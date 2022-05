Vaccinul Pfizer a dus-o pe mămica Eloise în infern: "Mi-a atrofiat o parte din inimă. Nu mai pot sa-mi îngrijesc fetița!"

Această tânără mamă din Seine-et-Marn, în vârstă de 32 de ani, suferă de o serie de boli, pierderi de memorie și disconfort pe care le pune pe seama celei de-a doua doze de vaccin Pfizer. Împreună cu avocatul ei, ea va acționa în curând în instanță compania americană pentru a obține despăgubiri. Ea trăiește acum în iad.

La 12 iulie 2021, această tânără mamă din Seine-et-Marnaise - funcționară la Curtea de Apel din Paris - a primit a doua doză de vaccin Covid-19. Pfizer, ca și prima injecție pe 29 mai. Era perfect sănătoasă. Nu existau boli de bază, probleme genetice sau probleme de sănătate preexistente. Cu toate acestea, după cea de-a doua doză, a avut senzații pe care nu le-a avut la prima doză. "Un gust metalic în gură, zile de febră, oboseală care s-a instalat și a fost irecuperabilă și dificultăți de respirație.", spune Eloise Soave pentru France 3.

Din acel moment, și în câteva săptămâni, viața lui Eloise a fost dată peste cap. O cascadă de patologii majore s-a abătut asupra ei. La sfârșitul verii, la 23 august 2021, Eloise a contractat o pielonefrită acută - o infecție bacteriană a rinichilor. A tratat-o cu antibiotice și s-a întors la muncă. În septembrie 2021, în cele din urmă, ea s-a prăbușit la serviciu. Atunci, medicul de la Curtea de Apel din Paris a detectat o aritmie cardiacă. "Nu am luat-o în serios. Chiar am râs de asta atunci. Tocmai ieșisem din pielonefrita acută și aveam o problemă cu inima", spune ea.

În săptămânile care au urmat, Eloise a suferit flebectomii ale venelor profunde din picioare. "Din cauza durerilor din picioare, medicul m-a trimis să fac un doppler. Când au văzut rezultatele, și-au dat seama că am manifestari ca o persoană care are o sută de ani", spune ea. Eloise a fost supusă la două operații sub anestezie generală, pe 5 și 19 noiembrie 2021. "Am avut o serie de consultații la camera de urgență înainte de a fi depistat fiecare punct al polipatologiei mele.", mai spune ea. Cu toate acestea, continuă să resimtă disconfort, dificultăți de respirație și o strângere a pieptului. A fost diagnosticată cu miocardită la 1 martie 2022.

"Mi-a atrofiat o parte din inimă", afirmă Eloise. La acestea se adaugă o mare oboseală, probleme neurologice, "vreo 20 de leșinuri, dureri de cap, pierderea memoriei mecanismelor vieții cotidiene". Ciclul ei menstrual este, de asemenea, afectat: nu are menstruație de unsprezece luni. Ea subliniază lipsa de control din partea corpului medical asupra ceea ce simțea. "Am avut un șir de consultații la urgențe înainte ca fiecare punct al polipatologiei mele să fie detectat (...) și chiar și propriul meu medic de familie a fost șocat de numărul de patologii pe care le-am dezvoltat. Medicul meu mi-a spus: ești una dintre victimele efectelor secundare post-vaccinare", explică Eloise.

Medicul ei a îndrumat-o apoi pe Eloise către un profesor de boli infecțioase în cadrul protocolului CASPER (Circuit ambulatoriu de gestionare a simptomelor persistente post-Covid-19) de la spitalul Hôtel-Dieu pentru a beneficia de acesta și, în același timp, pentru a trimite ierarhiei sale o cerere de concediu medical de lungă durată. Astăzi, Eloise are o a treia persoană care o ajută în viața de zi cu zi si care se ocupa si de fiica sa. "Sunt un copil de care se are grijă", concluzioneaza Eloise.

Patologiile dobândite conduc la o avalanșă de tratamente care trebuie urmate, ceea ce duce la costuri financiare din ce în ce mai mari. Iar pentru această mamă divorțată, nu este ușor în fiecare zi. "În prezent, cheltuiesc 8.000 de euro pe tratamente medicale și nu sunt deloc la capătul drumului", mărturisește ea. "Am o infecție de lungă durată, recunoscută recent de sistemul de asigurări sociale. "De câteva luni primesc deduceri la tratamentele mele, iar când ești singur cu un copil și cu o ipotecă nu e deloc simplu.", spune ea.

Ea a creat un comitet la sfârșitul lunii martie pe Instagram în scop informativ "pentru ca toate victimele efectelor secundare legate de vaccin să se poată prezenta". Éloïse spune că a primit "450 de mărturii în mai puțin de două săptămâni și jumătate" și oferă "consiliere juridică și diferitele tipuri de tratament disponibile". Această comisie este accesibilă pe o multitudine de rețele sociale: Twitter, Facebook și chiar Youtube. Tânăra a fost audiată și de Senat în cadrul unei anchete parlamentare. "Am contactat Senatul, deoarece există o comisie care analizează acest subiect cu patru raportori. M-au audiat oficial luni, 2 mai, la ora 11.30, în prezența avocatului meu.", spune Eloise.

Dar Eloise nu intenționează să se oprească aici. Ea și avocatul ei vor acționa în curând Pfizer în instanță pentru o evaluare preliminară. "Judecătorul va emite o ordonanță prin care va numi un grup de experți care vor fi în măsură să evidențieze posibila legătură de cauzalitate între vaccinare și polipatologia de care suferă doamna Eloise Soave. Prioritatea este reprezentată de expertiză și de furnizarea expertizei, care este o etapă esențială, dar ar putea dura câteva luni. Scopul este de a obține despăgubiri pentru toate daunele pe care Eloise le-a suferit.", explică avocatul ei, Eric Lanzarone, care apără și alte sute de victime ale efectelor secundare post-vaccinare.