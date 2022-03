Tucker Carlson: În timp ce China cumpără terenurile agricole americane s-ar putea să rămânem fără mâncare!

O țară are nevoie de hrană, apă și energie, dar liderii noștri le compromit pe toate trei. Privind retrospectiv, agenda politică a lui Joe Biden pentru primul mandat pare foarte optimistă, aproape comic de optimistă. Cu puțin timp înainte de învestirea sa, Biden a anunțat ceva ce a numit agenda "Build Back Better". Bineînțeles, am luat-o în derâdere la vremea respectivă, dar, privind retrospectiv, a fost, într-un fel, un document plin de speranță.

America trebuie să fi fost o țară foarte bogată pe atunci. Prin "pe atunci" ne referim la anul trecut. Nu existau multe lucruri esențiale în agenda lui Biden. Primele trei lucruri de care orice națiune normală are nevoie și la care se gândește obsesiv sunt hrana, apa și energia. Acesta este standardul. În China, de exemplu, fiecare politică guvernamentală, externă și internă, este concepută mai presus de toate pentru a asigura rezerve adecvate de hrană, apă și energie și asta are sens.

Agenda "Build Back Better" a fost opusul acestui lucru. Ea nu sugera nicio preocupare cu privire la faptul că americanii ar putea avea ce mânca sau că și-ar putea permite suficient combustibil pentru încălzire pentru a nu muri de frig în timpul iernii. Agenda lui Biden s-a concentrat pe genul de plusuri la care ajungi atunci când ai reparat totul și îți mai rămân trilioane de dolari. Build Back Better ne-a promis ceva numit "echitate de mediu", orice ar fi asta. A cerut amnistia pentru milioane de străini ilegali, deoarece, la vremea respectivă, economia americană părea suficient de robustă pentru a fi împărțită cu întreaga lume. Asistență medicală universală pentru Honduras.

Biden a cerut panouri solare gratuite pentru toată lumea și educație preșcolară finanțată de contribuabili pentru toți părinții americani și așa mai departe. Build Back Better a fost versiunea neoliberală a mașinilor zburătoare. A fost o listă de Crăciun de vis a luxului care, pentru un moment, părea aproape la îndemână. Multe s-au schimbat. Nimeni nu mai vorbește despre mașini zburătoare. Iată-l pe Joe Biden de ieri:

Președintele JOE BIDEN: În ceea ce privește penuria de alimente, da, încă mai vorbim despre penuria de alimente și aceasta va fi reală. Prețul acestor sancțiuni nu a fost impus doar Rusiei. A fost impus și asupra unui număr foarte mare de țări, inclusiv asupra țărilor europene și a țării noastre și pentru că atât Rusia, cât și Ucraina au fost grânarul Europei în ceea ce privește grâul, de exemplu, ca să dau un singur exemplu.

Penuria de alimente, a spus Biden, "va fi reală". Încă o dată, în cazul în care v-a scăpat, să repet: penurie de alimente - nu în Sudan - în Cincinnati, Reno, Spokane, Norfolk și, desigur, și în marile noastre orașe, unde nici măcar o singură persoană care s-a născut aici nu are idee despre ce este o penurie de alimente. Problema noastră a fost întotdeauna că avem prea multă mâncare. Acum nu vom mai avea suficientă.

Știm asta pentru că președintele Statelor Unite tocmai ne-a spus-o în fața camerei. Deci, ce va însemna asta? Cum afectează penuria de alimente țara? Ei bine, dacă sunteți interesați, mergeți pe internet și citiți despre asta. Toată istoria înregistrată vă va răspunde la întrebare. O penurie de alimente nu este ca și cum ai decide să sari peste desert. Nu este o dietă. Nu este voluntară. O penurie de alimente este diferită. Este înspăimântătoare. Penuria de alimente dărâmă guvernele. Îi transformă pe moderați și revoluționari. O penurie de alimente este o mare problemă. Nu îți dorești una, dar acum avem parte de una la puțin peste un an de la începutul președinției lui Joe Biden.

Gândiți-vă la viitor. Dacă se păstrează calendarul tradițional, mai avem 1.032 de administrația Joe Biden și te întrebi cum vor arăta lucrurile până atunci. Deja ne îndreptăm cu viteză spre distopie, iar Casa Albă nu pare să fie conștientă de acest lucru sau să îi pese în vreun fel. Iată-o pe secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, din această dimineață, de exemplu, anunțându-vă că este timpul să nu vă mai plângeți de prețul benzinei, pentru că, de fapt, nu este foarte mare.

