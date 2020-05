Bogdan Steriopol, un fost impresar de jucători cu zero expertiză în educație și fin al familiei Reghecampf, a ajuns consilierul Monicăi Anisie în Guvernul Orban. "Sunt aici pentru a clădi viitorul copiilor din România", își explică poziția de consilier fostul impresar și jurnalist Bogdan Steriopol.

Ca mulți dintre cei ajunși în aparatul public în ultimii ani, Steriopol face un master la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", facultate a Serviciului Român de Informații, dar si Universitatea "Artifex". Fost jurnalist la ProSport, Gazeta Sporturilor și Fanatik, ajuns apoi agent de fotbaliști și fin al familiei Reghecampf, Bogdan Steriopol, 33 de ani, a fost numit consilier al Monicăi Anisie, noul ministru al educației. Este si puternic conectat la filiera Transelectrica, a se vedea CV. Steriopol și-a angajat ambii părinți la Transelectrica in plină pandemie, in luna martie.

Fostul impresar a postat deja mai multe fotografii în noua ipostază, iar unul dintre comentariile pe care le-a făcut pe Facebook, lângă un selfie alături de Monica Anisie, este următorul: "Educația solidă este piatra de temelie a unui viitor de succes! A venit momentul ca învățământul din România să se alinieze la standardele europene. Copiii noștri merită acest lucru, iar noi avem datoria morală să le asigurăm toate resursele necesare pentru o viață fericită".

Steriopol a fost, în anii 2000, ziarist la publicațiile de sport, ProSport, Gazeta Sporturilor și Fanatik, după care a devenit un apropiat al familiei Reghecampf și a fost, mai întâi, un ajutor pentru Anamaria Prodan în transferul unor fotbaliști, după care a devenit chiar el agent de jucători. A fost implicat activ pe piața transferurilor pentru multe cluburi de Liga 1 și Liga 2 și s-a axat mai mult pe filiera fotbaliștilor străini, pe care i-a adus la diverse echipe din România: Dunărea Călărași, Voluntari, Petrolul.

În 2014, Steriopol a devenit finul familiei Reghecampf. Începând din 2018, fostul jurnalist și agent de fotbaliști a devenit activ în politică. A făcut parte din organizația PNL Sector 2 București, unde a fost implicat în mai toate proiectele filialei și a fost unul dintre ajutoarele Monicăi Anisie, căreia ulterior Ludovic Orban i-a încredințat Ministerul Educației și Cercetării.

În cadrul Ministerului Educației, Steriopol se va ocupa, printre altele, de accesarea și direcționarea fondurilor europene, care să fie folosite pentru formarea și perfecționarea profesorilor. În plus, va fi responsabil de relația dintre Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului. Noul consilier de la Ministerul Educației urmează în momentul de față un master. E în anul 2, iar specializarea este Managementul informațiilor de securitate națională. Urmează cursurile la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", facultate care aparține Serviciului Român de Informații.

În vara lui 2013, Bogdan Steriopol, care încă era ziarist la acel moment, a fost protagonist într-un incident cu un oficial al echipei FCSB. După ce Mihai Stoica a fost implicat într-un scandal cu reporterii ProTV, înaintea unui meci de Champions League disputat la Skopje, Bogdan Steriopol i-a transmis lui MM un SMS pe telefon, în care i-a urat "La mulţi ani în puşcărie". Pe atunci, în Dosarul Transferurilor nu se dictase o sentință finală. Aceasta avea să apară în martie 2014, iar Stoica a fost condamnat la închisoare cu executare și a stat în spatele gratiilor până în februarie 2016.

Bogdan Steriopol a comentat numirea în Ministerul Educației:

"Rolul meu la Ministerul Educației este de a facilita relația interministerială dintre Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului. Ca jurnalist am avut ocazia să cunosc îndeaproape această lume a sportului, să înțeleg cum funcționează, de ce anume este nevoie pentru a face performanță și cât de important este să investim în copii și tineri"



"Anii de experiență în jurnalism au fost o lecție pentru mine: am învățat cât de important este să relaționezi cu cei din jurul tău, ce valoare însemnată are munca în echipă, perseverența, dorința de a fi mereu în top și multe alte aspecte care m-au ajutat să mă dezvolt". "Acum, când am devenit și părinte, îmi dau seama că fără o educație adecvată, copiii noștri nu pot face performanță. Nici în sport, nici în alte domenii"



"Sunt aici pentru a pune umărul la clădirea viitorului copiilor din România. Știu unde sunt lipsuri și vreau să găsim soluții să reparăm sistemul". "Pe mine nu aspectul financiar m-a convins să accept această funcție, aici nu se plătește mult mai bine decât în presa scrisă. Mi-am dat seama că trebuie să acționez, că nu mai trebuie să aștept de la alții răspunsurile pe care eu le am deja"