să păcălească (sau să intimideze) atât de mulți oameni încât să nu vadă ceea ce există cu adevărat. De asemenea, deoarece evreii au cumpărat majoritatea elitelor goy (și/sau îi amenință cu ruinarea sau cu sinuciderea carierei dacă nu intră în joc), chiar și oamenii care contează și care cunosc adevărul preferă să nu spună ceea ce știu. Au existat excepții, cu siguranță, dar atunci, chiar și John Mearsheimer, autorul cărții THE ISRAELI LOBBY, și-a introdus cartea cu o dezmințire abundentă (și patetică) a "antisemitismului". În ultima vreme, el a scris o nouă carte în care pretinde că actuala putere a SUA se referă la "hegemonia liberală" sau la "democrația liberală", când, de fapt, este vorba de oligarhia tribală și de supremația tribală a evreilor.

Cum se face că o putere atât de mare poate rămâne un secret (chiar dacă este un secret deschis pentru unii)? În afară de controlul evreiesc asupra mass-mediei, a mediului academic și a politicienilor curve, este pentru că evreii nu au un centru național evident puternic. Există Israelul, dar acesta este mai degrabă un beneficiar al Puterii Evreiești Mondiale decât progenitorul său. În esență, Puterea Evreiască se referă la crearea de rețele minoritare pe tot globul decât la centrarea într-o națiune care este majoritar evreiască. Chiar și în națiunea în care evreii au cea mai mare putere, SUA, aceștia reprezintă doar 2% din populație. În Franța, Marea Britanie, Germania, Rusia, Brazilia, Mexic și alte națiuni în care evreii au o influență considerabilă, aceștia reprezintă un procent și mai mic din populație.

În schimb, Marea Britanie nu numai că a fost în mare parte anglo-saxonă, dar s-a transformat într-o mare putere națională înainte de a se extinde la nivel mondial într-o mare putere imperială. Același lucru a fost valabil și pentru Franța. Puterea lor imperială s-a dezvoltat din puterea lor națională. Evreii nu au fost niciodată majoritatea dominantă într-o națiune considerată o mare putere. Evreii au dobândit puterea ca minorități, iar această rețea și coordonare a fost cea care a făcut posibile sionismul și Israelul. Într-adevăr, în ciuda succeselor Israelului, acesta nu ar fi ajuns la mare lucru dacă nu ar fi avut sprijinul marilor puteri (care primesc ordine de la elitele evreiești). Astfel, influența evreiască se putea ascunde în puterea națiunilor cu majoritate goy. Deoarece majoritatea politicienilor britanici sunt britanici și majoritatea politicienilor francezi sunt francezi, un observator nepăsător ar putea crede că Marea Britanie este condusă de britanici și Franța este condusă de francezi... și că SUA este condusă în mare parte de neevrei albi, deoarece majoritatea politicienilor sunt gentili albi. Dar, de fapt, întrucât evreii controlează băncile, high-tech-ul, industriile profitabile de moravuri, mass-media, mediul academic și Naratorul, ei folosesc majoritatea politicienilor goy ca sockpuppets sau cuckpuppets. Evreii trag sforile, dar pentru că evreii ca păpușari sunt considerați un "tropar antisemit", evreii pot denunța și distruge cu ușurință pe oricine observă sforile evreiești care animă marionetele goy. Așadar, adevărul despre evrei nu trebuie spus pentru că "antisemiții" răi obișnuiau cândva să colporteze o astfel de bigotism. Cei mai mulți oameni sunt conduși mai mult de sentimentul de corect sau greșit decât de adevărat sau fals, adică sunt mai puțin interesați de faptele puterii evreiești decât guvernați de tabuuri care decretează ce este aprobat și ce este scandalos. Emisiunile precum THE VIEW nu se referă atât de mult la schimbul de informații, cât la controlul opiniei maselor prin indicarea publicului cu privire la opiniile care vor stârni aplauze sau oprobriu.

Pentru că evreii pot folosi politicieni goy ca fațade - unele dintre aceste fațade sau tampoane sunt cu adevărat rizibile, cum ar fi păpușa-tampon Marco Rubio - , se poate merge foarte departe pentru a menține fațada că evreii nu au atât de multă putere. Concentrează-te doar pe Marco manechinul și nu-i băga în seamă pe donatorii evrei care îl susțin. Concentrează-te doar pe Hillary și uită de faptul că cei mai mari donatori ai ei sunt toți oligarhi evrei. Chiar dacă evreii nu pot păcăli pe toată lumea, pot păcăli destui oameni, cu siguranță majoritatea, deoarece majoritatea goyimilor sunt fie creduli, fie prea distrași de cultura pop de doi bani pentru a le păsa de lume. În ceea ce privește elitele din politică, mass-media și mediul academic, acestea fie se tem, fie sunt deținute de puterea evreiască. Rubio este un prostănac, dar cu siguranță știe că este un câine-marionetă al evreilor. El alege să fie unul pentru că este mai bine decât să fie o non-entitate totală, ceea ce ar fi fără susținătorii săi evrei. De ce ar îndrăzni el sau oricine altcineva din politică să spună adevărul? De ce să nu accepte șarada și să fie tratat ca un "om de stat" de către mass-media obedientă și electoratul prostănac? "Ei bine, este un mod de viață".

Dacă evreii ar avea o mare bază națională, poate că ar fi mai direcți în proiecțiile lor de putere. Puterea lor globală ar fi ca razele emanate de Soare. Rusia și China au baze de putere națională gigantice. Chiar dacă China sau Rusia s-ar retrage din lume, ar fi o putere considerabilă de sine stătătoare. Același lucru este valabil și pentru Iran, cel puțin în contextul politicii din Orientul Mijlociu. Dar evreii nu au o astfel de putere. Puterea lor depinde de controlul elitelor și slugilor cuck-elite ale națiunilor goy. Dacă nu ar exista evrei în Marea Britanie, Franța, Rusia, Germania, SUA, Brazilia, Mexic și așa mai departe, aceste națiuni continuă ca de obicei. Ele pot suferi din cauza lipsei de geniu evreiesc, dar există destui oameni inteligenți și chiar geniali în multe națiuni goy pentru ca sistemul să funcționeze foarte bine. Dar ce ar fi puterea evreiască dacă nu ar putea controla și manipula goyimii? Puterea evreiască nu poate fi Soarele - evreii singuri nu au suficientă masă demografică pentru a deveni o putere mondială - , motiv pentru care se bazează pe puterea oglinzilor pentru a direcționa razele solare goy în funcție de interesele evreiești. Acesta este motivul pentru care este atât de important pentru evrei să controleze mass-media (și de ce evreii urăsc atât de mult mass-media alternativă). Prin intermediul mass-mediei, evreii pot controla direcția razelor pentru a crea o falsă iluzie a realității, cum ar fi farsa "Russia Collusion".

Deoarece Imperiul Iudeii este un Imperiu secret, dinamica puterii în lume pare uneori de-a dreptul suprarealistă. De asemenea, Imperiul Evreiesc este singurul mare imperiu în care poporul conducător a jucat un rol nesemnificativ sau chiar inexistent în dimensiunile militare ale expansiunii. În timp ce toate marile imperii au fost nevoite să se bazeze în cele din urmă pe mercenari străini, sclavi sau recruți pentru forța de muncă, toate au început cu comandanți și trupe "naționale" interne care au continuat să joace un rol central chiar și pe măsură ce imperiul a crescut tot mai mult. În cea mai mare parte a istoriei sale, Imperiul Roman s-a bazat pe forța de muncă romană. Trupele britanice au contribuit cel mai mult la menținerea imperiului pe toate cele cinci continente. Acest lucru a fost valabil și în cazul imperiilor francez, rus și japonez. Iar Imperiul anglo-american până la cel de-al Doilea Război Mondial s-a bazat în cea mai mare parte pe americani albi care au luptat în războaie neoimperialiste. În schimb, în afară de rolul evreilor în bolșevism și sionism, evreii au făcut totul pentru a evita lupta militară. (Nu e de mirare că evreii au fost în proporție covârșitoare pentru ridicarea recrutării în timpul războiului din Vietnam. Ei nu voiau ca copiii lor să moară în războaie). Bolșevicii evrei erau războinici feroce & devotați și puteau fi la fel de nemiloși și sângeroși ca orice altă forță militară. Comunismul a fost SINGURA idee universalistă pentru care mulți evrei erau dispuși să lupte și să moară. Cealaltă idee pentru care erau dispuși să lupte și să moară era sionismul și din motive evidente. (Nimic nu alimentează mai mult curajul decât naționalismul.) Dar când venea vorba de toate celelalte conflicte și lupte, evreii preferau să încredințeze toate luptele, crimele și moartea unor goyim. Puterea evreiască a determinat Marea Britanie și SUA să intre în cel de-al Doilea Război Mondial pentru a învinge Germania nazistă, deși, în cele din urmă, nesăbuința Germaniei și a Japoniei a fost cea care a atras URSS și SUA în război. Puterea evreiască a împins SUA în războaie pentru Israel începând cu Războiul din Golf. În special în războaiele pentru Israel, evreii au preferat să vorbească, în timp ce îi puneau pe goyim să facă tot ce trebuie. Acesta este motivul pentru care mulți goyim sunt supărați pe evreii care cer aceste războaie pentru a opri "noii hitleriști", în timp ce refuză să facă ei înșiși luptele. (Dar apoi, nu contează ce au de spus masele. Șoaptele din interiorul castelului sună mai tare în urechile regelui decât strigătele din afara zidurilor. Cei din interior, evreii, sunt cei care au urechile președinților). Dacă într-adevăr evreii chiar vor să se confrunte cu toate aceste națiuni musulmane, atunci evreii americani ar trebui să se mute cu toții în Israel, să ia armele și să pornească un război împotriva Iranului și a oricărei alte națiuni care nu le place. Dar trupele israeliene sunt menținute doar pentru a apăra Israelul, iar evreii insistă că GOYIMII AMERICANI trebuie să se ocupe militar de Iran. Soldații sioniști există pentru a păstra integritatea națională a Israelului, în timp ce soldații goy există pentru a servi ambițiile imperialiste evreiești. Imaginați-vă un evreu care dorește ca casa unui rival să fie arsă până la temelii. Dacă este așa, de ce nu-și riscă viața și integritatea corporală (și pe cele ale fiilor săi) pentru a da buzna și a incendia casa rivalului? Prea riscant, așa că el și fiii săi rămân în siguranță în propria casă și își vor risca viața doar atunci când casa însăși este amenințată. În ceea ce privește incendierea casei celuilalt, evreii apelează la goyim pentru a o face. Astfel, goyimii sunt cei care sfârșesc prin a-și risca viața și integritatea corporală în acest proces. De asemenea, dacă incendierea casei se termină deosebit de urât, toată vina revine goyimilor, în timp ce evreii, chiar cei care au instigat atacul, privesc de la distanță și deplâng cruzimea goyimilor răi. Observați cum Hollywood-ul evreiesc, cu filmul VICE, încearcă să arunce vina pentru războiul din Irak în poala lui Dick Cheney ca fiind creierul malefic. (Nu contează că Cheney și Bush au cedat la cererile neoconilor pentru a-i atrage pe evreii bogați și puternici în rândurile Partidului Republican).

