Tunul becurilor din artileria guvernului Ciucă. Vom da pe becuri economice mai mult decat pe vaccinuri pentru firmele de casa de la Bruxelles si Washington

Guvernul Ciucă comite aberatie după aberatie. Asa ar părea la prima vedere decizia privind schimbarea becurilor in ministere si alte institutii guvernamentale, fiind dorite unele mai economice, care sa reduca facturile la curent. La o "citire" mai atenta asistam la un tun de milioane de euro. Artizan fiind același controversat Virgil Popescu, ministru al Energiei.

Si nu numai institutiile din subordinea directa a guvernului o sa aplice masura, ci vor fi obligate si primariile, agentiile locale, in general toate institutiile, sub orice forma, de la gradinite si scoli, pana la mari unitati de productie. Este vorba despre zeci de milioane de asa-zis becuri economice. Calculul prezentat la guvern presupune cel putin un bec economic de persoana, la postul de lucru, plus becurile de incinta, la care se mai adauga cele de pe holuri, scari, toalete, curti si incinte anexe. Plus becuri de schimb. Estimarea initiala este intre 10-15 milioane de becuri economice numai in prima etapa. Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de euro costuri initiale, din cate am fost informati de o sursa directa care "lucreaza" deja la proiect.

Pentru ca volumul este foarte mare si, practic, nelimitat in timp - intrucat becurile se tot ard, sparg etc. - se va merge spre o licitatie pentru un pachet comun cu trei firme furnizoare. Mai mult ca sigur firme agreate de UE, din portofoliul șefilor de la Bruxelles, dar si una desemnata de "partenerul strategic". Sigur, apoi, contractele vor fi facute prin intermediari români, dintre "băieții deștepti". Astfel că, afacerea vaccinurilor va fi inlocuita cu succes cu cea a becurilor, tot pe zeci de milioane de euro, platibili din trei in trei luni... Mai rentabil ca la vaccinurile ARN mesager.

Problema e ca institutiile sunt dotate deja in cea mai mare masura cu becuri economice sau cu neoane cu lumina rece si economica. Acestea au o putere de iluminare mare la un consum deja redus. Ce se va intampla cu aceste becuri si neoane? Cine va plati redimensionarea instalatiilor, sau schimvbarea acestora pentru noile modele de becuri. Aceeasi sursa Ziuanews ne-a informat ca la facturile de curent nu se va inregistra o scadere mai mare de 3-5% fata de situatia actuala. Evident ca in acest caz investitia e cu mult mai mare decat ar fi plata reala a consumului cu becurile existente. La fel ca si la vaccinuri si distrugerea becurilor existente costa bani grei de la buget.

Iar dovada ca este o afacere di granda, de fapt un tun financiar pentru firmele de casa de la Bruxelles, Washington si Bucuresti e ca marea parte a consumurilor cu energia electrica in institutii nu e dată de becuri - repetam, majoritatea sunt deja economice - ci de computerele (consuma in medie 200 Wh fata de un bec de 30 Wh), monitoare (60-80 Wh) plus altele, gen frigidere, aparate de aer condituionat, instalatii de cafea, in multe cazuri instalatii suplimentare de incalzire. Cum se stie si de la casele persoanelor particulare, nu becurile produc cel mai mare consum electric, dimpotriva, cel mai mic. Suntem curiosi sa vedem cine va fi desemnat castigator al licitatiei in tunul becurilor!