A luat Cîțu șpagă să îngroape turismul românesc, sau e asasin economic?

Despre integritatea morala a premierului Florin Cîțu nu poate fi vorba. E de notorietate ca omul e "speculant cu acte", dat in fapt de "regimul Isarescu" de la BNR, prins cu fofarlica alaturi de un alt "manipulant al pietei de capital" - Lucian Isar, soțul colocatarei Alina Gorghiu, care l-a infiltrat pe Cîțu in PNL si l-a propulsat spre vârf - ca au pornit un "atac speculativ" prin doua banci la adresa leului, in toamna lui 2008, in plina criza economică.

Cand a devenit ministru de Finante in guvernul Orban, propulsat tot de "oculta liberala", speculantul Cîțu a jonglat iarasi pe pietele internationale, a imprumutat Romania cu peste 40 de miliarde de euro la dobanzi imense de la "camatarii" internationali - asupra acestor imprumuturi nici pana azi nu a dat socoteala desi i-a cerut-o parlamentul - stiut fiind ca in aceste cazuri si comisioanele sunt pe masură. De altfel, Cîțu e si detinator de off-shore (fiind si primul ministru român, iar acum primul premier, care detine un astfel de mecanism de escamotare a banilor proveniti din diverse surse obscure), iar parlamentarii care i-au tot cerut sa prezinte in 2020 inainte de pandemie pe ce "s-au dus banii", au insinuat ca "specialistul in finante" se foloseste de paravanul societatilor din paradisuri fiscale spre a nu fi controlat asupra eventualelor comisioane provenite de pe urma uriaselor imprumuturi. De la 40 de miliarde de euro la inceputul lui 2020, Cîțu a ajuns la peste 80 de miliarde de euro imprumuturi numai cat a fost ministru de Finante, iar de cand a ajuns premier, de la inceputul lui 2021, a continuat sarabanda imprumuturilor externe, indatorand Romania pe zeci de generatii. Credeti ca tot acest "efort" e pe gratis?!

Așa că nu m-ar mira ca sa aflu ca premierul Cîțu a carui morala e la genunchiul broastei sa fi primit șpaga sa ingroape turismul romanesc. De la 1 iunie 2021, guvernul condus de Cîțu pe față si de Lucian Isar (camaradul "de arme" e consilier special al primului-ministru) din umbră, România a introdus asa-numitele masuri "de relaxare" din contextul pandemiei. Dar aceste masuri sunt in realitate mult mai restrictive. La hoteluri, la restaurante, la concerte, teatre, stadioane etc. mergi doar pe baza de vaccinare, de certificat. E o goana dupa vaccinarea in masa si asta pentru ca Guvernul a contractat milioane de doze de vaccinuri pe bani grei de la Buget si astea se aduc in tara doar daca poporul se vaccineaza. Milioanele de doze inseamnă zeci de milioane de euro dati si pentru 2021 si pentru 2022, eventual 2023, in mai multe faze (vaccin, rapel, inca un rapel - se vorbeste despre a treia doza deja). Fireste, la banii astia pe care ii incaseaza industria Pharma si comisioanele sunt mari, la fel cum sunt si comisioanele pentru măști, combinezoane, alte consumabile, pentru medicamentele necesare tratamentului din spitale etc. Aici se vede cat de bine e sa ai off-shore.

