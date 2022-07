Vaccinurile anti-Covid: alertă roșie. Ne îndreptăm spre o catastrofă fără precedent în materie de sănătate!

Studii foarte recente pun serios sub semnul întrebării vaccinurile anti-Covid, după cum a dezvăluit Jean-Marc Sabatier - director de cercetare la CNRS, care deține un doctorat în biologie celulară și microbiologie, fiind și redactor-șef al revistelor științifice internaționale "Coronaviruses" și "Infectious Disorders" -, care se teme de o "catastrofă sanitară fără precedent".

Studiile se succed unul după altul. Într-un articol publicat de The Epoch Times, epidemiologul și cercetătorul Dr. Paul Alexander spune că injecțiile anti-Covid pot afecta sistemul imunitar înnăscut al copiilor mici. El explică faptul că "oamenii se nasc cu un sistem imunitar înnăscut, care reprezintă prima linie de apărare a organismului împotriva numeroșilor agenți patogeni pe care îi întâlnește. Iar expunerea la germeni și la substanțe străine este cea care antrenează sistemul imunitar înnăscut să funcționeze."

Celulele sistemului imunitar înnăscut sunt, într-un fel, "antrenate" prin expunerea la un agent patogen. Dar "această pregătire poate fi perturbată atunci când copiii primesc injecții cu ARN mesager bazat pe tulpina originală a virusului. Acest lucru se datorează faptului că anticorpii vaccinali țintesc în mod foarte specific proteina Spike și împiedică anticorpii înnăscuți să își facă treaba." Acest lucru poate duce la o boală autoimună, "sistemul imunitar atacă organismul". Astfel, fără a fi vaccinați, copiii sănătoși sunt capabili să neutralizeze și să elimine virusul pentru a preveni infecția, replicarea și transmiterea", adaugă Dr. Alexander.

Acesta este motivul pentru care copiii, în cea mai mare parte, nu prezintă simptome sau prezintă simptome ușoare, în special împotriva variantei Omicron, care este dominantă în SUA și în alte țări. Cu toate acestea, notează Dr. Alexander, "autoritățile americane din domeniul sănătății recomandă cu tărie vaccinarea copiilor de la vârsta de șase luni, deși Food and Drug Administration (FDA) și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recunosc, pe baza propriilor date, că copiii vaccinați sunt susceptibili la infecția Covid-19.

Profesorul Harvey Risch, profesor emerit de epidemiologie la Școala de Sănătate Publică Yale din New York, confirmă că "anticorpii declanșați de vaccinurile Covid-19 interferează cu sistemul imunitar pe măsură ce variantele SARS-CoV-2 se modifică." Vaccinurile se bazează pe proteina Spike a virusului original, care a suferit mutații la începutul pandemiei. "Vaccinurile produc doar o gamă foarte restrânsă de anticorpi împotriva proteinei Spike", spune el.

"Atunci când proteina Spike se modifică odată cu noile tulpini de virus, capacitatea sistemului imunitar de a produce anticorpi corespunzători noilor tulpini este redusă într-o asemenea măsură încât eficacitatea sistemului poate fi aproape zero pe perioade lungi de timp (...) Acest lucru înseamnă că devin anticorpi de interferență, în loc de anticorpi de neutralizare", continuă profesorul Risch. "După părerea mea, acesta este motivul pentru care am observat ceea ce se numește un beneficiu negativ - eficacitate negativă a vaccinului pe o perioadă mai lungă de timp - la patru, șase până la opt luni după ultima doză de vaccin, se poate observa că beneficiul vaccinurilor devine negativ."

Convergența și înmulțirea acestor studii privind rolul nociv al vaccinurilor a ridicat semne de întrebare în rândul multor profesioniști din domeniul sănătății. Acesta este cazul Noii Zeelande, unde mai mulți medici au trimis o scrisoare oficială poliției, cerând o anchetă privind decesele cauzate de vaccinuri. "Numărul de decese și leziuni rezultate în urma vaccinurilor Covid-19 este șocant de mare, atât în sine, cât și în comparație cu orice alt tratament sau vaccin din epoca modernă", au declarat medicii din Noua Zeelandă (NZDSOS) într-un comunicat.