Acum, bineînțeles, evreii știu ce se întâmplă cu adevărat. De acord, nu toți evreii, deoarece există o mulțime de evrei naivi sau proști. De asemenea, unii evrei sunt pur și simplu pierduți în degenerescență sau suficient de ridicoli pentru a se "droga cu propria lor ofertă". Evreii inteligenți modelează și împing anumite ideologii pentru a servi scopului "superior" al IIGFJ sau "Este bine pentru evrei?". Cu siguranță, evreii ideologici pot fi lăudați pentru angajamentul lor sincer față de cauză, dar puritatea principiilor nu prea are sens în secolul XXI. Atunci când mulți evrei erau sincer comuniști, socialiști sau libertarieni, se putea cel puțin să recunoaștem valoarea acestor cauze în timpurile și locurile lor. Comunismul și socialismul au apărut într-o perioadă în care mulți muncitori trăiau în condiții mizerabile. Chiar dacă istoria a considerat că marxismul a făcut mai mult rău decât bine, acesta a fost alimentat de sentimente nobile și de necesități urgente. În ceea ce privește evreii care au susținut liberalismul sau libertarianismul (Ayn Rand și Milton Friedman), putem aprecia angajamentul lor față de individualism și libertate. De asemenea, nu trebuie să uităm că, în timpul Războiului Rece, mulți oameni inteligenți credeau că Estul comunist va învinge în cele din urmă Vestul capitalist. Economia neoliberală a fost cândva un punct de vedere minoritar în mass-media și în mediul academic și a fost nevoie de anumite persoane cu curaj și principii pentru a le apăra. (De asemenea, este probabil corect să spunem că mulți dintre acești economiști nu aveau nicio idee că teoriile lor vor sfârși prin a duce la noi monstruozități). Chiar dacă Francis Fukuyama a fost excesiv de simplist când a declarat sfârșitul istoriei la încheierea Războiului Rece, a avut dreptate cel puțin într-un sens: Nicio nouă ideologie de atunci nu a mai avut vreo greutate intelectuală sau morală. Într-adevăr, se poate spune că Epoca Ideologiei a făcut loc Epocii "Idologiei" (ideologia-idolatriei). Puterea favorizează întotdeauna idologia în detrimentul ideologiei. Când Stalin și Mao au obținut puterea supremă, nu au dorit să fie contestați de argumente ideologice (deoarece logica ideologiei are propriile reguli independente de dorințele conducătorului). Stalin și Mao doreau să fie ascultați necondiționat, iar acest lucru presupunea ca toată lumea să se închine la ei ca la niște idoli, în loc să se apropie de ei ca purtători de standarde ale ideologiei. O ordine politică care prioritizează ideologia poate expune pe oricine, chiar și pe cei puternici, ca fiind deficitar din punct de vedere ideologic. Este ceea ce a făcut Martin Luther în protestul său împotriva Bisericii Catolice (deși, la nivel subconștient, este posibil să fi fost energiile sale teutonice cvasi-pagane reprimate care se revoltă din nou împotriva înaltei civilizații a Romei, la fel cum oratoria explozivă a unor oameni precum Martin Luther King a fost în egală măsură o explozie a energiilor afro-sălbatice reprimate, cât și transmiterea unui mesaj spiritual). Martin Luther a avut cele mai bune argumente teologice împotriva Bisericii mult corupte care se baza din ce în ce mai mult pe iconografie și ritualism pentru a-și menține puterea. Ideologia este despre "Credeți-mă pentru că argumentul meu este corect". Un argument poate fi întotdeauna contraargumentat. Idologia este despre "Credeți-mă pentru că eu, da, gloriosul eu, am dreptate". Este un cult al personalității.

De la sfârșitul Răzb"oiului Rece, puterea ideologiei a fost înlocuită, iar Puterea evreiască vrea să rămână așa, deoarece dezbaterea și discuția pot lua fața argumentelor evreiești, argumentelor globaliste, argumentelor globohomo și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care Puterea Evreiască a declarat că "dezbaterea s-a încheiat" pe tema Homo Agenda. (Dar atunci, a existat vreodată o dezbatere? Mass-media și mediul academic evreiesc, cu puterea megafonului sau "megafonopolul", au permis doar o singură versiune a poveștii. Cealaltă parte a fost efectiv redusă la tăcere cu amenințări de a fi catalogată drept "homofobă" dacă nu se pleca în fața Homomania. De asemenea, s-a răspândit vorba în jurul Conservatism Inc. că Homomania va prevala pentru că evreii o doresc, așa că Conzos ar fi bine să nu i se opună. Observați lipsa totală de împotrivire față de globohomo din partea republicanilor, dintre care majoritatea sunt paraziți ai oligarhilor evrei. De asemenea, pe măsură ce globalist-capitalismul și-a dat seama că homomania-ca-noua stângă era utilă pentru a submina politica de clasă, Big Money a fost alături de homo. Cum GOP este un partid de paravan al banilor mari, conservatorii sociali au fost aruncați sub autobuz. Dar atunci, SINGURUL motiv pentru care clasa bogată fusese aliată cu conservatorii sociali în timpul Războiului Rece a fost frica de comunism. Odată ce frica a dispărut, clasa bogată a căpătat aere neoaristocratice decadente și a luat în derâdere conservatorismul social ca fiind "pătrat", "șchiop" și "lipsit de eleganță"). Idologia peste ideologie ne cere să avem CREDINȚĂ ORBINĂ în infailibilitatea anumitor indivizi sau grupuri. Într-adevăr, nu trebuie să judecăm o anumită persoană sau un anumit grup după propriile sale pretenții morale, etice sau intelectuale. Așadar, dacă evreii pretind că sunt pentru "democrația liberală", dar practică un suprematism tribal extrem asupra palestinienilor, nu trebuie să semnalăm discrepanța dintre ceea ce spun și ceea ce fac evreii. Nu contează să ne angajăm ideologic cu evreii(chiar și în termenii lor) și în schimb doar să-i venerăm ca fiind oamenii perfecți care au întotdeauna dreptate, indiferent de situație.

Fukuyama a avut dreptate cu privire la sfârșitul istoriei, dacă "istorie" înseamnă lupta pentru ideologie. De la sfârșitul Războiului Rece nu a apărut nicio nouă ideologie care să inspire o nouă viziune sau o nouă ordine. Dar ceea ce nu a reușit să vadă a fost Începutul Idologiei. Puterea a devenit mai puțin despre idei și valori, ci despre credința "idologică" în anumite figuri-cheie care simbolizează sfințenia anumitor grupuri. Astfel, MLK și Mandela trebuie venerați ca niște oameni-zei, iar sfințenia lor radiază întreaga rasă neagră(cel puțin în relația lor cu non-negrii) ca popor sacru. Și nu îndrăzniți să acordați atenție realității criminalității și violenței negrilor. Doar fixează-te idologic pe Emmitt Till ca fiind copilul negru sfânt care, precum Prometeu înlănțuit de o stâncă, este linșat la nesfârșit de "rasiștii" albi răi pentru eternitate în sanctuarul Spațiului Mediatic. Iar dacă te abați de la Idologia magică a negrilor, ești "rasist". Acest lucru este grozav pentru puterea neagră, deoarece toate faptele reci și dovezile concrete indică violența neagră, hărmălaia neagră, mârșăvia neagră, sălbăticia neagră, criminalitatea neagră, megalomania neagră. Motivul pentru care Africa este un asemenea dezastru este din cauza IQ-ului negru mai mic, a psihopatiei negre mai mari, a înclinației negrilor pentru violență și etc. Motivul pentru care cea mai mare problemă a Americii izvorăște din comunitatea de culoare ca mizeria din canalizare se datorează naturii negrilor care este înnăscută sălbatică și anti-civilizație. Dar pentru că negrii sunt sfinți conform idologiei actuale, ar trebui să credem că toate problemele negrilor sunt produsul răului alb. (Dacă negrii sunt idoli sacri, albii sunt păpuși voodoo ale răutății.) Și trebuie să ne spunem că Africa neagră ar fi putut fi o mare Wakanda dacă nu ar fi existat imperialismul occidental - probabil că indienii americani ar fi putut călători în teepee spațiale spre Marte și dincolo de el dacă nu ar fi sosit Față Palidă. Așadar, nu contează că Colin Flaherty a adunat neobosit tone de dovezi care să demonstreze de multe ori că violența negrilor este problema criminală nr. 1 în America. Youtube și alte platforme l-au cenzurat pentru că a spus adevărul pentru că este "rasist" împotriva cultului "idologic" al negrilor ca obiecte sacre. În ceea ce-i privește pe evrei, ei sunt întotdeauna nevinovați, întotdeauna înțelepți și nobili, întotdeauna au nevoie de simpatia noastră, indiferent de câtă putere au și indiferent de cât de rău acționează. Chiar și atunci când evreii se comportă ca niște neonaziști în Cisiordania și Gaza împotriva palestinienilor, se presupune că noi trebuie să credem că sunt o adunătură de Anne Franks (într-adevăr Anne Franks pentru totdeauna). Și pentru a încheia Sfinții Trei, există "idologia" homosexualilor care trebuie considerați ca noi îngeri. De ce a apărut epidemia de HIV? Niciodată și niciodată să nu dai vina pe homosexuali. Nu vă gândiți la faptul că toți homosexualii din băi au acționat murdar și murdar și au răspândit germeni în lung și-n lat în orgiile nesfârșite de penetrare fecală. Vina aparține mai degrabă "bigoților" decât "bigoților". Dați vina pe Ronald Reagan pentru că nu a venit cu un leac miraculos instantaneu și dați vina pe 'homofobi' pentru lipsa lor de compasiune. Nu contează că "homofobii" le-au dat homosexualilor cele mai bune sfaturi: "Aveți grijă cu toate futaiurile alea scârboase, pentru că este o modalitate foarte bună de a răspândi germenul HIV."

Idolii au putere, dar cine controlează idologia? Depinde unde se află adevărata putere. În timp ce valoarea "idolatră" are mult de-a face cu "visceralitatea", numai acest lucru nu asigură locul unei persoane sau al unui grup în panteon. La urma urmei, negrii au posedat mult timp o valoare idolatră în sport și în muzica populară, dar Puterea Albă i-a ținut la margine, ca cetățeni de mâna a doua, până la jumătatea secolului al XX-lea, când atitudinile au început să se schimbe cu adevărat, modificând peisajul moral de la "negrii trebuie să se dovedească demni ca un merit pentru rasa lor" la "albii trebuie să își ispășească crimele împotriva negrului divin și nobil". Așadar, "visceralitatea" nu este suficientă. Mai degrabă, cel mai înalt tip de valoare "idolatră" se obține prin intermediul combinației de magnetism visceral și sacralitate. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, luați în considerare statutul "idolic" al albilor în lumea modernă. Chiar dacă albii au pierdut în fața negrilor în sport și în anumite aspecte ale sexualității, ei sunt în continuare considerați cea mai atrăgătoare rasă în multe domenii. Există încă mulți fundași vedetă. Albii domină în multe sporturi, altele decât fotbalul, baschetul, luptele și sprintul. Deși rap-ul este cea mai populară formă muzicală, rock-ul alb are încă mulți fani (și există rapperi albi populari); iar atracția muzicii country pare să nu se stingă niciodată pentru un segment mare de americani. De asemenea, trăsăturile faciale și părul alb sunt considerate cele mai speciale și dezirabile. Și multe popoare din întreaga lume - Africa, lumea arabă, India, Japonia, America de Sud și așa mai departe. - se străduiesc să arate mai "occidentali" prin operații estetice, loțiuni de albire a pielii, vopsirea părului și alte mijloace. Chiar dacă America Latină este majoritar non-albă, cele mai populare emisiuni de televiziune prezintă adesea personaje care sunt albe sau care arată în mare parte europene. Bărbații de culoare preferă femeile albe în locul bărbaților de culoare, iar femeile non-albe din Asia și America Latină preferă adesea bărbații albi. Industria modei încă comercializează în principal frumusețea albă, adesea "ariană". De asemenea, albii au reputația, în întreaga lume, de a fi cei mai capabili să creeze și să mențină societăți moderne guvernate de statul de drept. S-ar putea susține, așa cum sugerează implicit Charles Murray în cartea HUMAN ACHIEVEMENT, că nicio rasă și nicio cultură nu a făcut mai mult pentru a transforma lumea în modernitate decât Occidentul alb. Așadar, s-ar putea crede că toate aceste puncte de "visceralitate" ar duce la o statura "idolatră" foarte ridicată pentru albi. Dar, nu este așa, și de ce nu? Pentru că puterea supremă este deținută acum de evrei, iar pentru ca puterea evreiască să domnească suprem, albii au trebuit să fie retrogradați și chiar defăimați în departamentul "idolic". Mai mult, evreii știu unde poate duce autoidolatria patologică a albilor: Germania nazistă. Dar chiar dacă majoritatea albilor ar respinge și denunța nazismul ca fiind josnic și malefic, acest lucru nu ar fi suficient pentru a asigura primatul supremației supremației evreiești. La urma urmei, chiar dacă albii nu ar fi în modul suprematist al albilor, simplul sentiment de mândrie și prestigiu al albului i-ar face pe albi să se simtă confortabil să fie albi în identitate și să servească interesele albilor. Dacă albii au propria lor gravitate morală, vor încerca să facă ca problemele și chestiunile să se învârtă în jurul lor, iar asta ar însemna că albii nu vor avea ca prioritate "Este bine pentru evrei?". Pentru a-i face pe albi să servească evreii și supremacismul evreiesc, albii trebuie să fie lipsiți de gravitație morală, intrând astfel pe orbita unui popor cu o imensă atracție morală gravitațională. Prin intermediul controlului pe care îl dețin asupra mass-media, mediului academic, finanțelor, dreptului și statului profund, puterea evreiască a crescut generații întregi de copii albi în cultul vinovăției albilor, care neutralizează gravitația morală a albilor. Încă de la o vârstă fragedă, copiilor albi li se inculcă cultul Sfântului Negru (MLK) și al Cool Negro (rapperi și sportivi de culoare), al evreilor sfinți (în calitate de Eternii Oameni ai Holocaustului, ca victime ale celui mai mare rău din toate timpurile, care a fost albii-albii-albi), al Homosexualilor sfinți (îngerii și zânele noii spiritualități), Diversitatea (fără de care albii nu au niciun motiv să trăiască) și Cucky-Wuckiness (prin care albii se pot mândri moral NUMAI în a mărturisi cât de de rahat este propria lor rasă și cât de mult se străduiesc să curețe "rasistul-antisemit-omfob-xenofob interior" din ei). Dacă Jussie Smollett și-a dat de fapt un pumn și a spus "whitey done it", albii cucky-wucks se lovesc singuri pentru a arăta cât de virtuoși sunt în ritualurile lor nesfârșite de autoflagelare. Este o formă de auto-abuz moral, sau "moralbation". Și acesta este modul în care evreii au obținut o dominație aproape totală asupra rasei albe.

