Vaccinurile ARNm sunt o bombă cu efect intarziat: Reactia in lanț de producere a proteinei spike nu poate fi oprită natural!

Vaccinurile ARNm produc proteine spike persistente, care pot afecta grav sănătatea, prin coagulări neobișnuite ale sângelui, inflamații cardiace sau cancer, scrie The Epoch Times.



Doctorul Ryan Cole este un medic patolog care a condus un laborator timp de 18 ani. În cariera sa a examinat, cel mai adesea la microscop, circa 500.000 de pacienți. Acesta declară: "În cazul unui ARNm normal, cel natural, celulele produc mesageri spre ribozomi tot timpul, pentru productia de proteine... Acest ARNm este descompus în câteva minute sau poate într-o oră, maximum două. In mod natural, ARNm nu trebuie să persiste după ce și-a îndeplinit misiunea", a spus medicul recent la emisiunea "Facts Matter" de la EpochTV. Acesta a continuat: "Când introduci această pseudouridină sintetică în organism ca acest ARNm modificat genetic din vaccinuri, corpul nostru nu știe ce să facă cu ea, ca nu o recunoaște ca fiind naturala. Se uită la ea și spune: 'Hmm, nu știu ce să fac. Așa că nu am de gând să o descompun'. Și astfel evită acest proces de descompunere și, implicit, și un răspuns imunitar, iar proteina se multiplică incontinuu in ribozomi si e eliberata in organism si la suprafata celulelor, modificandu-le. Însă, în același timp, ne adoarme sistemul imunitar, ceea ce nu este un lucru bun, pentru că se vor trezi altele - cancere, virusuri."

Opinia lui Cole este similară cu cea a doctorului Robert Malone, care, într-un articol publicat de The Epoch Times, a scris că ARN-ul mesager din vaccinurile Pfizer și Moderna nu este tocmai ARNm precum cel natural: "Aceste molecule au elemente genetice similare cu cele ale unui ARNm natural, dar sunt, în mod clar, mult mai rezistente la enzimele care, în mod normal, degradează ARN-ul mesager natural, par să fie capabile să producă cantități mari de proteine pentru perioade lungi de timp și par să se sustragă mecanismelor imunologice naturale de eliminare a celulelor care produc proteine străine care nu există de obicei în organism". La rândul lui, dr. Joseph Mercola a afirmat că proteina spike din vaccinurile COVID-19 este de vină pentru deteriorarea gravă a organelor. "Știința a demonstrat că nu virusul a cauzat deteriorarea organelor prin leziuni endoteliale, așa cum s-a constatat în inima, ficatul și rinichii pacienților cu Covid. Ci proteina spike, introdusă în organism în cadrul unui program de vaccinare cu terapie genetică".