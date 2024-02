"Vaccinul Covid poate schimba ADN-ul uman definitiv", spune seful Departamentului de Sanatate din Florida VIDEO

Seful Departamentului de Sănătătate din Florida, „chirurgul generalist" Joseph Ladapo, a fost prezent in cadrul unei emisiuni a lui Tucker Carlson. Medicul a facut niste dezvaluiri care l-au uluit pana si pe Carlson care a spus: "Nu cred ca am mai auzit asa ceva in intreaga mea cariera".

Tucker Carlson: Foarte puțini oficiali din domeniul sănătății din aceasta țară par interesați de sănătatea publică, în caz că nu ați remarcat. Chirurgul generalist din Florida, doctorul Joseph Latipo, face excepție. Dânsul este interesat de sănătatea oamenilor acestui stat și din acest motiv este atent la conținutul vaccinului covid pe care toată lumea a trebuit să-l primească cu puțin timp în urmă. Și nu reușește, nu-și poate răspunde la niște întrebări elementare despre vaccin și acest lucru este îngrijorător dacă lucrăm științific, ceea ce el și face.

Acum le atrage atenția doctorilor să înceteze să le mai administreze pacienților vaccinul covid ARN mesager, dintr-un motiv foarte interesant. Trebuie să aflați. Aceasta este declarația sa. Citez:

„Solicit oprirea administrării vaccinurilor covid ARN mesager. Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente și Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) au tratat în grabă și cu lejeritate problema siguranței vaccinului covid 19, dar eșecul testării posibilității de integrare a ADN-ului în genomul uman, așa cum se solicită în propriul lor ghid de instrucțiuni, în condițiile în care se știe că vaccinurile sunt contaminate cu ADN străin, este intolerabil."

Gândiți-vă la asta. Una este să îți producă un infarct, dar dacă îți afectează cumva ADN-ul, avem acum o problemă serioasă, având în vedere că un miliard de oameni l-au primit.

Într-un interviu recent despre vaccinurile ARN mesager, chirurgul generalist din Florida le-a descris în felul următor:

„Aceste vaccinuri au ADN în ele. Toată lumea știe ce este ADN-ul. Sunt contaminate cu ADN și asta nu ar trebui să însemne neapărat mare lucru. Dar este o problemă cu aceste vaccinuri pentru că ADN-ul este alături de ARN-ul mesager și pătrunde în celulele oamenilor. Așa încât aceasta este o analiză complet diferită a riscului în comparație cu analiza în cazul altor produse care conțin ADN. Aceste vaccinuri sunt, cu sinceritate, ''antihristul'' tuturor produselor."

''Antihristul'' tuturor produselor. Chirurgul generalist din Florida ni se alătură acum pentru a ne explica la ce se referă.

Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Îmi amintesc, la începutul perioadei de obligativitate a vaccinării, erau oameni marginalizați, ca să spunem așa, care au ridicat întrebări cu privire la potențialul acestui medicament, al acestei afaceri nou nouțe cu acest vaccin, care nici măcar nu era un vaccin, de a afecta ADN-ul uman. Și au fost imediat etichetați drept nebuni. Vorbiți-ne despre îngrijorările dumneavoastră dacă nu vă deranjează să explicați puțin ce am văzut în acel clip.

Joseph Ladapo: Știi, e interesant să te aud spunând asta, Tucker, pentru că am avut aceeași impresie atunci când oamenii, încă de la început, și-au manifestat îngrijorarea cu privire la ADN. Cred că ceea ce s-a întâmplat a fost că intuiția lor i-a informat despre o potențială problemă cu aceste vaccinuri. Știi, ai prezentat acel material... Uneori , sincer, mă simt, vinovat pentru că îi obosesc pe oameni cu detalii științifice. Dar încerc să fac acest lucru la un nivel care sper că nu va plictisi cumplit oamenii sau nu va fi prea dureros de acceptat, pentru că este un subiect foarte important. Nu este un subiect complicat. Este important pentru oameni să înțeleagă diferența dintre faptele reale, cele despre care vorbesc, și cu care ne sucim, ne eschivăm, ne este distrasă atenția și despre care auzim și pe care ni le prezintă doctorul Caliph de la FDA și alți... doctorul Offet și alții.