Desigur, evreii știu că albii au o valoare "idolatră" naturală, iar acest lucru este încă comercializat ca produse pentru profitul evreilor, o întreprindere care este în esență pornografică. Observați cum Disney, dominat de evrei, este acum, în esență, Jizzney, care crește băieții și mai ales fetele albe ca pe niște jucării sexuale și jucării pentru ochi. Așadar, albul este carne fără sens. La fel cum vacile și porcii există pentru a fi transformați în produse pentru consumul de masă, albul a fost transformat în mărci și produse care să fie vândute de evrei. În anii 1960, Jean-Luc Godard a observat că capitalismul de consum îi transformă pe toți într-un fel de prostituate. Dar chiar și prostituatele au o anumită agenție și individualitate în puterea lor de negociere. În schimb, pornografia se referă la industrializarea omului în carne, iar realitatea econo-culturală actuală a globo-capitalismului este mai aproape de pornografie. Oamenii din pornografie - și chiar o mare parte din cultura mainstream este în esență pornografie soft-core - vând dorință, dar nu câștigă niciodată respect din cauza caracterului de bază al afacerii. Există încă multă cerere de albie, dar observați că nu mai există aproape niciun RESPECT. Cei care nu sunt albi cer să intre în națiunile albe ca atâția oameni care stau la coadă în fața Dairy Queen. "Dați-ne un milk shake!" "Dați-ne înghețată!" Albul a trecut de la prestigiu alb la produs alb. Non-albii din întreaga lume simt acum că popoarele, bogățiile și pământurile albe există pentru a le oferi lucruri ușoare. Bărbații de culoare simt acum că femeile albe există pentru actele lor de febră a junglei. Femeile asiatice au acum sentimentul că bărbații albi există pentru visele lor cu febră de bambus. Multe națiuni non-albe, în special în Africa, simt că europenii albi există pentru a le trimite lucruri gratuite. Negrii africani cer "mai multă hrană, mai multe medicamente, mai multe haine, mai multe mașini, mai multe lucruri". Hoardele brune de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic se aliniază și cer să fie lăsate să intre, deoarece se pare că albii au fondat și construit America ca o mare națiune bogată doar pentru ca maronii să poată intra pentru a-și îmbunătăți viața. Iar evreii cred că femeile albe există pentru a suge sculele bărbaților portoricani, că bărbații albi există pentru a servi ca manageri pentru șefii evrei (precum Mitt Romney și John McCain, care nu au făcut altceva decât să joace rolul de câine pentru puterea evreiască), că soldații albi ca și câini de atac (atât bărbați cât și femei acum) există pentru a ucide și a muri arabi/musulmani în războaiele pentru Israel și că toți albii există pentru a cânta osanale evreilor, evreilor, evreilor ca și Eternul Popor Sfânt al Holocaustului. Spre deosebire de negri (cu putere viscerală în sport și cântec), de homosexuali (cu putere viscerală în modă și exhibiționism) și de evrei (cu putere viscerală în spirit și umor), ale căror avantaje "idolatre" au fost legate de o semnificație morală cvasi-spirituală (ridicând astfel statutul lor de la spiritist la spiritual), "visceralitatea" albilor nu este legată de nicio semnificație mai profundă sau inspirație superioară. Într-adevăr, evreii șterg chiar și semnificația originilor, rădăcinilor și trecutului albilor, folosind mass-media și mediul academic pentru a crea impresia că istoria albilor a fost cu adevărat diversă, mai ales cu bărbați de culoare ca eroi care se cocoșează cu femei albe. BBC prezintă acum în mod obișnuit programe despre istoria Marii Britanii în care figurile și eroii albi au fost înlocuiți cu cei de culoare. Pentru că Sfântul Augustin era nord-african și pentru că Pușkin era parțial negru, John Podhoretz spune că istoria Christo-Europeană este la fel de non-neagră ca și cea albă. (Presupun că chinezăria face parte la fel de mult din istoria și cultura franceză, deoarece curtea franceză a preluat unele idei din absolutismul oriental). Evreii privesc întreaga lume ca pe cada lor de baie. Dacă o națiune albă-renunțată-diverse este mai confortabilă pentru evrei, atunci robinetul trebuie deschis la maximum pentru a inunda cada albă cu apă multiculturială care pare mai "caldă" pentru evrei. Așadar, evreii britanici au fost cei care au fost vârful de lance al afro-islamizării Marii Britanii. Totul a fost în numele IIGFJ sau "Este bine pentru evrei?". Evreii, în calitate de popor sfânt al Holocaustului, au spus elitelor albe că Marea Britanie este "rasistă" și "nazistă" DACĂ nu deschide porțile către Lumea a Treia. Evreii le-au spus albilor că omogenitatea este o patologie, iar diversitatea este leacul. (Acesta trebuie să fie motivul pentru care diversitatea din America Latină, Africa de Nord și Asia Centrală a fost raiul pe pământ). Evreii, în chutzpah-ul lor, au susținut chiar că Marea Britanie a fost întotdeauna o "națiune de imigranți", deoarece a fost invadată și devastată de romani, vikingi și alții atunci când era divizată, slabă și relativ primitivă. Pentru că evreii, în calitate de genii ale Holocaustului, aveau un avantaj intelectual, verbal, financiar și moral față de albi, elitele britanice au cedat pur și simplu la orice cerere, iar rezultatul este că Londra și alte orașe mari ale Marii Britanii au devenit majoritar non-albe.

Bineînțeles, evreii nu spun în general că au comis această faptă murdară pentru propria lor mândrie tribală; în schimb, ei pontifică despre compasiunea lor pentru săracii și nenorociții din întreaga lume. Dar, dacă este așa, de ce evreii din Europa salută și elitele bogate non-albe care se descurcă foarte bine în propriile lor națiuni? De asemenea, dacă iudaismul înseamnă susținerea celor defavorizați împotriva celor de sus, de ce sunt evreii atât de supărați pe Jeremy Corbyn, care se pare că a luat în serios moralitatea evreiască și a decis să îi susțină pe palestinienii oprimați împotriva imperialiștilor sioniști? Singurul lucru care contează este "Este bine pentru evrei?".

Și astfel, trăim una dintre cele mai extraordinare perioade din istorie. Trăim în Era Profeției evreiești devenită realitate, iar EVREII ȘTIU, dar nu vor ca noi să știm, cel puțin nu în mod conștient. Evreii vor ca noi să o simțim, să o internalizăm, să o sărbătorim și să o susținem, DAR FĂRĂ SĂ ȘTIM NICIODATĂ ce se întâmplă cu adevărat. Este un fel de hipnoză - lucru negat de odiosul Bari Weiss - făcută posibilă de mass-media de știri dominată de evrei (care sunt controlate în proporție de peste 90% de evrei și gestionate de sioniști înfocați care îi epurează pe oameni precum Marc Lamont Hill și Rick Sanchez), de controlul evreiesc asupra mediului academic și a finanțării acestuia (ceea ce le permite evreilor să controleze Narațiunea), controlul evreiesc al divertismentului și al publicității (ceea ce le permite evreilor să controleze idolatria și iconografia, sau "idologia"), și controlul evreiesc al politicienilor târfe (dintre care cei mai mulți se bazează pe mari donatori evrei și pot fi distruși de mass-media condusă de evrei dacă nu joacă conform dictaturilor evreiești). Toată această putere le permite evreilor să aibă o putere preeminentă asupra lumii, în timp ce ne păcălesc că ei sunt încă (și au fost și vor fi întotdeauna) un biet grup mic și asediat care are nevoie în mod constant de protecție, simpatie și adorație (și dacă nu te conformezi, de ce, ești un "antisemit"!). Este ca și ceea ce a spus Nick Fuentes despre modul în care operează evreii. Ei conduc lumea, dar își folosesc puterea pentru a ne face să credem că nu ei conduc lumea. Și chiar și cei care cunosc adevărul ar fi bine să tacă, ca nu cumva observațiile lor să nu deranjeze aranjamentul actual de putere în care evreii, ca cei mai mari învingători, acaparează cea mai mare parte a simpatiei ca cele mai mari victime.

Ceea ce este cel mai strident, ciudat și unic la hegemonia evreiască este că este atât de mare mândria tăcută (și aroganța și megalomania) decât mândria deschisă. Toate celelalte mari puteri din trecut nu numai că s-au lăudat cu puterea lor, dar au și exagerat-o, precum o pasăre care își întinde fâlfâielile pentru a părea mai mare decât este. Chiar și în declinul lor precipitat, Imperiul spaniol, Imperiul otoman și Imperiul francez au încercat să mențină iluzia grandorii și a invincibilității, asta până când o criză majoră a spart în cele din urmă bula și a pus la vedere puterea lor reală, care s-a dovedit a fi mult mai mică decât cea pe care o proiectaseră. Erau ca un om bogat care se lăuda cu o bogăție nelimitată, deși era aproape de faliment. În schimb, evreii sunt obsedați de ascunderea puterii lor. Sunt ca un om bogat care se preface că este sărac. În acest sens, puterea evreiască este ca Mafia. În GOODFELLAS și CASINO, șefii mafioți de top care au mulți bani încearcă să treacă drept niște tipi obișnuiți. Ei nu vor să fie remarcați. Ei știu că averea lor este ilegitimă și se tem să nu atragă atenția asupra a ceea ce fac cu adevărat.

La un anumit nivel, evreii simt că și bogăția și puterea lor sunt ilegitime. O diferență între puterea evreiască și puterea goy din trecut este că aceștia din urmă aveau bogăție, demografie și putere militară. Când Imperiul Roman era în ascensiune, romanii nu aveau doar bogăția, ci și demografia și puterea militară romană pentru a susține bogăția și mândria. Dar evreilor le lipsește numărul. Și chiar dacă puterea evreiască are cârlige în statul profund care controlează armata, majoritatea militarilor nu sunt evrei, motiv pentru care evreii caută să folosească chestii globohomo pentru a proxy-iudaiza armata, adică o armată a cărei prioritate maximă este "celebrarea homosexualilor și a transsexualilor" este obligată să favorizeze mai degrabă suprematismul minoritar decât naționalismul majoritar. Lipsa numărului de evrei și armata dominată de evrei face ca puterea evreiască să fie foarte nervoasă, deoarece se bazează pe puterea banilor și a mass-mediei: Banii cu care să mituiască oamenii, mass-media cu care să hipnotizeze masele. Dar mita nu merge decât până la un anumit punct, iar oamenii pot ieși din vrajă, după care este foarte greu să-i tragi înapoi. Poți să păcălești un manechin, dar odată ce manechinul devine cinic, este greu să pui cinicul înapoi în sticla cu manechine. E ca și cum adulții pot păcăli copiii doar de atâtea ori. Odată ce vraja este ruptă, nici o cantitate de dublare nu poate reporni lumea la o stare anterioară. Nu poți păcăli un copil să creadă în Moș Crăciun odată ce știe adevărul. Evreii se tem că vraja s-ar putea rupe în cele din urmă, deoarece strategia lor de a diviza și de a guverna se întoarce împotriva lor. Evreii au invocat "privilegiul albilor" pentru a mobiliza non-albii împotriva albilor. Astfel, evreii au căutat să folosească goyimii non-albi împotriva goyimilor albi. De asemenea, evreii au invocat "evreii sfinți ai holocaustului" și "iudeo-creștinismul" pentru a-i face pe goyimii albi să sprijine Israelul și evreii. Cu toate acestea, mulți non-albi își dau seama că evreii sunt beneficiarii nr. 1 ai privilegiului albilor, iar un număr tot mai mare de albi încep să se gândească: "De ce ar trebui noi, albii, să-i apărăm pe evrei, când evreii îi fac pe non-albi să ne urască și să ne înlocuiască?"