"Raportăm numeroase cazuri care NECESITĂ o investigație adecvată, așa cum se cuvine pentru orice medicament fără studii de siguranță. Sistemele noastre de monitorizare au fost dezactivate pentru a ascunde amploarea pagubelor. Raportarea evenimentelor adverse NU este OBLIGATORIE, iar acest lucru singur subminează orice încercare de a prezenta injecțiile ca fiind sigure." Medicii rebeli au adăugat: "Copii și tineri mor și suferă în special de afecțiuni cardiace, deși riscul pe care îl prezintă pentru ei covid-19 este deosebit de scăzut. Noi credem că suntem mințiți."

Jean-Marc Sabatier nu este surprins de aceste studii, deoarece el a fost primul care a avertizat despre perturbarea de durată a sistemului imunitar cauzată de vaccinuri. Să rezumăm:

"Am vrut să revin la faptul că toate aceste injecții de rapel duc la disfuncția imunității înnăscute și, în consecință, a imunității adaptative/achiziționate, adică la disfuncția generalizată a sistemului imunitar. Lucrările științifice arată că proteina Spike, sau injectarea repetată și masivă a unui antigen vaccinal, poate duce la o perturbare de durată a sistemului imunitar. Acest lucru sugerează că celulele imunității înnăscute nu-și vor mai putea face treaba în mod corespunzător. Iar acest lucru poate duce la declanșarea bolilor autoimune. În cazul în care se administrează injecții multiple și masive ale aceluiași vaccin, va exista o disfuncție inevitabilă a imunității înnăscute, cu potențialul de a dezvolta sau agrava bolile autoimune, chiar și cancere, tulburări neurologice și alte patologii.

"Deja, o lucrare publicată în 2009 a sugerat că, indiferent de antigen, dacă se administrează prea multe injecții de rapel (adică se saturează/supraîncarcă sistemul imunitar), imunitatea înnăscută va fi în mod inevitabil dereglementată, ceea ce va duce la apariția bolilor autoimune. În plus, în cazul SARS-CoV-2, pentru a vaccina, se va folosi un sistem biologic care va produce proteina Spike (ARNm, vector viral) sau se va injecta direct proteina Spike (virus inactivat, proteină Spike recombinantă). Această proteină Spike perturbă sistemul renină-angiotensină (RAS) care controlează imunitatea înnăscută. Prin urmare, există un efect dublu. Pe de o parte, sistemul imunitar va fi saturat, deoarece este depășit pragul de toleranță/criticitate auto-organizat al sistemului, ceea ce poate declanșa boli autoimune. Pe de altă parte, proteina Spike va deregla această imunitate înnăscută, deoarece acționează direct asupra RAS, care controlează imunitatea înnăscută.

Personal, mă tem că ne îndreptăm spre o catastrofă fără precedent în materie de sănătate dacă se va continua politica multiplelor rapeluri cu vaccinuri aproape învechite și periculoase (având în vedere toxicitatea dovedită a proteinei Spike din vaccin). Deoarece autoritățile par să se îndrepte spre boosterele obișnuite, vom fi în curând într-o situație critică. Ca urmare, problema nu va mai fi nici măcar facilitarea infecției virale (ADE/ERD), ci poate fi declanșarea bolilor autoimune, a cancerelor și a altor patologii. Trebuie reamintit că proteina Spike supraactivează sistemul renină-angiotensină, care modifică imunitatea înnăscută, și că SRA, care este implicat în multe căi metabolice majore, este direct responsabil (atunci când este supraactivat) de tromboză, coagulopatie, miocardită, pericardită, tulburări menstruale etc. Acestea din urmă sunt, de fapt, boli Covid-19 care vor fi induse fie de o infecție naturală cu virusul SARS-CoV-2, fie vor fi declanșate direct de proteina Spike a vaccinului".