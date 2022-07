Inflația are în mod cert drept cauză principală plandemia. Oamenii au stat în case, pe bani similari cu salariile de dinainte de plandemie (pentru plata cărora statele s-au împrumutat într-un hal fără de hal), fără să muncească la aceeași intensitate, dar și fără să consume.

Acum au surplus de bani/economii și „apetit" pentru consum, deci cerere mare. Dar, ce să vezi, oferta e cu mult mai redusă decât cererea, pentru că întreprinderile nu au prea lucrat în plandemie din lipsă de cerere (ținându-și oamenii pe bară sau cu activitate redusă), iar acum nu mai prea lucrează din lipsă de materii prime și chiar de forță de muncă (erodată dpdv al calificării și al intenției de a muncii off line - cine mai are chef să învețe în amfiteatru și să muncească la birou când e așa de mișto acasă, în pijamale, în fața calculatorului?). Deci, războiul și prostia politică de azi doar agravează inflația. Ea are alte cauze primordiale...

Gallup a constatat că a ajuns la cea mai redusă cotă din istorie... Doar unul din șase americani mai are încredere. Pe partea de știri, la francezi, unul din cinci nu mai "consumă" deloc știri, 35% nu acultă radio și peste 50% nu se uită la tv. Nici internetul sau rețelele de socializare nu stau deloc bine la știri - doar 10% din utilizatori iau informații de acolo. Lumea e sătulă de cenzură și de fakenews prin omisiune. Aproape nimeni nu mai ia în serios știrile oficiale, ajunse în postura de farse de genul celor din povestea Petrică și lupul. Nimeni nu mai are încredere în autorități până la capăt. Cam asta a reușit cel mai bine plandemia: să facă praf un pilier fundamental al societății, încrederea. Încrederea în televiziuni, presa main-stream și rețelele de socializare se duce în cap.

Gheorghe Piperea