Cu toate acestea, majoritatea americanilor, în special a albilor, rămân sub vraja malefică a puterii evreiești venale. Ei sunt încă blocați în prostia "muh Israel", chiar dacă evreii îi văd pe albi doar ca pe Mai mulți palestinieni pe care să-i deposedeze, să-i defăimeze și să-i umilească. Iar bogeymanul "privilegiului albilor" încă îi face pe mulți non-albi să creadă că SUA este condusă mai degrabă de viespi crunte, de țărani, de cowboy și de mașinării irlandeze din marile orașe, ca să nu mai vorbim de KKK și neonaziști, decât de evrei. Acesta este motivul pentru care evreii folosesc mereu tactica de deturnare a atenției prin "privilegiul albilor". Nu numai că non-albii și albii cucky-wuck vor continua să creadă că mormonii și alții ca ei conduc America, DAR vor vedea chiar și puterea evreiască drept "putere albă", spălând astfel comportamentul rău al evreilor drept "abuz al albilor". Astfel, dacă evreii fac rahaturi murdare pe Wall Street, la Hollywood, în Deep State și așa mai departe, totul este pus pe seama "privilegiului albilor".

Un alt mod prin care evreii încearcă să-și ascundă propria putere este asocierea cu anumite grupuri mult idolatrizate (mai ales de către mass-media condusă de evrei), cum ar fi negrii sau "imigranții" (de parcă jefuitorii din lumea a treia de astăzi ar semăna cu imigranții europeni care au trecut prin Ellis Island acum peste 100 de ani). În mod natural, evreii vor favoriza anumite grupuri ca victime sfinte, pe baza valorii maxime a prejudiciului împotriva albilor și a valorii minime a prejudiciului împotriva evreilor. Acesta este motivul pentru care evreii preferă să NU vorbească despre palestinieni, a căror narațiune are o valoare-dăunătoare maximă împotriva evreilor. Evreii preferă să vorbească despre negri, deoarece istoria negrilor americani are o valoare maximă de prejudiciu împotriva albilor americani. (De asemenea, senatorul Jesse Helms i-a susținut pe disidenții sovietici pentru că acest lucru avea o valoare maximă de prejudiciu împotriva stângii, în timp ce pe partea sa nu o costa nimic din punct de vedere moral. Deși moralitatea politică vorbește despre valori superioare și universale, alegerea temelor de interes tinde să favorizeze anumite grupuri, în timp ce pe altele le defavorizează. De exemplu, discuția despre sclavia negrilor în America nu doar condamnă practica sclaviei în general, ci îi împovărează în special pe albi pentru această practică. Dacă accentul principal ar fi fost pus pe negri - vânzarea de negri ca sclavi în Africa, "răul" practicii i-ar fi afectat în principal pe negri. Moralitatea poate aspira la adevăruri universale, dar exemplele folosite pentru a ilustra lecțiile particularizează avantajul și dezavantajul moral între diverse grupuri. Evreii știu cum funcționează acest lucru, motiv pentru care se folosesc de controlul pe care îl dețin asupra narațiunii pentru a folosi întotdeauna exemple care îi fac pe evrei și pe aliații lor să arate bine, în timp ce îi fac pe albi și pe dușmanii evreilor să arate rău. De exemplu, evreii menționează pogromurile "antisemite" din Pale of Settlement, dar ignoră pogromurile sioniste împotriva palestinienilor din Nakba pentru a demonstra pericolele violenței etnice. Astfel, chiar dacă lecția generală poate fi universală - exploziile de violență etnică sunt greșite peste tot -, oamenii pleacă cu impresia că rușii/ucrainenii/slavii sunt deosebit de răi, în timp ce evreii sunt deosebit de demni de simpatie. Evreii știu că șmecheria este: "Predicați moralitatea universală prin intermediul unei selectivități particulare, astfel încât binele superior să fie asociat cu noblețea evreilor și perfidia neamurilor". Este ca și cum evreii au construit un Dumnezeu universal unic, dar s-au ales pe ei înșiși ca popor particular cu un Legământ special cu Dumnezeu. Un lucru este cert, tocmai pentru că evreii cu mari bogății și privilegii sunt vulnerabili la control în calitate de noi elite conducătoare, ei caută să preîntâmpine criticile prin denunțuri zgomotoase legate de probleme cu valoare maximă de prejudiciu împotriva albilor, pentru a crea impresia că sunt încă niște interlopi "spirituali" a căror ocupație principală este lupta decât să aibă putere. Conștienți de istoria relațiilor rasiale din America, evreii fac cel mai mult zgomot în legătură cu nedreptățile comise față de negri în timpul sclaviei și al epocii "Jim Crow". Dar atunci, ritualul de culpabilizare a albilor în detrimentul negrilor funcționează NUMAI DACĂ americanii ignoră sau sunt amnezici cu privire la ceea ce s-a întâmplat în America începând cu anii 1960, când exploziile de violență sălbatică a negrilor au devastat atâtea orașe. O evaluare onestă a relațiilor rasiale ar indica faptul că albii merită mai multă simpatie ca victime ale brutalității negrilor. De asemenea, și cu siguranță, există victime mult mai grave în lume în zilele noastre, nu în ultimul rând musulmanii și arabii care au intrat în vizorul politicii externe sioniste neocon și neolib care au plănuit să folosească forțele militare și proxy ale SUA pentru a-i lovi pe toți dușmanii Israelului. Dar, atunci, aceste chestiuni au o valoare maximă de vătămare împotriva evreilor și, prin urmare, cel mai bine este să nu le menționăm în mass-media condusă de evrei). Acum, s-a observat că au existat evrei în sudul Americii și că și ei au deținut sclavi, într-adevăr, pe o bază per capita mai mare decât albii neevrei. În plus, majoritatea evreilor din sud erau ferm pro-confederați și "liber schimb", ceea ce înseamnă că favorizau statele din sud care făceau comerț cu Marea Britanie decât cu nordul care oferea bunuri la prețuri mai mari.

Cu toate acestea, istoria sclaviei negrilor în America este, în esență, o afacere a creștinilor albi. (A fost diferit în America Latină, în special în Brazilia, unde evreii pseudo-converși au dominat o mare parte din comerțul cu sclavi, dar pentru că evreii controlează narațiunea academică și propaganda media, puțini oameni cunosc întreaga amploare a rolului evreilor în afacerea sclaviei, la fel cum aproape nimeni din SUA nu știe că familia evreiască Sassoon a fost cea care a dominat comerțul cu opiu în China, care a distrus milioane de vieți și, desigur, familia venală Sackler este cea care, cu bună știință și cu bună știință, a dependent nenumărați americani albi de opioide pentru a încasa miliarde și pentru a comite un genocid tăcut împotriva clasei muncitoare albe - dacă o companie farmaceutică dominată de viespi ar fi vizat cu bună știință evreii, negrii sau un alt grup etnic non-alb în acest mod, mass-media condusă de evrei ar fi numit-o al doilea holocaust, dar observați cum mass-media condusă de evrei a încercat să suprime toate știrile despre Moartea Albă și implicarea evreilor în aceasta până când dovezile s-au adunat până la un punct în care nici măcar infectul New York Times nu a mai putut să le ignore. Evreii nu numai că urmăresc să înlocuiască albii cu invazii masive ale celor din Lumea a Treia, dar încearcă să îi ucidă cu droguri. Madoff și Sacklers au un lucru în comun: au reușit să scape cu atâtea comportamente rele pentru că au fost protejați de presa evreiască și de firmele de avocatură evreiești.

Chiar și în timp ce patrioții americani și eliberatorii albi sunt deplânși și li se refuză serviciile bancare, toți americanii sunt forțați să salveze băncile evreiești; și, desigur, un gunoi total precum Jonathan Pollard, a cărui trădare a dus la moartea a sute de oameni, a fost scos din închisoare și i s-a oferit o slujbă de lux într-o firmă evreiască. Evreii sunt ca niște "Made Men" în Mafia. Ei pot scăpa cu aproape orice. Înainte ca Madoff să fie în cele din urmă doborât, el a furat miliarde pentru clienții săi evrei; când a furat și de la evrei, a fost în cele din urmă când a primit securea. Observați cum Youtube sau Jewtube a pus videoclipul revelator al lui David Duke "CNN GOLDMAN SACHS AND THE ZIO MATRIX" în "stare limitată". Evreii colaborează cu toții pentru a închide criticile la adresa puterii evreiești, dar își folosesc monopolul media 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru a-i defăima și a-i face țapi ispășitori pe "albi" pentru orice. Elitele evreiești evreiești folosesc cenzura blândă - "statul limitat", într-adevăr - astfel încât să se poată preface că nu cenzurează. Este ca și cum evreii au obținut puterea, dar se prefac că nu o au. Dar, din fericire, videoclipul nu este cenzurat pe Bitchute. David Duke este o figură pătată, care a spus și a făcut o mulțime de lucruri stupide și chiar disprețuitoare în trecut, dar este una dintre cele mai curajoase figuri care a ținut piept supremacismului evreiesc. Nu este de mirare că evreii au complotat cu UE pentru a interzice videoclipurile lui David Duke în toată Europa care, în schimb, este inundată de propagandă interrasistă făcută de evrei care promovează ACOWW sau Afro-Colonizarea pântecelor albe pe baza faptului că bărbații negri, ca rasă superioară, ar trebui să ia femeile albe de la femeile albe inferioare ale căror singure cuvinte ar trebui să fie: "Sunt un cocalar!").

A existat o școală de profeție creștină care a sperat că sfârșitul celui de-al doilea mileniu va aduce Sfârșitul Timpurilor și revenirea lui Iisus. Adevărul lui Hristos ar fi prevalat asupra întregii lumi și numai Convertirea evreilor ar fi putut salva membrii individuali de la damnarea veșnică. Dar nu a existat un Sfârșit al Timpurilor la începutul mileniului. Nici o întoarcere a lui Isus. În schimb, profeția care s-a adeverit a fost triumful evreilor care au moștenit (sau au jefuit) lumea așa cum Shylock a jefuit inima neamțului. Chiar și evreii seculari care nu cred literal nici măcar un cuvânt din Biblie sunt extaziați de puterea și măreția evreiască. Ei vor să strige că au câștigat. Dar, ei știu că păstrarea puterii și a supremației lor este condiționată de tăcere și de negarea puterii. Acesta este motivul pentru care evreii obraznici care vorbesc prea mult îi fac pe evreii mai sensibili să se simtă foarte nervoși. În mod ironic, evreii care fac mare caz de superioritatea evreiască tind să nu fie cei mai deștepți evrei, la fel cum tipurile de supremație a albilor nu sunt deloc cei mai deștepți albi și libertarienii înrăiți nu sunt deloc cei mai deștepți indivizi. Se pare că membrii mai puțin valoroși ai oricărui grup sau mișcare au nevoie să se bată cu pumnul în piept pentru a compensa lipsa lor de valoare personală). Nu e de mirare că evreii sunt nevrotici. Ei sunt atât de virulent de zgomotoși în a reduce la tăcere pe toată lumea în legătură cu puterea evreiască. Este cel mai zgomotos Shhhhhhhhhh auzit vreodată.

De asemenea, ambiția evreiască este diferită de ambițiile goy. Anglo-americanii s-au mulțumit cu Secolul American, dar evreii vizează Mileniul Evreiesc. Un trib care a supraviețuit timp de aproape 4.000 de ani împotriva tuturor șanselor, evreii văd istoria altfel decât majoritatea celorlalte popoare. Pentru că evreii văd jocul pe termen lung, ei nu sunt doar combativi și perseverenți, ci și reci și reflexivi, la fel ca Hyman Roth, care poate fi amărât, răutăcios și dur, dar și înșelător de calm și înțelept strategic. În general, evreilor le lipsește romantismul. Pasiunea lor este o ardere lungă în interiorul cuptorului decât un foc de tabără în noapte. Astfel, puterea evreiască este capabilă să ardă mai constant, mai pe furiș și mai mult timp. În schimb, "arienii" cu suflet "romantic" și "eroic" au tendința de a se entuziasma și de a se lansa la atac. Acest lucru poate duce la mari realizări și la salturi și salturi, dar poate duce și la salturi de pe stâncă. Sau, obsesia cu entuziasmul poate face ca victoria să pară plictisitoare. Atunci când evreul câștigă, el se concentrează să astupe toate găurile și să depaneze toate problemele, astfel încât să poată păstra puterea pentru totdeauna. Evreul nu se plictisește niciodată, deoarece nu este doar un jucător, ci și un neobosit contabil (ca Ace Rothstein în filmul CASINO). Evreii, ale căror minți pot obseda aproape orice cu o precizie de tăiat părul sau de tăiat diamantele, se pot feri cu ușurință de plictiseală. Este ca evreul a cărui viață se învârte în jurul numerelor în PI de Darren Aronofsky. În schimb, există ceva copilăresc la sufletul "arian" care are nevoie să "iasă la joacă" pentru a simți emoția. Un puști evreu în interior își poate umple timpul cu cărți, lecții de vioară, șah sau stăpânirea unor trucuri de cărți sau magie. În schimb, copiii "arieni" au nevoie să iasă afară și să joace mingea sau să meargă la vânătoare pentru a se simți vii.

