Un profesor al Forumului Economic Mondial spune că părinții vor avea nevoie în curând de o "licență" pentru a-și crește proprii copii

Un profesor din cadrul Forumului Economic Mondial (FEM) a declarat că părinții vor trebui în curând să obțină o licență de la guvern pentru a-și crește proprii copii.

Potrivit lui Connor Kianpour de la Universitatea din Colorado Boulder, finanțată de FEM, părinții vor trebui să dovedească faptul că acceptă agenda pro-pedofilie și transsexualitate a elitei înainte de a primi o licență.

În lucrarea sa, intitulată "The Kid's Aren't Alright: Expanding the Role of the State in Parenting", oficialul FEM susține că guvernul ar trebui să preia responsabilitatea principală pentru creșterea copiilor. Acest lucru nu ar trebui să pună probleme, deoarece părinții biologici nu au "niciun drept" de a-și crește proprii copii, afirmă în lucrarea publicată în Journal of Ethics & Social Philosophy.

"Indivizii nu au dreptul de a-și crește copiii biologici și nici nu au vreun interes suficient de important pentru a justifica un drept de a crește copii în general", afirmă Kianpour. "Din moment ce aceste drepturi nu există, nu se poate spune că politicile reglementate de creștere a copiilor le pun în pericol".

Deoarece nu există dreptul unui părinte de a-și crește singur copiii, atunci statul nu are nevoie de nicio "justificare specială" pentru a institui și a aplica un "sistem de autorizare parentală", spune el. Pe scurt, în opinia lui Kianpour, părinții care nu obțin aprobarea guvernului s-ar confrunta cu faptul că statul le-ar confisca toti copiii.

Pentru a obține o licență de la guvern pentru a crește copii, Kianpour are în vedere o serie de cerințe, inclusiv teste pentru a determina dacă potențialii titulari ai licenței au opinii aprobate de guvern cu privire la o serie de probleme. "Anumite persoane sunt nepotrivite pentru a crește copii deoarece sunt intolerante în mod inacceptabil față de anumite medii și moduri de viață", scrie el.

În special, el consideră că sprijinul neîndoielnic pentru sodomie și homosexualitate este o condiție prealabilă pentru a fi autorizat să fie părinte. "Persoanele puternic homofobe nu sunt apte să crească copii", susține Kianpour, argumentând că rasiștii, sexiștii și alte persoane "intolerante" ar trebui să fie eliminate din rândul părinților prin testarea punctelor de vedere și prin "licențierea parentală".

Pentru a determina dacă părinților li s-ar permite să își crească propriii copii, Kianpour susține că oficialii guvernamentali ar trebui să elaboreze "standarde" pentru "competența parentală". Guvernul ar evalua apoi dacă anumite persoane "îndeplinesc aceste standarde și i-ar împiedica pe cei care nu îndeplinesc aceste standarde să crească copii".

Într-o demascare devastatoare a fanteziilor totalitare ale lui Kianpour, liderul pro-familie Kimberly Ells subliniază implicațiile și pericolul acestui tip de extremism în creștere. "Dacă sunt luate în serios, ideile lui Kianpour ar putea perturba în mod seismic funcționarea familiilor și, prin urmare, funcționarea lumii", a scris Ells, autoarea cărții The Invincible Family.

Din nefericire, deși poate părea nebunească pentru oamenii normali, genul de lume susținut de Kianpour este mai aproape decât ar vrea majoritatea să realizeze. "Nu suntem la ani-lumină distanță de promulgarea a ceva de genul acesta", explică ea, arătând legislația recentă din statele liberale. "De fapt, o versiune puternică a acestei scheme este deja propulsată înainte de activismul transsexual".

Alți totalitariști mai proeminenți din mediul academic aduc argumente similare. Profesorul de drept James Dwyer de la William and Mary College, de exemplu, pretinde că "demontează" drepturile părintești, în timp ce pledează pentru ca statul să preia total controlul. "Motivul pentru care există relația părinte-copil este că statul conferă oamenilor calitatea de părinte legal prin legile sale privind paternitatea și maternitatea", a susținut Dwyer.

Presiunea de a marginaliza părinții vine, de asemenea, în condițiile în care tot mai mulți "academicieni" finanțați din taxe susțin "dreptul" copiilor de a face sex cu adulți. După cum a documentat The Newman Report în 2020, această poziție detestabilă care pledează pentru legalizarea violului copiilor este vândută în mod deschis în "cercetări" și lucrări de către un număr tot mai mare de personalități universitare care se hrănesc de pe urma contribuabililor. Aceasta datează de zeci de ani.

Derapajele nebunești ale lui Kianpour sunt dovezi puternice că este timpul să regândim în mod fundamental finanțarea contribuabililor pentru farsa grotescă care este "mediul academic" modern. Fără un flux constant de bani jefuiți de guverne de la cetățenii productivi, totalitarii și ciudații care doresc să aibă acces la copiii altora ar trebui să găsească o modalitate productivă de a-și câștiga existența. Asta ar ajuta la protejarea societății și a copiilor.