Asa ca "isteria vaccinarii" are un scop clar, desi sfideaza orice logica: pandemia pare sa fi trecut (sau asa a zis presedintele Klaus Iohannis la imboldul UE), numarul bolnavilor scade vertiginos la ATI, la fel si decesele, cat despre rata de infectare e la "minim istoric", in vreme ce euro e la "maxim istoric". Cu toate astea se impun restrictii de certificat de vaccinare, se scot clipuri promotionale pe banii contribuabililor - intr-unul din ele "joacă" insusi premierul Cîțu, cu un talent osciland intre un neaoș Alain Delemn si un așișderea Brad Tâmpitt - ca sa convinga populatia sa se ințepe cu "țeapa guvernamentala": doar 20% din romani s-au "imunizat", deși fac boala si o transmit mai departe (corolar: "la ce mai e bun vaccinul?", se intreaba românii). Conform masurilor de relaxare din Romania, de la 1 iunie va fi impus "sanatajul și etajul" cu vaccinarea. "Nu ai certificat, nu esti vaccinat, stai acasa!" Asta e practic mesajul... Pana acum, am gasit suficiente premize ca sa suspectăm ca premierul - care, apropos, i-a facut recent pe jurnalisti "necivilizati nici dupa 30 de ani", ca s-au gasit sa-l ia la rost - nu are nicio jenă "sa bage mana in borcanul cu miere", cum s-ar zice popular. Chiar ieri s-a publicat un raport al CNSC care a constatat furaciuni de 5 miliarde de euro in pandemie, cat Florin Cîțu era ministru de Finante.

Comentatorii de politica externa apreciaza ca la presiunea marilor state care sunt destinatii turistice, UE a "dat ordin" dupa recentul summit ca "pandemia sa inceteze" peste noapte si sa se permita deplasarea ("abolirea" lockdown), ceea ce Iohannis a si anuntat inainte de 15 mai 2021, imediat dupa Paste. Brusc au inceput sa scada "indicatorii" pandemici - în contrapartida cu cei "economici" -, judetele "inverzindu-se" unul dupa altul ca la jocuri mecanice, realizand jackpotul pentru actuala guvernare (acuzata ca masluieste numarul infectatilor si al decedatilor de Covid). Anul trecut, statele care furnizau servicii turistice au fost si cele mai afectate de pandemie si au pierdut sute de miliarde de euro, in vreme ce turismul romanesc chiar daca nu a inflorit, s-a bucurat de un real succes pentru ca populatia a ramas in tara si a mai si folosit (bugetarii) celebrele vouchere de vacanta. Cum a ajuns Cîțu premier - pac! - s-au taiat voucherele de vacanta. S-a blocat turismul intern, iar acum, din vara, cand toti din HoReCa se asteptau la relaxare, s-au introdus masuri disciminatorii pe baza de vaccinare. Repet, in conditiile in care 80% din romani nu sunt vaccinati cu ambele doze, iar trendul de "imunizare" nu ca e descrescator, "se duce-n cap" efectiv!

Ce se intampla, insa in UE? Pai, ieri, Bulgaria a anuntat ca ridica orice fel de restrictii pentru romani (deci nu tu certificat, nu tu test, nu tu anticorpi). Azi, Spania si Turcia au anuntat masuri similare, se pregateste Grecia, in "stand-by" fiind si Italia. Taman destinatiile unde se duc 80% din romanii care prefera vacantele in strainatate. Cu alte cuvinte, Romania "se inchide" pentru turism - gratie binomului Cîțu/Iohannis - in vreme ce in destinatiile externe "se deschid" toate usile pentru români. Asa ca banii acestora vor alimenta economiile altor state si nu ale tarii noastre. Nu e firesc, in atare circumstante, sa ma intreb daca nu cumva acest Cîțu nu numai ca ar fi putut lua spagă "de afară" ca sa ingroape turismul romanesc, dar nu cumva este si un asasin economic in toata regula, retribuit tot "de afară", prin comisioanele aferente imprumuturilor, contractelor pentru vaccinuri etc.? La intrebarea asta ar putea, de pilda, raspunde acelasi "stimabil domn" Isar, care nu e numai consilierul de taina si amicul lui Cîțu de matrapazlâcuri, ci e si reprezentantul "nostru" la BERD, de unde guvernul ia imprumuturi in continuare pe banda rulanta, direct, sau prin companii de stat! Oricum ar fi, e o dovada de ticaloșie crasă!

Bogdan Comaroni