Atunci când "arienii" câștigă, deseori se instalează disiparea din lipsă de emoții proaspete. Aceasta este diferența dintre evreii care conduc cazinouri și neamurile care își încearcă norocul. Șefii evreilor de cazinouri cunosc șansele; totul este pregătit pentru a-i jefui pe neamurile proaste. Evreii nu caută emoții, ci intensitate. Ei sunt intens în angajamentul lor de a menține operațiunea în funcțiune pentru a lua mai mulți bani de la goyim. În schimb, goyimii își aruncă banii în aer pentru că iubesc entuziasmul și zăpăceala piesei. Jucătorii și mașinile fac tot zgomotul, în timp ce șefii evrei din camerele din spate supraveghează jocurile și colectează toți banii. Apoi, nu este surprinzător că Profeția i-a favorizat pe evrei în moștenirea lumii. În filmul CASINO al lui Martin Scorsese, operatorul evreu de cazinou Ace Rothstein înțelege imaginea de ansamblu mai bine decât oricare dintre goombii cărora le pasă doar de banii rapizi din mâinile lor. În cele din urmă, ceilalți membri ai Tribului, evreii de pe Wall Street, sunt cei care pun stăpânire totală pe Las Vegas. Mintea învinge mușchii.

Și totuși, profeția care s-a adeverit nu este ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Avraam și urmașilor săi. Dumnezeu i-a spus lui Avraam că tribul său va fi un popor mare care va binecuvânta și va fi binecuvântat de lume DACĂ va fi bun și virtuos. Dar evreii moderni nu au moștenit lumea fiind buni și virtuoși. Singura dată când evreii s-au alăturat cu adevărat unei mari mișcări morale pasionale s-a dovedit a fi rău pentru toată lumea, atât evrei cât și neamuri. Acesta a fost comunismul, dar atunci, ca ideologie seculară, a fost o respingere a Legământului în rândul comuniștilor evrei. Chiar dacă evreii și-au folosit inteligența, talentul și cunoștințele pentru a face un bine extraordinar pentru lume și au acumulat mari bogății în mod legitim, prea multă bogăție evreiască a venit pe calea criminalității, a șicanelor sau a corupției morale. Evreii au jucat un rol uriaș în crima organizată în SUA, în Germania interbelică și în Rusia, un fapt adesea trecut cu vederea din cauza imaginii gangsterilor italieni din cultura pop americană. De asemenea, o mulțime de comportamente evreiești în domeniul financiar, juridic și al divertismentului se aflau în zona gri dintre legalitate și escrocherie. Iar bogăția evreiască din industriile de moravuri, cum ar fi jocurile de noroc, pornografia și drogurile, este legitim din punct de vedere tehnic, dar NUMAI PENTRU că influența evreiască a cumpărat politicieni pentru a legaliza activități și comportamente discutabile. Influența evreiască a transformat jocurile de noroc dintr-un viciu deocheat în "Las Vegas, the Christmas place to be". Evreii nu numai că au fost pionierii legalizării și răspândirii pornografiei, dar, cu consecințe mult mai grave, au pornificat practic cultura de masă până în punctul în care emisiunile TV de maximă audiență sunt aproape de pornografie, iar divertismentul pentru tineri nu este departe de pornografia infantilă și adolescentină. Evreii au transformat Disney într-o fabrică de cultură degenerată care produce personaje precum Miley Cyrus. Iar evreii Sackler și mulți alții din trib au transformat industria farmaceutică în esență în operațiuni de narcotice. Opioidele vândute de Sacklers - legalizate prin mită și coluziune - nu aveau aproape nicio valoare medicinală și au fost concepute pentru a crea dependență în rândul populației vizate, cea a clasei muncitoare albe. A fost o momeală chimică, oferind analgezice care, de fapt, îi transformau pe consumatori în dependenți de droguri.

Așadar, lumea noastră nu este o profeție fericită a evreilor care culeg recompense pentru un comportament exemplar. Este o profeție întunecată și satanică, în care evreii au obținut controlul asupra lumii, prin viclenie sau prin viclenie. Dar atunci, așa cum spune proverbul, "băieții de treabă ajung ultimii". Legământul evreiesc s-a bazat pe credința că există singurul și adevăratul Dumnezeu ca judecător final care veghează asupra evreilor și a lumii. Și astfel, ori de câte ori lucrurile mergeau prost pentru evrei, aceștia credeau că l-au ofensat pe Dumnezeu și căutau răscumpărarea în ochii Lui. Dar, pe măsură ce gândirea evreiască s-a îndepărtat de Tora pentru a se îndrepta spre Talmud, ei au început să răsucească și să întoarcă narațiunile și sensurile originale pentru a se potrivi tentațiilor lor temporale. Accentul evreilor a trecut de la Tora, cartea scrisă de profeți inspirați de Dumnezeu, la Talmud, ca o raționalizare proto-juridică a comportamentului evreiesc din ce în ce mai lipsit de etică în raport cu neamurile. Vedem rezultatul final al unei astfel de corupții moral-spirituale în evreii ultraortodocși de astăzi, care se asigură reciproc că sufletele evreilor sunt sfinte, în timp ce neamurile sunt ca niște măgari ale căror vieți pot fi sacrificate dacă este bine pentru evrei. Totuși, pentru că evreii talmudici sunt încă religioși, la un anumit nivel ei știu că trebuie să se justifice în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă au răstălmăcit sensul religiei lor într-un supremacism tribal de o urâțenie nerușinată, ei cred în existența și preeminența lui Dumnezeu cel adevărat și bun (chiar dacă El este în principal bun pentru evrei în detrimentul tuturor celorlalți). Dar, în regiunile inferioare ale gândirii talmudice se afla noțiunea că există forțe mai întunecate care animă universul, adică nu este atât de simplu ca în cazul unui singur și unic Dumnezeu care comandă întreaga lume. Poate că, Dumnezeu are o umbră, o sosie cu identitate și calitate ambigue, care lucrează pe ascuns pentru a mișca evenimentele lumii, la fel cum fizicienii vorbesc de materie și antimaterie. Și pentru ca evreii să-și împlinească profeția, poate că nu a fost suficient să pledeze sau să se justifice în fața lui Dumnezeu. La urma urmei, orice elev știe că nu poate depinde doar de maestru. Maestrul reprezintă principii și standarde înalte. El îl învață pe elev calea corectă, dar nimeni nu ajunge nicăieri în viață doar prin simpla aderare la puritatea principiilor. Când teoria întâlnește practica, teoria trebuie să iasă din carapace și să dea mâna cu diavolul (în detalii). În cele din urmă, lumea nu este atât de curată și previzibilă precum se afirmă în manual. Este ca în scena din BACK TO SCHOOL în care Rodney Dangerfield îl învață pe profesorul foarte respectat, autoritatea în materie de economie pură, despre modul de viață din lumea reală.

Acum, faptul că evreii au dobândit o mare bogăție și putere prin mijloace îndoielnice nu este deloc nou în istorie. Puterea prin viclenie și prin escrocherie este la fel de veche ca și istoria însăși. Totuși, este strident, deoarece evreii nu sunt un popor obișnuit, ci unul care s-a considerat cel mai sfânt popor. În imaginația noastră colectivă, evreii sunt infinit mai importanți și mai simbolici decât, să zicem, țiganii de rând sau cecenii cu sânge rece. Dacă există un țigan sau un cecen putred de bogat, cei mai mulți oameni nu vor fi deloc surprinși că un membru deosebit de josnic al clanului, în general murdar, a ajuns mare prin mijloace nefaste. În schimb, există o mulțime de bagaje morale, spirituale și istorice în cazul evreilor - într-adevăr, stereotipurile extrem de negative ale evreilor nu pot fi înțelese în afara așteptărilor extrem de mari față de evrei ca popor originar al Cărții și/sau supraviețuitori rezistenți ai unei istorii tragice; cu alte cuvinte, furia extremă față de evrei se datorează, cel puțin în parte, sentimentului de trădare la vederea evreului-adevărat; este ca și cum te-ai aștepta ca Moise să fie Charlton Heston, dar ai descoperi că este de fapt Mel Brooks, care îți amenință fiica: "Cocoșează-te sau mori". (Având în vedere că neamurile l-au "furat" pe Dumnezeul evreilor pentru ele însele prin intermediul creștinismului, ridicarea morală împotriva evreilor a fost parțial un mijloc de a masca rușinea eșecului sau a incapacității lor de a crea un sistem spiritual-moral comparabil pe cont propriu. Să presupunem că îți fur ideea, dar în loc să-mi recunosc crima și îndatorirea, îmi ascund rușinea susținând că eu sunt cel care a apreciat și îmbunătățit cu adevărat ideea, în timp ce tu nu ai reușit să înțelegi întreaga valoare a ceea ce aveai și, prin urmare, ea îmi aparține cu adevărat și la naiba cu tine).

Mai mult, Legământul nu a fost o piesă de supremație nihilistă nerușinată - "suntem cei mai buni doar pentru că suntem, și putem călca în picioare pe oricine pentru că așa ne place" - ci un contract condiționat care le promitea evreilor o mare onoare și glorie dacă erau cei mai morali și înțelepți dintre toate popoarele. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra evreilor depindea de bunătatea evreilor. Și, în urma celui de-al Doilea Război Mondial și a Shoah-ului, chiar și evreii seculari, în ciuda lipsei lor de credință, au prezentat narațiunea evreiască ca fiind în esență profund morală și plină de sens, adică evreii, după ce au fost "persecutați" atât de mult timp și au supraviețuit uneia dintre cele mai mari orori din toate timpurile(dacă nu cea mai oribilă), au ajuns la o înțelepciune și o înțelegere speciale care nu le revin decât celor mai tragice și contemplative popoare. Fiecare evreu era ca un mic Mesia, iar Anne Frank era ca o nouă Madonă a lumii moderne.

Și astfel, a existat o dorință, atât din partea evreilor, cât și a neamurilor (cel puțin a celor albi), de a crede că ascensiunea puterii evreiești va fi diferită de toate puterile anterioare. Ar fi o putere și chiar o dominație bazată pe înțelepciunea, bunătatea și binecuvântările lui Dumnezeu sau ale umanității dornice de răscumpărare după cel de-al Doilea Război Mondial. Noua narațiune era că, în ciuda pretențiilor sale morale și spirituale, creștinismul, în realitate, fusese bolnav la bază încă de la începuturile sale, deoarece îi defăimase și îi calomniase pe evreii înțelepți și nobili. Romanii îl uciseseră pe Iisus, dar evreii au primit vina. Prin urmare, în ciuda măreției creștinismului ca religie, acesta a eșuat în cele din urmă în fața lui Dumnezeu, a omenirii și a istoriei, deoarece, făcând prozelitism despre evrei ca fiind ucigașii lui Hristos, a pus bazele care au dus la Holocaust. Această Nouă Narațiune a ucis efectiv creștinismul după cel de-al Doilea Război Mondial. În timp ce secularismul și senzualismul neopăgân au ciopârțit autoritatea religioasă încă din Epoca Rațiunii, nu au dat o lovitură mortală creștinismului. Cel mult, modernitatea a făcut ca creștinismul să pară demodat, irelevant și/sau obosit. În schimb, Noua Narațiune (care are ca premisă Holocaustul ca Anul Zero al unei noi treziri) a susținut mai mult sau mai puțin că creștinismul, dacă nu a avut o intenție chiar rea, a nutrit totuși un mare rău în sânul său, iar rezultatul final a fost Holocaustul: Hitler, mai mult decât Iisus, a fost adevărata față a punctului culminant al creștinismului. (Acesta este motivul pentru care evreii sunt atât de fermi în a condamna Biserica Catolică ca fiind complice la marea crimă a lui Hitler). Una este să fii trecut cu vederea sau ignorat, dar cu totul altceva este să fii acuzat de crimă. În esență, narațiunea Holocaustului a acuzat creștinismul de crimă, iar Biserica, în loc să riposteze la noua narațiune, în cel mai bun caz a jucat în apărare și, în cel mai rău caz, s-a prosternat în fața evreilor și a cerut iertare... chiar dacă răscumpărarea, așa cum cer evreii, necesită ca bisericile să se plieze pe nebunia globo-homo.

