Un document istoric care șochează: Cele 12 porunci ale comerțului legionar!

Mișcarea Legionară, înființată în România interbelică de Corneliu Zelea Codreanu, e definită de Wikipedia ca "o organizație paramilitară teroristă de orientare naționalistă-fascistă, creată după modelul organizațiilor naziste SA și SS, cu un caracter mistic-religios, violent anticomunist, antisemit și antimasonic".

Dar, la vremea respectivă, Mişcarea s-a făcut remarcată nu doar datorită propagandei de succes pe care a avut-o, prin marşuri, procesiuni religioase, miracole, imnuri patriotice, ci și prin muncă voluntară, campanii în zonele rurale, construirea de școli, cantine, biserici și sanatorii. Una din bătăliile în care i-a lansat Codreanu pe susținătorii săi - în mare parte studenți și țărani- a fost cea pe care a denumit-o „bătălia comerțului legionar". Nu vom insista aici pe descrierea fenomenului, ci doar vrem să vă atragem atenția asupra manifestului de căpătâi al tuturor celor care făceau, sub îndrumarea directă a lui Zelea Codreanu, această activitate: "Cele 12 porunci ale comerțului legionar". E șocant cât bun simț și respect stau în cuvintele acestea scrise:

"1. Fii corect, până la sânge. Fă ca să-mi câştig încrederea în tine chiar dacă ar fi să-ţi dau sute de mii de lei. Nu pângări, prin necinste, comerţul legionar. Nu vei fura un pol, ci vei prăbuşi o şcoală.

2. Nu minţi niciodată. Nu înşela niciodată pe nimeni.

3. Poartă-te cu bună cuviinţă, politicos, binevoitor şi curtenilor, cu toată lumea.

4. Ocoleşte orice conflict, orice discuţie contradictorie. Dintr-o mare politeţe, în casa ta, clientul are totdeauna dreptate.

5. O neînţelegere asupra mărfii, preţului, banilor etc., totdeauna se rezolvă în favoarea clientului.

6. Fii foarte politicos şi foarte rezervat cu doamnele şi cu orice femeie.

7. Cine se enervează, cine nu-şi poate stăpâni nervii, nu e bun pentru batalionul comerţului.

8. Nu discuta în contradictoriu cu camarazii în faţa clientului.

9. Nu fuma, nu sta în poziţii necuviincioase, nu fi murdar, nu umbla nebărbierit şi nepieptănat. Totdeauna curat, îngrijit, elegant.

10. Uită-te totdeauna în jurul tău şi învaţă-te a fi gospodar: aşează un lucru la locul său, chiar dacă nu e în sarcina ta a o face, ridică o hârtie, pune mâna pe mătură, şterge o masă, ajută unui camarad. Imediat ce ai terminat un lucru, ochii într-o mie de părţi şi unde vezi cea mai mică nevoie pune mâna. Nu zice ca leneşul: "asta nu-i treaba mea". Fă cât poţi, fă tot, fă mereu, observă tot din jurul tău, judecă tot, acţionează cu repeziciune şi cu neastâmpăr, nu sta nici o clipă. Inteligent şi viu ca un şarpe.

11. Nu uita că orice funcţiune vei îndeplini, măturător, picolo, chelner, bucătar, la tejghea, la pivniţă etc., te bucuri de aceeaşi dragoste şi de aceeaşi onoare. Nici o funcţiune bine îndeplinită nu este inferioară alteia. In locul în care eşti pus, afară sau sub pământ, în pivniţă, tu eşti Legiunea, tu o reprezinţi. Legiunea te vede. După cum stăpânei unei case nu i se cuvine mai multă onoare atunci când stă în salon şi primeşte musafiri, decât atunci când stă la bucătărie, sau decât atunci când mătură sau spală pe jos. Totul este ca ceea ce faci să fie bine făcut. Datoria bine îndeplinită. In Legiune ţi se dă onoarea nu după ceea ce faci, ci după cum faci ceea ce ţi s-a încredinţat să faci.

12. Nu uita că noi, legionarii, ne vom încleşta într-un mare război cu rasa năvălitoare şi numai cu aceste calităţi vom putea birui. Consideră-te deci pe front în fiece minut. Invaţă-te cu viaţa aspră legionară. Şi nu uita că dacă tu nu vei fi aşa, atunci noi românii vom pierde războiul, iar Legiunea va fi compromisă în ochii lumii, cu toate jertfele făcute până azi".



Circulară din 6 oct. 1937