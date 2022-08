Catastrofa energetică egal catastrofa guvernamentală

Într-o cadență accelerată și din ce în ce mai aiuritoare, ministrul PNL al Energiei aruncă pisica moartă în grădina ministrului PSD al Finanțelor. Și viceversa. Iar responsabili cu pasele și cu fentele sunt, pe de-o parte, Marcel Ciolacu, președintele PSD și care care se pregătește, după cum spune, să se instaleze premier, și președintele PNL, generalul cu patru stele Nicolae Ciucă, încă premier. Românii sunt prinși practic într-un foc încrucișat și urmează să fie secerați. Pentru că, de fapt, nu se ia nicio măsură pentru ușurarea facturilor pe energie.

Este vorba de milioanele de gospodării de la orașe și sate, dar este vorba și de sutele de mii de societăți comerciale și microîntreprinderi, care sunt expuse falimentelor în lanț. Toți decidenții politici afirmă acum că este o situație extrem de amenințătoare și de periculoasă și că trebuie luate măsuri. Asta în condițiile în care autoritățile guvernamentale din alte state europene s-au pus de mult în mișcare și au adoptat diferite strategii.

Concret, în ce situație ne aflăm? Producătorii de energie au câștigat în acest an, până acum, din creșterea prețurilor, 43 de miliarde de lei. Cei mai mulți producători de energie și în orice caz cei mai relevanți sunt societăți ale statului român. Deci controlate și gestionate de stat. Adică de Guvern. Și concret de către Ministerul Energiei. S-au realizat deci câștiguri fabuloase. Pe seama cui? Pe seama beneficiarilor de energie electrică. Adică pe seama cetățenilor și societăților comerciale. Care, pentru a ajuta de fapt statul român, aflat în stare de terapie intensivă, au fost puși în situația să se sacrifice într-un mod mai dramatic decât s-a întâmplat vreodată. Și cine a mai fost beneficiarul? Cu certitudine, au mai beneficiat de venituri uriașe, create la fel de artificial, adică doar prin jocul prețurilor, membrii comitetelor de direcție și ai consiliilor de administrație. La rând vin intermediarii. Traderii din energie. Sau băieții deștepți, cum le zic unii. Aceștia au cumpărat, după cum spune Marcel Ciolacu, de câteva ori mai ieftin în acest an decât prețul cu care urmează să vândă. Cui să vândă? Tot nouă. Singurii din lanț care se dau de ceasul morții și poate că au parțial dreptate sunt furnizorii de energie. Adică cei care ne aduc energia electrică în case și în societățile comerciale. Aceștia încep să refuze în masă achiziționarea la prețuri exorbitante a energiei, pentru că, până când vor încasa de la cetățeni și societăți comerciale, nu au bani să o plătească. Am utilizat termenul de „parțial" când m-am referit a dreptatea lor, întrucât necontrolați fiind de instituțiile statului, care nu și-au făcut nici la acest capitol datoria, furnizorii de energie nu au făcut investițiile la care s-au angajat pentru modernizare, astfel încât înregistrează mari pierderi pe rețea. Pe care în final tot noi trebuie să le acoperim.

Economia este pe cale de a intra în picaj, până când încetează ciondăneala politică și decidenții adoptă, după model occidental, măsurile necesare. Dar până atunci fiecare dintre beligeranți, beligeranții unei coaliții aflate la guvernare se arată mai degrabă interesați să se ciomăgească reciproc. Și mai ales în mod public. De ce? Pentru că, pe fondul disperării generale, cetățenii sunt extrem de sensibili la semnalele politice și pot fi zdruncinați și reorientați sub aspect electoral.

Totul este așadar o mare mizerie. Pentru că totul este circ. Pentru că, până una alta, niciunul dintre decidenți nu pune piciorul în prag și nu oferă o soluție benefică și viabilă. Când se va întâmpla, va fi poate prea târziu. Catastrofa guvernamentală se transformă într-o catastrofă energetică. Iar catastrofa energetică scoate la lumină catastrofa guvernamentală.

Sorin Rosca Stanescu