ANDREW ROSS SORKIN: Cât de sus credeți că poate ajunge prețul petrolului la pompă?

JANET YELLEN: Ascultați, există multă incertitudine în această privință. Nu sunt la fel de ridicate în termeni reali ca la începutul secolului și, știți, este de conceput că ar putea crește.

Da, nu e mare lucru. Stați liniștiți și există un motiv pentru asta. După cum a explicat Joe Biden, plătiți mai mult pentru benzină pentru că am aplicat sancțiuni Rusiei, iar sancționarea Rusiei este un lucru corect de făcut. Așa că, tăceți din gură și simțiți-vă virtuoși în timp ce vă falimentați încet-încet. Acum, pentru unii oameni, în special pentru cei care nu conduc mașini, acesta ar putea părea un răspuns adecvat, dar alții, de bună credință, ar putea întreba: "OK, nu sunt împotriva sancțiunilor în teorie, dar din moment ce în mod clar nu îl rănesc pe Putin și în mod clar acum îmi rănesc familia, care este rostul sancțiunilor? Există vreun scop? Spuneți-mi și mie. Faceți-mă să mă simt mai bine".

Răspunsul este: "Da, America. Sancțiunile au un rost. Sancțiunile sunt menite să împiedice Rusia să invadeze Ucraina". Știm asta pentru că, nu cu mult timp în urmă, Tony Blinken, secretarul de stat, a declarat pentru CNN că "scopul sancțiunilor, în primul rând, este de a încerca să descurajeze Rusia să meargă la război", iar apoi Jen Psaki, publicistul președintelui, l-a susținut. "Intenția noastră este de a avea un efect de descurajare prin sancțiuni", a spus ea.

Kamala Harris a fost de acord. Diferența, a spus ea, este că efectul de descurajare "al acestor sancțiuni este încă unul semnificativ". Așadar, sancțiunile funcționează, doar că nu au funcționat de fapt. Putin a invadat oricum Ucraina. Sancțiunile au eșuat. Așadar, care este răspunsul? Admiteți că au eșuat, încercați ceva nou. Nu. Joe Biden pretinde că administrația nu a susținut niciodată că sancțiunile ar descuraja Rusia să invadeze Ucraina. Iată noua replică.

PREȘEDINTELE JOE BIDEN: Haideți să lămurim ceva. Vă amintiți, dacă m-ați urmărit de la început, nu am spus că, de fapt, sancțiunile îl vor descuraja. Sancțiunile nu descurajează niciodată. Continuați să vorbiți despre asta. Sancțiunile nu descurajează niciodată. Menținerea sancțiunilor, menținerea sancțiunilor, sporirea durerii și a demonstrației, motivul pentru care am cerut această reuniune NATO de astăzi este pentru a fi siguri că, după o lună, vom susține ceea ce facem nu doar luna viitoare, luna următoare, ci pentru tot restul acestui an. Asta este ceea ce îl va opri.

Ce înseamnă asta? "Sancțiunile nu descurajează niciodată. De ce tot spuneți asta?", a spus el. Ei bine, pentru că tu ai tot spus asta. Secretarul de presă al Casei Albe, vicepreședintele și secretarul de stat au spus asta textual, dar nu recunosc că speră că memoria noastră a fost atât de afectată de iPhone, încât vom fi la fel de uituci ca Joe Biden însuși. Acum vor să ne facă să credem că sancționarea Rusiei îl poate forța pe Putin să se retragă din Ucraina. Oare este adevărat? Poate fi Putin sancționat pentru a se retrage? Ei bine, sperăm cu siguranță că este adevărat, sincer, dar nu există nicio dovadă că este adevărat. Nici măcar nu există cu adevărat o așteptare că este adevărat.

Nici măcar Joe Biden nu a susținut că se va întâmpla așa ceva. Așadar, care este scopul? Nu suntem siguri. Acesta este un subiect pentru o altă emisiune, dar între timp, această țară, știm asta cu siguranță, este grav afectată de aceste sancțiuni. După cum a relatat recent Reuters, "sancțiunile occidentale asupra Rusiei, un exportator major de potasă, amoniac, uree și alți nutrienți pentru sol, au perturbat transporturile acestor inputuri cheie în întreaga lume. Îngrășămintele sunt esențiale pentru menținerea unor randamente ridicate la porumb, soia, orez și grâu. Cultivatorii se străduiesc să se adapteze."