Acum, dacă creștinismul a fost acuzat de crimă și condamnat la moarte pe scaunul electric cu scântei de "curcubeu" al homomaniei, atunci ascensiunea puterii evreiești trebuie salutată ca pe un nou răsărit al conștiinței umane, al realizărilor și al afirmării. Cu alte cuvinte, profeția nu a fost întoarcerea lui Iisus, ci ascensiunea evreilor ca mici mesia. Atunci, putem înțelege de ce evreii sunt cei mai binecuvântați și cei mai blestemați de omenire. Cei care acceptă pretențiile morale ale evreilor admiră și venerează tribul ca fiind cel mai sfânt popor, dar cei care cred că văd fața evreiască din spatele măștii văd tribul ca sinagoga Satanei.

Criticii puterii evreiești ar putea să o privească altfel (și cu mult mai puțină ostilitate) dacă nu ar exista tot bagajul istoric, spiritual și cultural al iudaismului și al experienței evreiești. La urma urmei, există o mulțime de chinezi și hinduși bogați, dar noi îi vedem doar ca pe niște oameni putred de bogați sau ca pe niște oameni cu prea mulți bani. Nu îi vedem ca pe altceva și nici nu așteptăm transcendență de la ei. Dar din cauza semnificației din jurul evreilor, fie că este vorba de semnificația spirituală-morală-istorică-culturală sau ce-o mai fi, avem tendința de a considera puterea evreiască ca fiind cumva legată fie de voința lui Dumnezeu, fie de marea traiectorie a istoriei. Și totuși, atunci când privim cu atenție puterea evreiască, atât de multe lucruri sunt de prost gust, josnice și dezgustătoare. Și ipocrizia dintre ceea ce evreii pretind din punct de vedere moral și modul în care joacă jocul. Există o discrepanță de un kilometru între vorbele evreilor și modul în care aceștia acționează. Problema nu este că evreii nu sunt sfinți sau departe de a fi perfecți, deoarece acest lucru este valabil pentru întreaga umanitate. Mai degrabă, este faptul că abuzurile, lăcomia și patologiile evreiești au devenit atât de scăpate de sub control, excesive și demente, mai ales că aproape toată puterea evreiască a convergent spre supremația globo-homo. Neevreii au condamnat de mult timp implicarea evreilor în mișcările de stânga, DAR, retrospectiv, acei evrei erau mult mai puțin periculoși decât evreii globo-homo ultracapitaliști de astăzi. Din cauza rolului imens al comunismului în secolul XX, oamenii au supraestimat pericolele reprezentate de evreii de stânga. Ceea ce nu au reușit să înțeleagă a fost că răspândirea comunismului a fost o întâmplare, un accident al istoriei. Revoluția rusă a fost produsul Primului Război Mondial care a devastat o mare parte din Rusia și a creat un vid de putere pentru radicali. Iar Europa de Est a căzut pradă comunismului NUMAI PENTRU CĂ Germania nazistă a invadat Rusia și a pierdut. Iar China a devenit comunistă NUMAI PENTRU CĂ KMT (Partidul Național) dominant și imperialiștii japonezi s-au uzat reciproc, lăsând astfel un vid politic care să fie umplut de comuniști. Dacă nu ar fi fost agresiunile nesăbuite ale regimurilor de dreapta(monarhii reacționare sau state fasciste radicale) în Primul și al Doilea Război Mondial, comunismul ar fi fost o forță mult mai slabă în secolul XX, a cărui traiectorie principală a favorizat ascensiunea oligarhiilor capitaliste. Dacă regimurile de dreapta ar fi fost mai responsabile & echilibrate și ar fi evitat Primul Război Mondial, povestea secolului XX ar fi fost cea a dispariției monarhiilor & aristocrațiilor și a ascensiunii inexorabile a oligarhiilor capitaliste - și, cel mai probabil, nicio națiune majoră nu ar fi devenit comunistă. În astfel de circumstanțe, ceva precum comunismul ar fi putut fi un instrument critic valoros împotriva puterii atotcuprinzătoare a capitalismului. Dar, din cauza revoluțiilor comuniste și a rolului uriaș al evreilor în acestea, atât de mulți oameni au presupus că înfrângerea comunismului ar fi fost o victorie a libertății și a "dreptei" politice. Dar, de fapt, evreii au avut mult mai mult de câștigat de pe urma capitalismului decât de pe urma comunismului, iar triumful "sfârșitului istoriei" al capitalismului i-a făcut pe evrei mai puternici ca niciodată. În orice caz, nu putem să nu ne simțim un pic nostalgici față de evreii comuniști din trecut care au criticat cu vigilență numeroasele probleme ale capitalismului și efectele sale corozive & perturbatoare asupra societății și valorilor. În timp ce comuniștii evrei au mult sânge pe mâini, mulți(probabil majoritatea) s-au angajat sincer să creeze o lume nouă, cu o justiție egală pentru toți. Marea tragedie a comunismului este vechea lecție că "scopul nu justifică mijloacele"; de asemenea, o mare parte a umanității nu credea că scopurile comunismului erau atât de dezirabile. Evreii sunt în mod natural elitiști, tribali și disprețuitori față de proști, dar comuniștii evrei au luptat împotriva propriilor tendințe și au încercat să fie UNUL cu neamurile. Este adevărat că, în fervoarea lor ideologică și în tribalismul lor subconștient, mulți evrei au folosit comunismul pentru a-și savura puterea tribală și a se răzbuna pe goyim, dar faptul că evreii au pierdut în cele din urmă în comunism sugerează că sistemul a fost orientat să favorizeze proștii goy în detrimentul inteligenților evrei.

Un lucru este sigur, acesta nu este sfârșitul istoriei, ci începutul profeției (realizate), dar cu un legământ secret cu Diavolul și nu cu Dumnezeu. Puterea evreiască este acum atât de satanică și posedată de demoni - faptul că eu, un ateu, simt acest lucru despre actuala Ordine Mondială semnifică cât de deranjată a devenit lumea - încât este imposibil să vezi Era Profeției Evreiești ca pe împlinirea unui vis nobil. Dacă aceasta este ceea ce Dumnezeu le-a promis evreilor, Tora trebuie reinterpretată în mod fundamental. Sau dacă Istoria cu marele H a culminat în acest moment din timp, există ceva cu adevărat bolnav în centrul naturii umane și al condiției umane. Contrar concepțiilor "mai evoluate" ale homomaniei demente și ale "transumanismului", așa-numiții oameni "treji" ai secolului XXI sunt degerați dincolo de orice închipuire și trebuie să treacă prin reforme drastice dacă vrem să restabilim civilizația, moralitatea și sănătatea mintală. În mod incredibil, trăim într-o lume în care grupurile cele mai educate și inteligente sunt infectate cu iluzii deranjante de care se agață cu furie și pe care le expun cu febrilitate. Actualele elite goy cuck-elites sunt ca niște monștri posedați de demoni, care sunt complet orbi față de demența lor pseudo-morală. În ceea ce-i privește pe evrei, principala lor obsesie este să născocească orice număr de minciuni în slujba lui "Este bine pentru evrei?". În ceea ce-i privește pe negri(care constituie cel mai mare pericol pentru civilizație) și pe homo(ca principali instigatori ai decadenței culturale, ridicată acum la "sacralitate", sau excrementul ca nou-sacrament), viziunea lor centrală asupra lumii este cum că întreaga umanitate există în principal pentru a-i flata și a le face ofrande, deoarece negrii și homo sunt atât de grozavi. Negrii au în minte Wakanda, iar Homosexualii (ca Vrăjitorii din Poz), simt că toată lumea ar trebui transformată în țara teletubby "gay".

Într-un fel, este de înțeles de ce evreii au făcut un pact cu diavolul. La fel cum protagonistul din TOȚI BĂRBAȚII REGELUI își dă seama că există O SINGURĂ MODALITATE de a învinge, evreii s-au gândit la același lucru. Cu toate acestea, compromiterea mijloacelor pentru a atinge anumite scopuri este veche de când lumea. America a fost fondată pe compromisuri care au trădat anumite principii pentru a ajunge la anumite obiective. Aceasta, în sine, nu este problema cu puterea evreiască. Nu ne putem aștepta ca niciun popor sau mișcare să fie imaculată și pură. Ceea ce este cu adevărat ciudat este faptul că înseși SCOPURILE (pe care Puterea Evreiască le urmărește prin coruperea mijloacelor) sunt josnice și rele. Cel puțin, evreii comuniști au căutat să creeze o lume mai bună pentru muncitori și pentru clasa de jos. Ei au folosit mijloace înspăimântătoare, dar scopurile aveau o anumită noblețe. În schimb, evreii oligarho-capitaliști oligarho-capitaliști globo-homo tribal-supremacist încearcă să transforme toți goyimii în niște copii-putere de doi bani, caricaturali, infantili, deranjați și obedienți. Luați în considerare contradicțiile din complotul evreiesc de a transforma goyimii în copii-prostituate. Destinație demnă de sfârșitul istoriei? Pe de o parte, goyimii sunt infantilizați, nu în ultimul rând pentru că ideologia & "idologia" care structurează mintea sunt date copiilor de la o vârstă cât mai fragedă. Într-un fel, așa-numiții SJW (aka NPC) sunt la fel de retardați emoțional ca nebunii care se închină lui Kim în Coreea de Nord (sau ca chinezii în timpul lui Mao). Motivul pentru care sunt atât de "declanșate" este că au fost infantilizate cu închinarea fără minte la anumite tropi sacre despre evrei, negri și homosexuali. Orice formă de "contra-semnalizare" este intolerabilă și blasfematoare pentru astfel de minți copilăroase. Și totuși, acești copii mari care fac crize de furie au fost, de asemenea, sexualizați de la cea mai fragedă vârstă posibilă. (Poate că unii evrei vor să tragă un semnal de alarmă și să le spună colegilor de trib să înceteze cu boala, ca nu cumva goyimii să nu explodeze în cele din urmă de furie și să vină după evrei. Atunci, de ce tăcerea în cea mai mare parte? Poate că evreii simt că este prea târziu acum. Corabia aceea a plecat de mult. Evreii au intrat cu totul în joc, iar acum este o chestiune de a câștiga totul sau de a pierde totul, un joc periculos cu sumă zero, așa cum Japonia nu a mai avut cale de întoarcere după ce a bombardat Pearl Harbor. Dacă criticii evrei au ceva de spus, ar fi trebuit să o spună mai devreme. În situația actuală, pentru că lucrurile au ajuns atât de rău, chiar și criticile binevoitoare din partea evreilor nu vor duce la apreciere din partea "evreilor care urăsc evreii", ci vor fi văzute ca semne de slăbiciune pe care să le exploateze pentru a-i doborî pe evrei). Mass-media și mediul academic conduse de evrei nu trag niciun semnal de alarmă cu privire la faptul că copiii au acces la pornografie chiar înainte de a fi adolescenți. Disney și alte companii comercializează îmbrăcăminte și machiaj cvasi-prostitute pentru fetele tinere. Lucruri precum "twerking" și rap despre "muh dick" sunt vândute copiilor ca "împuternicire". Calea satanică profetică evreiască este de a infantiliza mințile chiar și pentru adulți și de a sexualiza corpul chiar și pentru copii. Acest trans-genderism pentru copii nu este doar o problemă LGBTQI (adăugați mai multe alfabete, vă rog), ci un mijloc de a sexualiza copiii de la o vârstă fragedă. De aici reiese evident că nu numai că mijloacele evreiești sunt corupte și compromise, dar scopurile evreiești în sine sunt nebunești, ba chiar mai rele decât mijloacele. Una e să îți murdărești mâinile pentru a face un bine în lume. Să presupunem că un om conduce un bordel pentru a face bani pentru a-și trimite copiii la facultate, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să facă ceea ce a făcut el. Există cel puțin o calitate de răscumpărare în asta. WOMAN IN THE RUMOR, un film de Kenji Mizoguchi, este despre o femeie care conduce un local de gheișe pentru a-i oferi fiicei sale o viață mai bună. Iar în THE GODFATHER, Vito Corleone își dorea ceva mai bun pentru Michael. Și chiar dacă Michael Corleone este atras în lumea criminală, el se străduiește să devină "legal" și să păstreze familia unită.

