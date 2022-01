Ultima bătălie de la Davos eșuează la box office! (analiză)

"The Last Stand of Davos" a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni. Cu OmicronVID-11/09 în rolul ultimului ucigaș invizibil, trebuia să fie filmul de groază al unei generații.



Din punct de vedere geopolitic, este cea mai proastă deschidere pentru un film de la Ishtar încoace. Desigur, încasările din prima seară au fost bune. Dow Jones a scăzut cu 1.100 de puncte în ziua deschiderii. Aurul a explodat. Bitcoin s-a prăbușit. Dar apoi oamenii au început să vorbească despre accidentul de tren pe care l-au văzut. Răspunsul la spectacolul lui OmicronVID-11/09 a fost pur și simplu hilar. Criticile inițiale au fost de o exagerată "cifră șoptită" în încasările la box office. Loviturile au continuat să vină. Prima critică dură a venit din partea Goldman Sachs, care a strigat că nu a fost informată de eliberarea Omicron. Ei au comparat abilitățile de actorie ale lui OmicronVID cu cele mai bune din PornHub.



Am citit o mulțime de note Goldman de-a lungul anilor și, de obicei, sună ca și cum cineva încearcă cu disperare să te convingă să accepți partea opusă a afacerii... pentru a te putea jefui. Această notă a fost diferită. A fost clar că nu au observat în timpul producției că Omicron era atât de rău. Traducere: "De unde a apărut rahatul ăsta și de ce nu ni s-a permis să îl anticipăm?" Două zile mai târziu, Marco Kolanovic de la JPM a fost la CNBC BubbleVision cu recenzia sa, pentru a spulbera ideea că ar trebui să stăm lipiți de ecranele noastre în fața ultimei lansări Maus Haus, temându-ne pentru viețile noastre.



Kolanovic a fost primul care a dezvăluit știrea, și anume că OmicronVID este un criminal în serie atât de inofensiv încât ar putea face exact opusul, făcând lumea imună la sechele. Că Omicron ar putea fi, de fapt, un vaccin mai bun decât orice ar putea inventa Pfizer, Moderna sau chiar rușii. În ceea ce privește recenziile, a fost la fel de devastator ca orice altceva scris despre oribilul fiasco Hoffman/Beatty2 de acum 40 de ani. Știu, le-am citit pe toate. Au fost foarte amuzante. Au fost primele focuri de avertisment ale ultimului atac de la Davos. Și au fost semnale clare pentru piețe că Wall St. a terminat cu această prostie COVID-19 și că se aflau într-o poziție politică pentru a anunța Congresul SUA.



Rezultatul a fost cea mai rapidă scădere a box office-ului de la o săptămână la alta pe care am văzut-o vreodată pentru o narațiune Davos. Teoria conform căreia Omicron a dezvoltat mai multe proteine de ultimă generație pentru a crește transmisibilitatea și infecția, reducând în același timp letalitatea, a fost confirmată de date. Astfel, isteria fabricată, menită să șocheze și să sperie un public cât mai larg, nu a reușit să capteze imaginația oricui are trei neuroni care să se frece între ei pentru a face o scânteie... de fapt, oricine căruia i-a plăcut remake-ul Ghostbusters feminin.



Și confirmă evaluarea inițială a lui Kolanovic, care a fost reluată de șefi de stat, cum ar fi Putin, și, mai ales, de comunitatea medicală care a lucrat ore suplimentare pentru a reduce pornografia de frică. Dacă nu înțelegeți prea bine de ce se întâmplă acest lucru, gândiți-vă în felul următor. În procesul de fabricare a berii, de cultivare sau de fabricare a pâinii, ideea este de a inocula laptele, aluatul, mustul etc. cu atât de multe bacterii bune încât acestea să le copleșească pe cele nedorite deja prezente.



Cu cât este mai clară originea bacteriilor străine, cu atât mai puțin "gust neplăcut" din cauza acestor bacterii sălbatice în produsul final. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, aș prefera să-mi cresc brânza sau iaurtul cu lapte direct de la capră. Pun laptele într-o găleată, filtrez laptele pentru a îndepărta firele de păr și altele, inoculez cultura și gata. De la brânză de capră la brânză proto în 20 de minute.

