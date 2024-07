Barack Obama și-a urmat cu precizie planul de înlocuire a lui Biden cu un alt interpus al său

În 2008, după anunțul alegerii în funcția de președinte a lui Barack Obama, primul președinte de culoare din istoria SUA, i-am explicat fiului meu, într-un fel în care se priceapă la cei 11 ani ai săi, că această alegere înseamnă începutul sfârșitului pentru America. Urmărisem atent campania electorală, sesizând astfel modul total artificial prin care Obama fusese impus, rolul lui George Soros în direcționarea sa, slaba cunoaștere geopolitică a lumii din partea lui Obama, insistența lui spre a impune și mai abitir dictatura minorităților în viața politică și publică americană, multe alte detalii ce-l indicau pe Obama că va fi un președinte dezastru pentru SUA, lucru care s-a întâmplat în mandatele sale, dar a fost bine observat prin comparație doar în perioada Trump și total adjudecat în ultimii 4 ani de președinție a interpusului lui Obama, anume Joe Biden. În 2022, de la acest microfon, am punctat momentul în care Obama a dorit să indice lumii că tot el conduce SUA. Era o recepție la Casa Albă, cu gazdă președintele Joe Biden, unde Obama l-a umilit public pe fostul său subaltern, tratându-l cu spatele pe amărâtul de Biden atunci când acesta încerca să îi zică ceva, nebăgându-l în seamă și continuând să se întrețină și hlizească cu nimeni alta decât Kamala Harris. Imediat după asta am reluat pe Solid News teza înlocuirii la candidatură a lui Biden în 2024, cu Michelle Obama protectoarea Kamalei Harris, iar în ultimii 2 ani ați observat cum anume s-a lucrat la asta mediatic sau subteran.

Legat strict de asta, de această lucrătură, un celebru jurnalist american a publicat azi-noapte scena publică de acum un an, unde Biden la pupitru, alături de Kamala, a mărturisit involuntar (mă rog, starea de boală e clară) că va pleca de la Casa Albă și din candidatură în urma declarării unei boli și uite că a venit din nou Covidul pentru el. De ce a procedat așa Obama? Pentru că era dificil să mențină la Casa Albă un interpus bolnav psihic, ce nici nu mai candidează, dar și mai dificil să-și impună un nou interpus, trecând prin furcile caudine ale alegerilor interne din Partidul Democrat, pe care nu era chiar sigur că le poate controla; și atunci a adus lucrurile înspre o criză extremă, prin menținerea unui Biden atât de bolnav în funcția de președinte al SUA, dar și în candidatură, în paralel, însă, având grijă să-l facă de râs pe Biden prin presa pe care Obama o controlează, prelungind astfel situația gravă și penibilă a SUA până în momentul de ieri, când practic s-a dictat retragerea lui Biden. O singură piedică au avut Obama și ai săi, în persoana lui Jill Biden, ce n-a fost de acord cu retragerea soțului ei decât după ce ea a primit toate garanțiile de impunitate viitoare în fața justiției, acolo unde familia Biden are mult prea multe de reglat.

Iar apropo de soții, suntem pe cale să aflăm precis de ce anume s-a blocat planul de impunere a soției Michelle Obama în locul lui Biden. Deocamdată se vorbește destul de clar ca și cauză despre opoziția netă a lui Hillary Clinton, care, dacă ea n-a putut ajunge președinte, n-o vrea nici pe soția Michelle, dar a acceptat-o pe protejata lui Michelle, anume Kamala Harris, și uite așa, încă de aseară, soții Clinton și-au declarat și ei sprijinul pentru noua prezidențiabilă. Soții Obama sunt mulțumiți astfel că au o interpusă ca și candidat la președinția SUA, că această interpusă este și de culoare, ca ei; se va porni imediat o campanie intensă și scumpă, unde Kamala va fi prezentată drept ceea ce nu este și nici nu poate fi, totul sub privirile dezaprobatoare ale unor mahări din Partidul Democrat, dar care, din lașitate și de frica dosarelor penale, vor tăcea. Curând se va juca probabil și sceneta plecării lui Biden de la Casa Albă și înlocuirea lui cu vicepreședinta Kamala Harris spre a-i da acesteia toate însemnele și pârghiile puterii, dar vă anunț de pe acum că asta n-o va ajuta electoral, ci dimpotrivă. Am spus-o și repet: după nominalizarea Kamalei Harris, în cel mai mare pericol este Donald Trump, dar sunt și apropiații săi, deoarece orizontul atentatelor la adresa sa este vizibil, pericolul acestora nu a trecut, fiind evident că interpusa familiei Obama nu-l poate bate la vot pe republican. Și eu spun să dea Dumnezeu să n-am dreptate.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)