Urmăriți acest lucru? Aceste ingrediente sunt necesare pentru a vă pune mâncare pe masă, la orice preț pe care vi-l puteți permite. Dacă nu aveți aceste ingrediente, ce veți obține? Penurie de alimente, care sunt rezultatul direct al politicii Casei Albe, o politică al cărei efect scontat încă nu este clar. Care este rostul acestui lucru? Dacă există un scop bun, oamenii îl vor suporta. De ce nu ne spuneți care este acel scop? Se preconizează că facturile la îngrășăminte vor crește cu aproximativ 15% doar în acest an și ar putea crește și mai mult. Unii agricultori spun că deja văd că prețurile îngrășămintelor sunt mult mai mari decât atât.

REPORTERUL FOX MULTIMEDIA MILLS HAYES: Familia lui Mike Gunderson cultivă grâu, soia și porumb pe acest teren încă din anii 1950. El se așteaptă ca vremea să îi arunce o minge curbă în agricultură, dar nu un război.

MIKE GUNDERSON, FERMIER: Toate chestiile din Ucraina și există atât de multă volatilitate pe piață.

MILLS HAYES, REPORTER FOX MULTIMEDIA: SUA importă îngrășăminte pentru culturi în valoare de 10,3 miliarde de dolari. Dintre acestea, 1,3 miliarde de dolari provin din Rusia, care acum este scoasă de pe piață. Asociația cultivatorilor de grâu din Minnesota spune că fermierii pun îngrășăminte de cel puțin două ori pe an.

CHARLIE VOGEL / MINNESOTA ASSOCIATION OF WHEAT GROWERS: Există o mulțime de îngrășăminte care sunt de patru și cinci ori mai scumpe decât erau în urmă cu un an. Îngrășămintele au depășit drastic rata inflației.

REPORTER DE LA FOX MULTIMEDIA MILLS HAYES: Interdicția Rusiei privind îngrășămintele este programată să dureze până la sfârșitul anului și, deși oferta este deja redusă în acest an, viitorul este cel care îi îngrijorează pe mulți.

Așadar, sancțiunile au aruncat agricultura americană într-o tulburare profundă și vor provoca din nou, așa cum ne-a spus cu voce tare președintele, penurie de alimente, care este poate cea mai destabilizatoare tendință pe care o poți avea vreodată într-o țară - nu doar pentru politică, ci și pentru țesutul social. Este înspăimântător.

Dar nu este vorba doar de sancțiuni. Există o mulțime de motive. Nu este vorba doar de războiul din Ucraina. Ca răspuns la penuria de energie și de alimente, administrația Biden oprește producția internă de petrol și gaze. Asta face ca alimentele să fie mai scumpe. Face ca orice altceva să fie mai scump. Și, pe măsură ce presiunea asupra fermierilor americani crește și pe măsură ce alimentele devin mai rare și mai scumpe în această țară, aceeași administrație permite guvernului Chinei să cumpere terenurile agricole ale acestei țări.

Potrivit Politico, și asta se întâmpla acum doi ani, investitorii chinezi dețin aproape 200.000 de acri de teren agricol în SUA, în valoare de cel puțin două miliarde. Acum fac acest lucru, în parte, cu ajutorul unor subvenții plătite de contribuabilii americani, iar investitorii chinezi continuă să cumpere mai mult în fiecare an. Din nou, alimente, apă, energie. De asta ai nevoie pentru o țară. Chinezii înțeleg acest lucru. După cum a spus reprezentantul Dan Newhouse, "tendința actuală din Statele Unite ne conduce spre crearea unui monopol al terenurilor agricole deținut de chinezi". În țara noastră, cel mai productiv teren agricol din lume este acum deținut de ceea ce obișnuiam să numim principalul nostru rival global și cred că putem spune acum, cu o realiniere în curs, că este principalul nostru inamic global, deținut de o țară care caută să ne înlocuiască și să ne pedepsească.