Acestea sunt povești despre oameni care negociază cu diavolul pentru a câștiga ceva mai bun pentru ei înșiși, dar, bineînțeles, nu este niciodată ușor. Într-adevăr, una dintre criticile aduse capitalismului de către marxiști a fost aceea că, INDIFERENT dacă capitalismul produce o mulțime de lucruri bune pentru omenire, dinamica sa de bază se referă la "exploatarea" forței de muncă alienate de către controlorii de capital. Muncitorii produc bunuri în economia materială, în timp ce proprietarii controlează sistemul prin intermediul economiei monetare. În WOMAN IN THE RUMOR și THE GODFATHER, sensul tragic vine din clivajul dintre aspirațiile și abjecția realității. În schimb, atunci când oamenii sănătoși la cap analizează Epoca Profeției Evreiești, ei sunt obligați să se întrebe: "Deci, toată istoria omenirii, cu toate luptele, conflictele, tragediile, geniul, viziunea și căutarea răscumpărării au dus la ACESTA? Chiar așa? O lume în care globul-metropola, SUA, se definește pe sine prin venerarea penetrării homo-fecale și a tăierii penisului transsexualilor ca extaz "curcubeu", "twerking" ca formă de dans, mândria de curvă ca "împuternicire", granițele rupte (numite "granițe deschise") ca politică națională și urgență morală, femeile adulte își vopsesc părul în albastru sau roz, părinții și copiii se acoperă cu tatuaje (sau graffiti pe corp) și piercing-uri, cretinii fără minte jură credință Israelului, negându-și în același timp propria identitate și istorie, bărbații albi care se încornoră și femeile albe care devin "jungloide" în ceea ce privește interrasismul cu negrii, etc.? Așadar, acesta este marele punct culminant al sfârșitului istoriei? Începutul Degenerării, al Decadenței ca Noua Sacralitate - sau "sacralitate" sau excremente ca nou sacrament - , și al ipocriziei uluitoare a Mononaționalismului în care evreii și numai evreii merită o identitate și un teritoriu veșnic, în timp ce întreaga lume trebuie să se deschidă la fumurile otrăvite ale înlocuirii demografice globaliste.

La un anumit nivel, bineînțeles că evreii înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să înțeleagă, chiar dacă își exprimă euforia și neliniștile în mod ezoteric, ca nu cumva goyimii să afle ce se întâmplă cu adevărat. Vă amintiți cum a reacționat Zed când și-a dat seama că semenii săi au fost păcăliți și manipulați de către Eternii din ZARDOZ? El a răbufnit de furie și a jurat să se răzbune pe Eternii. Puterea nu vrea ca noi să cunoaștem adevărul, așa că susține iconografia și narațiunea pentru a se juca cu emoțiile și simțurile noastre. Și ne hrănesc cu zelotismul simplist al dogmei PC pentru a ne împiedica să gândim și să ne punem marile întrebări. Capacitatea noastră de rațiune a fost subsumată sub vraja. Iar pentru a ieși din această vrajă, avem nevoie de decodificatorul secret. Trebuie să ÎNVĂȚĂM să decriptăm. Acesta este motivul pentru care evreii se tem acum de libertatea de exprimare și de libera cercetare. Ei ne cer să acceptăm că "dezbaterea s-a încheiat" și să lăsăm pe seama evreilor și a "experților" să ne spună ce este ce este. Rolul nostru este să credem, să acceptăm și să papagalim. În timp ce evreii de top și albii deștepți știu ce se întâmplă cu adevărat, evreii mai puțin deștepți și albii mai puțin deștepți cred cu adevărat în narațiunea PC, în dogma și în "idologie". În general, adevărații credincioși, fiind mai puțin deștepți și mai puțin conștienți, au rareori puterea dominantă, dar există momente în care aceștia obțin controlul asupra anumitor departamente cheie ale elitei. (Zeloții de mâna a doua au devenit proeminenți temporar în timpul Revoluției Culturale, când haosul era la ordinea zilei). Acest lucru devine la fel de problematic pentru evrei ca și pentru noi, oamenii. Evident, pentru noi, aceste elite cu adevărat credincioase sunt periculoase și ostile. Dar ele reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru puterea evreiască, deoarece insistă asupra purității angajamentului. Ei nu înțeleg că evreii au susținut PC ca pe un instrument de control asupra goyimilor decât ca pe un set sincer de valori universale pentru întreaga omenire. De asemenea, fiind proști, adevărații credincioși sunt jalnic de inconștienți de faptul că PC, așa cum este construit în prezent, este o trădare a adevăratelor valori universale, deoarece nu se referă atât la aceleași reguli pentru toți, cât la favoritismul "idologic" al anumitor grupuri în detrimentul altora: evreii, homosexualii și negrii în detrimentul celorlalți. Din cauza maniei și a prostiei lor, modul în care tratează logica PC este aproape ca Dustin-Hoffman-în calitate de om al ploii încercând să dea sens la "Cine e primul", celebra scenetă Abbott & Costello. Pur și simplu nu înțeleg.

Dar evreii înțeleg. De acord, nu toți evreii care înțeleg au aceeași părere despre asta. În timp ce majoritatea evreilor care înțeleg acest lucru se referă la folosirea înșelăciunii și a manipulării pentru a păstra Puterea, există și alte tipuri de evrei care înțeleg acest lucru. Unii evrei care înțeleg sau JWGI au o anumită sentimentalitate față de goyim (în special față de cei care nu sunt albi) și se simt destul de rău în legătură cu modul în care evreii deștepți își folosesc banii, mușchii și manipularea pentru a-i păcăli, exploata și răni pe goyim, în special pe cei neputincioși precum palestinienii. Philip Weiss și Norman Finkelstein sunt astfel de evrei și tind să fie de stânga. Apoi, și mai puțini la număr sunt evreii, de obicei de dreapta, care cred că evreii ar trebui să facă pace cu lumea prin recunoașterea dreptului la identitate și la teritoriu pentru toate popoarele în schimbul recunoașterii de către lume a Israelului ca stat-națiune evreiesc. VIRTUTEA NAȚIONALISMULUI de Yoram Hazony este un bun specimen al poziției acestor JWGI. Deși sunt cei mai mici și mai slabi dintre evrei, cel puțin în diaspora, ei sunt cei mai realiști și mai onorabili, deoarece Polinaționalismul este cea mai bună modalitate de organizare & conducere a societăților și pentru că acest tip de evrei au un simț al reciprocității: Grupurile gentilice îi respectă pe evrei, evreii respectă grupurile gentilice. Și sunt în esență neofasciști în echilibrul lor între tradiția strămoșilor și triumful modernului.

Dar genul de JWGI care dețin adevărata putere sunt evreii cvasi-satanici. Într-un fel, revărsarea satanismului evreiesc nu este deloc surprinzătoare, pentru că puterea sau forța intensă poate face un mare bine sau un mare rău. Este ca și cum focul poate fi folosit pentru a menține civilizația sau pentru a o arde. Este ca și cum energia nucleară poate fi folosită pentru a lumina un oraș sau pentru a-l arunca în aer. La fel cum vocea negrilor poate fi folosită spiritual pentru a-i inspira pe oameni sau poate fi folosită cu sălbăticie pentru a cânta rap despre arme, târfe și bijuterii. Măreția nu este niciodată unidimensională. Evreii sunt un popor măreț, cu o inteligență, o perspicacitate și o intensitate a personalității remarcabile. Pentru o mare parte din istoria omenirii, intensitatea evreiască a fost stăpânită și ghidată de viziunea lui Dumnezeu. Chiar dacă unii ar putea susține că talmudismul a fost un complot subconștient al evreilor de a răstălmăci și de a transforma divinitatea pentru a justifica comportamentul evreiesc rău, și acesta a pus unele frâne asupra a ceea ce evreii puteau spune sau face. Dar odată cu dispariția religiei și apoi a idealismului universal, intensitatea evreiască a luat noi direcții. Aceasta putea opta pentru tribalismul modern al naționalismului. Putea opta pentru hegemonia globală prin intermediul neo-imperialismului mascat de globo-homo. Și-ar putea folosi bogățiile și privilegiile pentru a se deda la bacanale, în special cu bărbați evrei care își bagă penisurile în "shikses" blonde și blondele frumoase și femei evreice care caută mandingi cu mega-dungi. Fără un capac moral și spiritual care să controleze energiile evreiești, acestea au dat naștere la tot felul de excese. S-a ajuns la Portnoic, dar atunci cel puțin Philip Roth era un scriitor suficient de serios și de sincer pentru a se lupta cu această nevroză. A simțit un anumit grad de anxietate, rușine și confuzie. Dar generațiile ulterioare de evrei au crescut în largul lor cu perversiunea. Poate că își chemau prietenii să vadă un videoclip porno în care Ron Jeremy își suge propria sculă, cu siguranță foarte departe de lumea din BRIGHTON BEACH MEMOIRS. Cu timpul, evreii au ajuns să nu-și mai facă griji și au învățat să iubească Puterea Portnoică. Dar, goyimii au trecut prin schimbări similare de inimă în epoca modernă. Luați în considerare sentimentul de îndoială de sine din finalurile filmelor LA DOLCE VITA al lui Federico Fellini și L'AVVENTURA al lui Michelangelo Antonioni. Sau angoasa filosofică a filmelor lui Ingmar Bergman. Chiar dacă acești artiști de film s-au scufundat pe deplin în modernitate, ei au fost crescuți într-o lume în care frica și rușinea păcatului erau încă un factor. Chiar și în respingerea păcatului, faptul că trebuiau să lupte împotriva lui era un semn sigur că acesta încă le anima emoțiile și viziunea asupra lumii.

Oricum, indiferent de orice teamă ar fi simțit generațiile mai vechi de evrei în legătură cu vremurile care se schimbă, noii evrei, de la apariția generației de boomeri, au fost complet nerușinați și nebuni în lăcomia, pofta, vanitatea și mândria lor... la fel ca Jordan Belfort și echipa din "Lupul de pe Wall Street". Prin intermediul acestor tipuri, intensitatea energiei evreiești a crescut în mod absolut satanic și infestat de demoni, cu atât mai mult cu cât există ceva atât de pervers în faptul că evreii se prezintă pe ei înșiși ca fiind Poporul Holocaustului veșnic sfânt, inspirația morală pentru întreaga omenire, în timp ce se complac în cele mai rele excese și se folosesc de cantitățile lor masive de bani, putere și influență pentru a degrada, dizolva sau distruge atât de mult din lume. Belfort și-a raționalizat lăcomia ca răzbunare pentru discriminarea de către un club de țară Wasp împotriva bunicului său. Jeffrey Epstein, obsedatul sexual și perversul, a invocat "antisemitismul" atunci când a devenit suspect într-o anchetă penală. Odiosul Michael Cohen a repetat canonul despre faptul că este fiul unui "supraviețuitor al Holocaustului", un termen lipsit de sens, deoarece aproape orice evreu care a trăit în zone aflate sub ocupație nazistă se poate autointitula ca atare. Având în vedere că 75% dintre evreii francezi au supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial, au fost toți supraviețuitori ai Holocaustului? Așa cum evreii folosesc Holocaustul așa cum Portnoy folosește o bucată de ficat în romanul lui Philip Roth, trebuie să ne ocupăm acum de Holocaustul Porno.

Într-o lume fără scripturi și fără rigori, evreii demonici și fără rușine erau sortiți să învingă evreii decenți. Nu contează "răzbunarea tocilarilor". Epoca noastră este cea a "Răzbunării vițeilor de aur". Profeția nu i-a favorizat pe evreii lui Moise, ci pe evreii omenoși. Pe măsură ce capitalismul lipsit de reminiscențe creștine, evreiești, socialiste, umaniste și/sau fasciste ale unui ethos mai înalt/mai profund a ajuns să domine Occidentul, anti-valorile lăcomiei neîngrădite, indulgenței gratuite, decadenței și degenerării și poftei criminale de putere au devenit Noua Normalitate. Cum ar putea evreii buni să concureze cu evreii răi în această lume care le acordă unor gunoaie precum Sheldon Adelson zeci de miliarde cu care să se joace și să cumpere politicieni prostituate? Să luăm un evreu ca Roman Polanski. Extrem de inteligent și creativ, dar ciudat și intens din fire. Deși cenzura comunistă a suprimat multă creativitate, singura sa virtute a fost aceea de a limita cele mai rele tendințe ale unor artiști precum Polanski. Franz Kafka a fost și el ciudat și pervers, dar a trăit într-o perioadă mai puțin nerușinată, ceea ce l-a obligat să fie un artist mai serios. În schimb, Polanski, deși a avut partea sa de capodopere și filme demne de el, și-a irosit talentul și pe gunoaie și s-a dedat la acte sexuale care i-au adus exilul în Franța, unde a reușit să rămână la adăpost de ghearele legii prin harul îndoielnic al venerației culte a artiștilor, al protecției oferite de rețeaua mondială evreiască și al vinovăției franceze față de evreii din Al Doilea Război Mondial. Cazul lui Polanski exemplifică atât de mult din ceea ce este în neregulă cu puterea evreiască: Evreii care propovăduiesc valorile universale se învârt în jurul cozii pentru a proteja un membru al tribului care s-a dedat la defăimarea josnică a unui "shikse" goy și care exploatează cu nerușinare Holocaustul ca pe un card de "scăpare din închisoare" pentru a evita justiția. Este mai rău decât simplul demonism pentru că se pretinde a fi angelism, așa cum puterea evreiască a ridicat decadența la rang de nouă sacralitate.