De fapt este foarte simplu. Știm cu toții ce este ADN-ul. Este amprenta noastră genetică, darul nostru de la Dumnezeu.

Acest ADN poate fi afectat și evident că acest lucru ar fi ceva foarte grav. Uneori este afectat astfel încât va produce îmbolnăvirea oamenilor, alteori poate chiar să fie afectat astfel încât oamenii să transmită urmașilor aceste caracteristici.

În acest caz particular al vaccinurilor cu ARN mesager, acestea conțin ADN, la fel ca multe alte vaccinuri sau alte medicamente biologic active și așa cum am spus anterior, nu este așa o mare problemă pentru că, din fericire, ADN-ul nu este un ''mare monstru'' care poate să trăiască pentru totdeauna atunci când este străin în corpurile oamenilor. Organismele noastre au multe mecanisme pentru a-l distruge.

Dar problema în această situație, cea pentru care, din același motiv, oamenii de știință au câștigat un premiu Nobel, este că acest ADN nu este ca oricare alt ADN în ceea ce privește dificultatea întâmpinată la penetrarea celulelor.

Acest ADN stă pe lângă ARN-ul mesager în acea nanoparticulă lipidică despre care oamenii au auzit și probabil asupra căreia au ochii ațintiți. Stă pe lângă el și aproape sigur intră în celulă alături de el.

În trecut, ADN-ului i-ar fi fost foarte greu chiar și să intre în celule. Acum, ADN-ul este introdus în celule odată cu nanoparticulele lipidice. Și asta este o problemă.

Este o problemă pentru că fiecare doză de vaccin covid 19 ARN mesager conține probabil după cum s-a estimat, între miliarde și sute de miliarde de fragmente de ADN.

Așa încât aceasta este o analiză complet diferită a riscului. Este evident. Nu ai nevoie de o diplomă de medic ca să înțelegi acest lucru.

Propriul ghid de conduită al FDA-ului în legătură cu contaminarea cu ADN, ghidul publicat, propriile lor cuvinte, la care nu au făcut niciodată referire, propriile lor cuvinte arată că „există situații în care trebuie să confirmi că ADN-ul contaminant sau străin nu se poate integra în ADN-ul uman, în genomul uman."

Și există teste specifice, teste de secvențiere pentru a face acest lucru, pentru a te asigura că nu se întâmplă.

Ceea ce am făcut noi a fost să întrebăm FDA-ul: „Ei bine, ați făcut acest lucru? Cunoașteți acest risc. Ați făcut acest lucru?"

Ei au răspuns în zece mii de cuvinte, vorbind despre orice altceva, de la ora la care apune soarele în China, până la vărul de gradul al treilea sau bar mitzvah, și nimic despre întrebarea specifică pe care le-am adresat-o, alături și de alte întrebări, dar nimic despre întrebarea noastră, ceea ce mă duce la concluzia că nu au făcut acest lucru, ceea ce este....., știi, începe ca o prostioară dar se termină cu totul altfel.

Pentru că cineva poate fi atât de..., atât de nepăsător și atât de imprudent față de ceva atât de prețios și de sacru, precum ADN-ul uman. Așa încât, acesta este un rezumat, Tucker.

Tucker Carlson: Credeți că este posibil ca vaccinurile ARN mesager să schimbe ADN-ul oamenilor, sau ar putea?

Joseph Ladapo: Este foarte posibil. Eu nu aș fi inițiat acest apel pentru oprirea utilizării lor dacă acest lucru nu ar fi fost posibil. Având o bază concretă, este extrem de posibil. Nu este nicio îndoială în legătură cu acest lucru.

Întrebarea reală este, în cazul în care se întâmplă, dacă se întâmplă, care este amploarea la care se manifestă, care este locația celulelor afectate și care este potențialul de a produce cancer sau modificări ale caracteristicilor ereditare, adică dacă poate afecta ovulele unei femei sau sperma unui bărbat astfel încât modificările să poată fi transmise mai departe. Ar putea să producă orice altceva dar cu siguranță că există o posibilitate. Nu este nicio îndoială legat de acest lucru.

Întrebarea concretă este dacă este o posibilitate care merită să fie investigate. Răspunsul evident este „da'", chiar dacă FDA-ul, doctorul Peter Marks, vrea ca noi să credem că răspunsul este „nu".