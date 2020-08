Un fost primar, condamnat recent pentru pornografie infantila, candideaza pentru un nou mandat: "Instanta nu mi-a interzis dreptul asta"

Fostul primar al comunei Sotrile, judetul Prahova, Bogdan Davidescu, demis in ianuarie 2020 dupa o condamnare cu suspendare pentru pornografie infantila candideaza din nou pentru functia de primar al comunei. Davidescu sustine ca instanta nu i-a interzis sa candideze. "Nu stiu ce e moral, imoral, fiecare vede din unghiul lui", sustine Davidescu.

Fostul primar PSD, Bogdan Davidescum a fost condamnat in octombrie 2019 la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o minora, pe care, atunci cand aceasta a refuzat sa mai continue relatia, a santajat-o ca va face publice mai multe inregistrari cu caracter pornografic. In ianuarie 2020, Davidescu a fost demis, fiind reangajat la primarie pe postul de consilier al viceprimarului care a primit atributii de primar. Pentru alegerile locale din 27 septembrie, Davidescu a intrat in cursa pentru un nou mandat din postura de independent. Localnicii sustin ca ar fi sustinut de PSD. Davidescu a declarat ca nu este sustinut de PSD. In privinta candidaturii sale, Davidescu a aratat ca nu este nicio problema atata timp cat instanta nu i-a interzis sa candideze.

Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat ca partidul nu il sustine pe Davidescu, dar nici nu are candidat la primarie, avand doar o lista de consilieri. "Candideaza independent, asta a fost si ideea, ca i-am spus foarte clar ca nu mai poate candida din partea Partidului Social-Democrat. Noi avem lista de consilieri locali, dansul a spus ca vrea sa candideze din partea PSD si i-am spus ca nu este posibil tocmai din cauza problemelor pe care le-a avut, ca nu putem merge pe un astfel de candidat. Dl vice (Toporas n.r.) a fost rugat sa candideze dar a spus ca nu poate pentru ca 'oricum nu ar castiga'. Si a ramas ca avem doar lista de consilieri locali pentru ca nu am gasit nici acolo nici la Valea Doftanei candidat pentru primar care sa castige", a declarat Toader.