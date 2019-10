Într-un interviu acordat Fox News, Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui SUA Donald Trump, a amenințat cu dezvăluiri despre afacerile necurate ale familiei lui Biden în România. Am avertizat încă din octombrie că e posibil ca "glonțul de aur" al lui Donald Trump din războiul politic intern să vină din România.

Îmi pare rău că trebuie să mă laud. Vă spuneam acum doua luni că glonțul de aur al lui Trump împotriva lui Biden va veni din România. Acum, avocatul lui Trump, Giuliani a recunoscut că: "Avem multe dezvăluiri, încă nu am ajuns la România. Stați să vedeți când ajungem la România!". Joe Biden este un escroc și-a bătut joc de SUA. Și a spus-o în legătură cu România. Pentru că acum doua luni vă spuneam de afacerile necurate ale lui Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite, eu știam, ceea ce e și public, că acest fost ambasador a fost definit de către Joe Biden, ca cel mai apropiat prieten al său, inclusiv în prezentarea pe care i-a făcut-o Joe Biden lui Mark Gitenstein în fața lui Băsescu, președintele României de atunci.

Deci, avem România pe harta bătăliei din SUA între republicani, Trump pe de o parte, și Biden, democrați de cealaltă parte. Și nu oricum, cu hoții, cu acte de corupție, pe care conform informațiilor lui Giuliani, echipa lui Biden le-ar fi făcut în România, cu complicitatea unor români. Gitenstein spărgea ușile la Cotroceni, îl lua pe Victor Ponta de urechi și gesturi de forță mai făcea el ca să se poarte ca un guvernator al României, că după aceea a devenit un guvernator al celei mai importante entități economice care s-a constituit în ultimii 10 ani.

Despre Rudy Giuliani, cel care a aruncat bomba în scandalul dintre democrați și republicani, se știe că a fost primar al New Yorkului și avocat al lui Donald Trump. Puțină lume știe, însă, că a fost un renumit procuror, care a arestat peste o mie de membri ai mafiei Italiene din Statele Unite ale Americii. Mai mult, saptamana trecuta, Giuliani l-a cooptat in echipa sa pe Joh Sale, care la randului este renumit in SUA. El a fost consilierul special al celor doi procurori care au instrumentat afacerea Watergate, in urma careia presedintele Richard Nixon si-a dat demisia. Sale mai are multe cazuri importante la activ. Venirea lui Sale in echipa, un specialist de marca, un super analist, arata ca probele sunt nenumarate despre Biden, ca ele trebuie puse cap la cap de o echipa intreaga de speiclisti, vom asista la un mega-scandal, va exploda o bomba nucleara de presa, iar Romania va fi in prim-plan, dupa cum anunta Giuliani. Unda de soc va face ravagii si in Romania, printre politicieni, afaceristi, magistrati, servicii secrete. Statul paralel va iesi la lumina, Maior, Coldea, Ponta si altii.

Dar, iata ce spuneam în urmă cu două luni:

Este evident că în urma acestor dezbateri, cineva din apropiații lui Donald Trump să nu folosească glonțul de aur al campaniei prezidențiale împotriva lui Joe Biden. Trump și echipa lui se vor chinui să-l vulnerabilizeze pe Biden cu glonțul de aur din România. Cine ar putea, dacă nu Adrian Zuckerman, un apropiat al lui Trump. Această întrâziere extrem de ciudată a nominalizării lui Zuckerman are interese care lovesc în tabăra democraților, și avem și răspunsul dat în știri de presă de-a lungul timpului, legate de prietenia lui Gitennstein cu Biden.

Iar aici nu pot să nu mă întreb: „Ambasadorul României în SUA, George Maior, cunoaște isprăvile lui Mark Gitenstein în Romania sau face precum Traian Băsescu, care a declarat că la DNA s-au închis toate dosarele politice mari?" Donald Trump are oportunitatea de a-și reseta relația cu noul președinte al Ucrainei, dar și continuarea relației cu Iohannis. NU consider că un scandal de campanie din România destabilizează realțiile între țări. Dacă Trump îl va putea arăta ca om politic profitor, prin afacerile necurate, acolo va fi o bombă de campanie. Acolo nimic nu se precupetește pe tema asta! Pe Trump l-au atacat prin toate mijloacele. Aceste replici legate de afaceri prin Europa de Est se aplică la americani.

Cozmin Gusa