Este o nebunie. Ar permite guvernul chinez ca investitorii americani să cumpere terenurile agricole sau resursele de apă ale țării sale? Aceasta nici măcar nu este o întrebare reală. Bineînțeles că nu. Nicio țară sănătoasă la cap nu ar face acest lucru și niciunei entități străine nu ar trebui să i se permită să controleze resursele naturale esențiale ale Americii. Deci, cât timp va dura până când chinezii vor începe să acapareze Marile Lacuri, care sunt cele mai mari rezervoare de apă dulce ale noastre? Hrană, apă, energie. Nu râdeți. Spre asta ne îndreptăm și s-ar putea întâmpla mult mai repede decât pare să realizeze cineva. Companiile de pescuit plătesc costuri atât de mari, încât își pierd afacerile. Iată un alt reportaj multimedia de la Fox.

JOY ADDISON, REPORTER DE LA FOX MULTIMEDIA: Prețul benzinei crește costul închirierilor de bărci și al charterelor, lăsându-i pe căpitanii precum Cody Kenney să aibă două opțiuni - să anuleze charterele care nu sunt profitabile sau să crească prețul biletelor. Creșterile nu afectează doar industria turismului.

NELLO CASSARINO / GALVESTON SHRIMP COMPANY, INC: De la bărcile noastre care merg la pescuit, la camioanele noastre care livrează produsul, tot ceea ce folosim pentru a ne desfășura activitatea, observăm o creștere de cel puțin 35 %.

JOY ADDISON, REPORTER DE FOX MULTIMEDIA: Nello Cassarino conduce Galveston Shrimp Company. El spune că trecerea acestor prețuri asupra consumatorului nu este o opțiune de încredere.

NELLO CASSARINO / GALVESTON SHRIMP COMPANY, INC: Pentru că, la un moment dat, consumatorul va înceta să o mai cumpere. Se transformă într-un efect de undă în care fabricile trebuie să concedieze angajați, știți, camioanele nu se mai mișcă.

Toată o parte din aprovizionarea noastră cu alimente este acum pusă în pericol printr-o combinație remarcabilă de neglijență și decizii teribile, nu doar de către această administrație, ci și de către administrațiile anterioare, dar aduse în punctul de criză de către Joe Biden și, apropo, nu este vorba doar de cât costă alimentarea unei flote de pescuit comercial. Oceanele însele sunt epuizate de pești, specii întregi, de către guvernul chinez.

Auziți multe despre mediu și despre salvarea planetei, ceea ce înseamnă să nu conduceți un SUV. Dar planeta reală, resursele sale reale, oceanele, cea mai importantă resursă pe care o are planeta. Nu este vorba despre climă. Este vorba despre oceane și, din ce în ce mai mult, acestea sunt poluate și lipsite de pești, iar China face acest lucru. Noi nu facem acest lucru și nimeni nu scoate un cuvânt despre asta.

Așadar, în loc să abordeze oricare dintre aceste probleme, liderii noștri răspund în singurul mod pe care îl cunosc. Ei aruncă mai mulți bani în problemă și, în acest proces, devalorizează dolarul american de care vom avea nevoie cu disperare pentru a rămâne solvabili. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, de exemplu, tocmai a anunțat că este pe cale să le ofere locuitorilor săi încă un card de credit gratuit.

GOV. GAVIN NEWSOM: Așadar, astăzi anunțăm o rambursare de taxe de 9 miliarde de dolari pentru zeci de milioane de californieni. 400 de dolari pentru fiecare vehicul înregistrat pe care o persoană fizică îl deține, până la două vehicule. Această scutire directă va aborda problema pe care ne luptăm cu toții să o rezolvăm și anume problema prețului benzinei.

Așadar, dacă mâinile, părul și dinții v-au distras atenția și nu ați auzit de fapt nimic din ceea ce a spus guvernatorul Newsom, ceea ce spune el este că prețurile la impozite sunt foarte mari, așa că vă vom da o rambursare de taxe, indiferent dacă plătiți sau nu taxe. Este bunăstare. Și asta va rezolva problema. Ceea ce nu spune este că în California se înregistrează cele mai mari prețuri la benzină din America pentru că are cele mai mari taxe pe benzină din America - șapte dolari pe galon în Los Angeles - șapte dolari.

El a făcut asta. Dar în loc să rezolve problema, el vă face mai dependenți, iar aceasta este o tendință. Pentru a doua oară în doi ani, politicienii trimit cecuri de ajutor social pentru a compensa crizele economice pe care ei le-au provocat. Așadar, dacă ai vrea să crești inflația, dacă ai vrea să faci populația slabă și dependentă de tine, iată ce ai face probabil. Urmează pâinea gratuită.

