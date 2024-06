Vila ascunsă a lui Florian Coldea a fost „deconspirată" de Marian Vanghelie. Fostul adjunct al SRI e posesorul unei locuințe de lux în Monaco

Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, se află în centrul unui scandal de proporții după ce a fost acuzat de trafic de influență. În plus, acesta se pare că ar avea o avere impresionantă care stârnește numeroase discuții. Printre bunurile de lux ale fostului director adjunct al SRI s-ar număra și o vilă situată în Monaco, pe Coasta de Azur.

Florian Coldea a intrat în vizorul DNA după ce omul de afaceri Cătălin Hideg l-a acuzat de trafic de influență. Astfel, pe data de 23 mai 2024, fostul director adjunct al SRI a ajuns la sediul DNA unde a fost audiat. Alături de Coldea, au fost audiați și generalul Dumitru Dumbravă, fost şef al Direcţiei juridice a SRI, dar și avocatul Doru Trăilă. În urma acuzațiilor lansate de omul de afaceri Cătălin Hideg, cei trei se află acum sub control judiciar.

Acesta nu este însă primul episod controversat ce-l are în prim plan pe Florin Coldea. Despre averea fabuloasă de care ar dispune acesta s-a tot vorbit în ultimii ani. În urmă cu ceva timp, a intrat în atenția opiniei publice vila somptuoasă pe care Coldea ar fi cumpărat-o în Monaco în urmă cu șase ani.

Cel care a vorbit prima dată despre această proprietate, care valorează milioane de euro, este Marian Vanghelie. Acesta a menționat că vila de lux de pe Coasta de Azur nici măcar nu este pe numele fostului director adjunct al SRI. Potrivit lui Vanghelie, adevăratul proprietar ar fi Bogdan Neidoni, un apropiat al lui Coldea, pus de acesta în diferite funcții publice.

„Domnul Coldea este inspaimantat. Ii transmit ca, exact cum se ocupa el de o serie de politicieni si ne asculta de dimineata pana seara, si in concedii. Si eu ma ocup si am aflat acum ca a luat o vila la Monte Carlo pe numele lui Bogdan Neidoni si acum este in acea vila. (...) Domnul Coldea a achizitionat o vila la Monte Carlo.

(Bogdan Neidoni - n.r.) Este un baiat pus de dl Coldea in diferite functii la anumite agentii, director general. Se ducea la el acasa dl Coldea si nu singur, cu nevestele si o serie de adjuncti din SRI si faceau chermeze si mai multe", a declarat Marian Vanghelie. De aproximativ șase ani încoace, Florian Coldea obișnuiește să călătorească pe Coasta de Azur pentru a se destinde. Probabil că acesta și-a achiziționat vila din Monaco tocmai pentru a avea unde să-ți petreacă vacanțele.