Și totuși, Polanski a fost suficient de serios ca artist pentru a se confrunta cu problemele nevrozei și puterii evreiești. Deși în 1968 a avut loc lansarea filmului 2001: O ODISPSIE SPAȚIALĂ al lui Stanley Kubrick, care a mitologizat renașterea "arianului" David Bowman ca super-vrăjitor nietzschean, cealaltă lansare, ROSEMARY'S BABY, regizat de Roman Polanski după romanul evreului Ira Levin, a fost mult mai profetică în ceea ce privește traiectoria puterii în epoca următoare: Ascensiunea puterii evreiești faustiene care nu numai că a făcut un pact cu Diavolul, dar a devenit ea însăși Diavolul. Actuala Epocă a Profeției evreiești este Epoca luciferică a satanismului, cu atât mai mult cu cât preponderența pur și simplu a răului a hipnotizat oamenii din întreaga lume să celebreze decadența & degenerarea ca fiind noua sacralitate și sfințenie. Puterea evreiască a devenit porno-nazism ca Noua Credință. Poate că, atunci, filmul final al lui Kubrick, EYES WIDE SHUT (care cochetează cu imaginile satanice) a fost o recunoaștere, chiar dacă subconștientă, a modului în care Polanski a fost un profet mai bun în cinismul său vesel și pesimismul pervers ca noua oportunitate a speranței neafectată de nicio considerație morală.

Filmul HEREDITARY din 2018 duce mai departe ezoterismul polanskist. La fel cum Benjamin al lui Dustin Hoffman iese în evidență ca un deget semitic în mediul WASP din THE GRADUATE, fiul (Henry Wolff) din filmul lui Aster arată în mod evident diferit sau "semitic" în comparație cu toți ceilalți din familie (și din comunitate) care arată anglo sau "arian". Povestea este plasată aici și acum, în epoca feminismului care afectează chiar și puternica comunitate evreiască. Într-un fel, avansarea profesională a femeilor evreice înseamnă mai mulți bani și putere pentru evrei. Dar înseamnă, de asemenea, mai puține femei evreice educate care fac copii. Înseamnă că femeile evreice, cu propriile mijloace și independență, pot alege să fugă cu negri decât să aibă copii cu băieți evrei drăguți. Înseamnă că mai mulți bărbați evrei se căsătoresc cu femei de culoare slabă și au copii mai puțin inteligenți sau se căsătoresc cu femei asiatice și au copii de culoare galben-moldoasă, cărora le lipsește chutzpah, un ingredient cheie al puterii evreiești, deoarece inteligența singură nu este suficientă. De asemenea, dacă credeți că feministele goy sunt o pacoste, fiți siguri că feministele evreice sunt de multe ori mai rele. Într-adevăr, o mare parte din feminismul modern este o scorpie evreiască, care a stabilit șablonul pentru scorpia femeilor goy, adică scorpia goyess este în mare parte o imitație jalnică a scorpiei evreiești.

Profeția suprematistă evreiască datorează mai degrabă un legământ secret cu satanismul decât cu evlavia. Nu e de mirare că toate intrigile din HEREDITARY, dramatice și genetice, duc la închinarea la prințul demonic Paimon. Într-adevăr, Epoca Profeției evreiești ar putea fi numită "paimonică". Energiile portnoice au vărsat fasolea sau au împușcat în fundul energiilor sexuale evreiești, dar energiile paimonice, așa cum sunt transmise ezoteric în HEREDITARY, oferă o privire în inima întunecată a voinței faustiene evreiești de putere. Este ca și cum ar exista o forță a străvechilor linii de sânge și a spiritului care rezidă în fiecare evreu, indiferent cât de neaoș sau de "simpatic" pare a fi în fața celorlalți și cât de simte că este el însuși. Această forță latentă este în cele din urmă trezită, iar evreul Ur-Jew iese din evreii actuali. Acest șir șerpuitor de evrei este Eternul Evreu, iar evreii individuali sunt doar o serie de piei de șarpe pe care adevăratul Evreu-Ur crește și leapădă.

În lumea modernă, evreii au încercat să treacă drept "albi", dar identitatea lor este mai profundă și mai stranie decât ar putea să implice firea generică a albului. (De acord, albul a avut cândva un sens și o semnificație puternică, dar combinația dintre disprețul anglo-saxonilor față de distincția etnică "odorantă", nevoia americană de toleranță, afro-seducția și dominația asupra albilor în sport și muzică și defăimarea evreiască a albului prin PC, albul variază acum de la un element statistic fără suflet la un obiect de oprobriu de către toate grupurile, nu în ultimul rând de către "albii buni" intoxicați de PC). Apoi, este oarecum potrivit faptul că fiul cu aspect semitic din HEREDITARY arată și se simte separat de toți ceilalți membri ai familiei. E ca și cum am privi prin ochii lui Paimon și am observa iudaismul inconfundabil și irepresibil al puștiului.

Și chiar dacă povestea este dominată de femei, toți și toate duc la încoronarea fiului cu aspect semitic ca fiind ultima manifestare a lui Paimon. Pe tot parcursul filmului, vedem personaje feminine "puternice". Auzim câte ceva despre bunica, dar nimic despre bunicul. Chiar dacă tatăl este un tip de treabă, mama este cea care domină emoțional gospodăria. Și chiar dacă sora mai mică este diformă și aparent parțial retardată, ea este favorita mamei. Iar când sora moare într-un accident, mama se împrietenește cu o bătrână care o introduce în ritualul de spiritism pentru a chema spiritele morților. E femeie-femeie-femeie-femeie-femeie, dar în cele din urmă, toată furia demonică, isteria și violența duc la ritualul calm și impunător dintr-o casă din copac în care fiul este uns ca păstrător al tronului. Ar putea fi expresia ezoterică sau esoterică a lui Ari Aster a anxietății față de feminism, în special în rândul bărbaților evrei, dar și un fel de siguranță de sine triumfală că, în cele din urmă, când va fi nevoie, energiile eterne ale evreului vor duce la realizarea faptului că nu poate exista o Putere evreiască fără regi evrei. De asemenea, prin natura lor, femeile sunt concepute să se predea puterii, fie ea demonică sau divină, decât să preia controlul asupra ei. Feminismul este autocontradictoriu, deoarece este vorba despre împuternicirea femeii în căutarea a ceea ce o face cea mai fericită, care este supunerea față de Omul Puterii. Observați că în finalul Vrăjitoarei, fata își oferă sufletul Diavolului Masculin pentru că acesta îi promite plăceri sexuale. Ceea ce îl face cel mai fericit pe bărbat este să posede și să dețină puterea. Ceea ce o face pe o femeie cea mai fericită este să fie deținută de putere. Și de aceea, lumea plină de femei din HEREDITARY este condamnată dacă nu găsește un bărbat pe care să îl așeze pe tron. Acum, având în vedere omniprezența toxică a feminismului antinatural în cultura noastră, ezoterismul vine în două straturi. Pe de o parte, este o exegeză asupra contururilor ciudate ale fizicii puterii evreiești, scrisă într-un limbaj descifrabil pentru evreii care înțeleg (JWGI), dar care va trece peste capul celor mai mulți goyim. Dar există și elementul de antifeminism pe care Aster a trebuit să îl ocolească pe vârful picioarelor pentru a nu fi denunțat de către Bitchery ca fiind "misogin". Dar toți boierii evrei știu despre ce este vorba cu adevărat. "Trebuie să fie fiul". Există un război ascuns între legământul centrat pe Pud și noul legământ (sau Cuntinant) centrat pe Poon sau "Pooterin", care face ravagii în tăcere între bărbații evrei și femeile evreice.

Oricum, iată-ne în Era Profețiilor evreiești devenite realitate, dar în cel mai rău mod. O perioadă extraordinară, prima de acest fel din istoria omenirii. În timp ce evreii au avut suișuri și coborâșuri de-a lungul istoriei, ei nu au moștenit niciodată lumea... asta până acum, și au făcut-o pe spinarea realizărilor anglo-americane. Evreii au îmblânzit calul alb, cel mai puternic cal care există. În calitate de călăreț al acestuia, evreii pot efectua globo-pogromuri sau "globogromuri" împotriva oricărui popor. Ceea ce le-au făcut cazacii evreilor în Pale of Settlement nu a fost nimic în comparație cu "globogromurile" sionist-supremațiste împotriva lumii arabe și musulmane. Cazacii au ucis cel mult mii de oameni. Puterea evreiască a ucis milioane.

Călărețul evreu a frânt spiritul calului alb cu povara vinovăției Holocaustului. Evreii au folosit, de asemenea, biciul negru al "vinovăției albe" cu privire la sclavie. Nu a mai existat niciodată un moment ca acesta. Încă de la apariția lor ca popor & cultură, cu mii de ani în urmă, evreii au crezut că, într-o zi, va veni vremea când ei, ca binecuvântați ai lui Dumnezeu, vor fi poporul în jurul căruia se va învârti întreaga omenire. S-ar putea argumenta că, odată cu apariția creștinismului și a islamului, Dumnezeul conceput de evrei a preluat controlul asupra lumii, dar puterea reală a fost a neamurilor, nu a evreilor, care au fost considerați ucigașii lui Hristos de către creștini. Dar în secolul XX, evreii nu numai că au suferit cele mai mari nenorociri, dar au atins cele mai mari culmi cu puterea banilor și a mass-mediei. Evreii au obținut controlul semnalelor într-o lume în care electricitatea a devenit sufletul economiei, al informației și al imaginației. J-Ray(Jewish Ray) prin intermediul ecranelor mari și mici a ajuns să domine percepția noastră asupra lumii. Și pentru că SUA au devenit singura superputere după încheierea Războiului Rece, evreii au ajuns să domine întreaga lume, nu în ultimul rând pentru că UE și Japonia sunt, de asemenea, în esență, marionete ale SUA. Deși există multe națiuni cu puțini evrei sau fără evrei, adevărul este că doar câteva națiuni contează în dominarea lumii, iar evreii controlează peștii cei mai mari care controlează peștii cei mari care domină asupra tuturor celorlalți pești.

Dar cât poate dura această hegemonie evreiască? Are ea legitimitatea necesară pentru a fi demnă de a dura? Va intra Profeția Paimonică în coșul de gunoi al istoriei peste o sută de ani? Sau Răul evreiesc va domina lumea în următoarele secole sau chiar milenii. Dacă actuala profeție eșuează, va fi căzut pentru totdeauna Puterea Evreiască, precum Egiptul Antic sau Roma Clasică, sau se va ridica din nou ca o putere răscumpărătoare care își respinge trecutul paimonic sau ca o putere și mai malefică? Va exista o comunitate evreiască coezivă în anii ce vor urma, sau evreii vor fi împărțiți între diverși evrei de rasă mixtă(deoarece rata actuală a interrasismului evreiesc este extrem de ridicată) - evreu/chinez, evreu/negru, evreu/latin, evreu/anglo, și așa mai departe? Generațiile viitoare pot trăi, de asemenea, sub puterea profeției satanice evreiești, sau dominația mondială evreiască poate fi doar o amintire slabă pentru ei, caz în care, oamenii din viitor vor avea o idee foarte vagă despre ce binecuvântare sau blestem a fost pentru secolul 21 să ajungă sub puterea hegemoniei evreiești. Desigur, este posibil ca cea mai mare parte a omenirii să trăiască(sau să "doarmă") prin Epoca Profeției evreiești fără să știe și este, de asemenea, posibil ca istoricii nici măcar să nu scrie despre ea ca despre un subiect cât se poate de demn. Yuri Slezkine a numit secolul XX "Secolul evreiesc", dar a fost mult prea modest și încă nu a văzut nimic. Evreii au jucat un rol imens în secolul al XX-lea, dar nu rolul dominant. Acest lucru s-a schimbat în secolul XXI, Epoca Profeției și Prosperității Evreiești, sau Profeția Prosperității Vițeilor de Aur. Iar Secolul nu este suficient pentru evrei, deopotrivă cel mai vechi și cel mai modern dintre toate popoarele. Ei vor Reichowiczul de o mie de ani. În cele din urmă, se pare că evreii îl urăsc atât de mult pe Hitler pentru că acesta nu numai că era pe urmele lor, dar dorea pentru poporul său ceea ce evreii căutau pentru ai lor.