Imunitatea de grup la viruși funcționează în același mod. Pe măsură ce variantele virusului evoluează, una dintre ele, în acest caz Omicron, este mai transmisibilă și depășește celelalte tulpini emergente. Această tulpină se răspândește necontrolat, în timp ce celelalte au mai puține șanse de a infecta gazdele și de a se răspândi. Cu toții o luăm, producem anticorpi împotriva ei și a majorității, dacă nu chiar a tuturor celorlalte tulpini, și obținem imunitate de grup împotriva tuturor tulpinilor mult mai repede.



Omicron este probabil cea mai bună formă de vaccin împotriva COVID-19 pe care am reușit să o producem vreodată. Și acum știți de ce Davos a fost disperat să dezlănțuie pornografia fricii într-un weekend de vacanță în care toată lumea ar fi fost lipită de ecranele lor. Sincer, în ceea ce privește scenariile, acesta a fost atât de prost scris încât toată lumea a văzut găurile din complot înainte de a ajunge la sfârșitul primului act.



Lupta finală de la Davos a fost, de fapt, despre limitarea lumii, distrugerea economiei globale și punerea în aplicare a programului "Build Back Better". În Rusia, agenția TASS a anunțat lumea întreagă, în săptămâna următoare lansării filmului, că s-a obținut o imunitate de 53,7% la COVID-19 și că Sputnik V nu este cu 1% mai periculos decât terapiile genetice cu ARNm impuse în Occident.



Astfel, până când Omicron se va răspândi în Asia, inclusiv în China, Rusia și India, COVID va fi de domeniul trecutului. În cazul în care cineva nu înțelege că aceasta este o monstruozitate produsă de Davos, rețineți singurele locuri care încearcă, chiar și de la distanță, să folosească Omicron în politică. Ați ghicit, Europa. Doar Europa a reacționat așa cum era de așteptat. Le-a plăcut "Ultima luptă" de la Davos! Dar, din nou, te-ai uitat la majoritatea câștigătorilor de la Cannes?



Ultimul act al Angelei Merkel a fost să decreteze o închidere totală a germanilor nevaccinați. Ultimul său act de vandalism față de poporul pe care l-a "condus" timp de 16 ani a fost restabilirea unei societăți germane cu două niveluri, revenind la epoca de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial și, personal, la rădăcinile sale est-germane din Stasi.



Aceasta i-a condus direct într-o situație de datorii masive în raport cu PIB-ul și a subordonat suveranitatea germană Uniunii Europene, asupra căreia prea mulți germani cred că au control. Ei vor fi marii perdanți atunci când își vor da seama că, așa cum am explicat mai devreme, guvernul pe care tocmai l-au votat va finaliza trădarea lor și îi va forța să plătească datoriile țărilor din Clubul Med pe care, sincer, le disprețuiesc.



În cazul în care cineva nu înțelege ce se întâmplă, noul guvern german tocmai a încercat pentru ultima oară să oprească gazoductul Nordstream 2, deși Biden și SUA renunțaseră la el. Ca de obicei, o femeie "verde", ministrul de externe Annalena Baerbock, a fost cea care a declarat că Nordstream 2 încă nu respectă cel de-al treilea pachet energetic al UE.



Astfel, în timp ce germanii îngheață și plătesc facturi șocante la energie, noii lor lideri arată cât de mult îi disprețuiesc pe cei care i-au votat, jucându-se cu singurul lucru care i-ar putea ajuta să își rezolve problemele actuale. Este aproape ca și cum ar vrea să-și distrugă propria țară. Nu se negociază cu ideologi ca Baerbock. Răspunsul rusesc a fost evident: Rosneft va obține acum o licență de export de gaze, iar Gazprom îi va vinde jumătate din gazoduct, eludând astfel regula UE privind separarea.

Dacă Omicron era o bombă atât de evidentă înainte de a ieși, de ce au făcut exercițiul? Pentru că ne pregătim pentru o schimbare majoră în geopolitică și pe piețe în 2022, deoarece politica Fed este clară. Piețele se adaptează, în sfârșit, la o schimbare majoră în politica globală, care vede elitele financiare și politice din SUA rupe complet cu Davos. Indiferent cât de mult încearcă Davos și Europa să controleze SUA, americanii sunt cei care vor determina ce ne rezervă viitorul și dacă "The Last Stand of Davos" va continua sau nu să se desfășoare.

Tom Luongo