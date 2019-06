„Cazul Sorina", un „Colectiv" pentru Iohannis

Pentru început, să mai afirm încă o dată părerea mea personală despre viitorul la preşedinţie al lui Klaus Iohannis. Zero. Chiar dacă va ajunge cumva să candideze pentru funcţia supremă în stat, sunt convins că nu va intra nici măcar în turul al doilea.

O spun aici, ca să rămână scris, pentru că am prieteni care mi-au rămas datori încă de acum cinci ani. Am făcut atunci pariuri că va ieşi Iohannis. După cum vedeţi, le-am şi câştigat, iar ei, cârcotaşi, nu numai că nu le-au plătit, dar acum nici nu mai recunosc faptul că am spus aşa ceva, în acea zi în care Ponta, veşnicul co-pilot, care niciodată în viaţa asta nu o să fie pilot, ci un etern pion în poziţia ghiocelului, gata să îndeplinească fără crâcnire ordinele celui care-i dă şi lui ceva de ros, a recunoscut cu mult înainte de a se da măcar rezultatele parţiale, că a pierdut.

Acum spun că acelaşi Iohannis, nu mai are acum nicio şansă. Pentru că Iohannis nu mai trebuie nimănui. Sau, mai exact, ar mai fi de folos, dar unor expiraţi la fel ca şi el, care nu mai contează în jocul acesta. Astfel că din neant a apărut un contracandidat, care nu a existat aproape deloc în viaţa publică până acum: Dan Barna.

Şi pentru a i se face culoar lui Barna, care creşte la fel cum a crescut între cele două tururi de scrutin de acum cinci ani profesoraşul de fizică de liceu de provincie, lui Iohannis, căruia, desigur, a început să-i placă mâncarea moleculară gătită în bucătăria specială de la Cotroceni şi să joace tenis pe două terenuri deodată la vila prezidenţială de la Neptun, i s-a pregătit o nucleară care să-l doboare.

Acea nucleară se numeşte „Colectiv". Cazul extrem de grav, care a starnit o emoţie vie şi care nu a fost elucidat nici până acum, cu toate demonstraţiile şi mitingurile care cereau adevărul. Mai mult. Rezultatele experimentelor de la Petroşani au fost secretizate. De ce? Ce secret poate fi cauza morţii unor copii nevinovaţi? A fost cumva un exerciţiu NATO ultrasecret? O aplicaţie comună SRI-CIA-FBI? Nici vorbă! A fost un incendiu unde au murit nişte oameni nevinovaţi, iar adevărul despre mortea lor nu este cunoscut nici măcar de rudele apropiate. Am un prieten, tatăl uneia dintre victime, care tot aşteaptă şi care a făcut cereri peste cereri pe la toate autorităţile, să afle şi el de ce i-a murit copilul. Nu a primit nici un răspuns.

Desigur, răspunsurile există. Dar ele sunt ţinute la secret pentru că pot fi folosite ca obiect de şantaj. Vă daţi seama ce ar însemna să se dovedească faptul că incendiul a fost provocat? Chiar nucleară! Cum poate fi legat Iohannis de acest eveniment tragic? Foarte simplu. S-a legat chiar el singur. Imediat după ce Ponta a demisionat, Iohannis a sărit din boscheţi şi fără să-l întrebe nimeni a dat o declaraţie care, inclusiv la vremea respectivă, a generat multe semne de întrebare. Declaraţia sună aşa: „A trebuit să moară oameni ca să demisioneze acest guvern".

Pe când nucleara asta era pregătită şi trebuia doar încărcată în „Enola Gay" care nu mai aştepta decât ordinul de decolare, probabil imediat după terminarea perioadei de concedii, când lumea nu se prea uită la propagandă, a apărut ceva cu totul şi cu totul neaşteptat pentru cei care îl consideră expirat pe Iohannis. O oportunitate care face ca, deocamdată, „Enola Gay" să rămână în hangar, cu nucleara „Colectiv" în pântece. Zilele acestea fierbinţi, au fost şi mai înfierbântate de o întâmplare incredibilă.

În minuscula localitate Baia de Aramă, o procuroare bătută în cap, împotriva tuturor legilor, regulilor, a cutumelor şi a bunului simţ, cu un zel mai mult decât suspect, târăşte pe caldarâm o fetiţă de opt ani, ca s-o smulgă din mâinile asistenţilor maternali care o crescuseră de la vârsta de un an şi s-o predea părinţilor adoptivi. Nu mai insist acum asupra imaginilor groaznice, cu fetiţa care urlă şi se zbate în mâinile procuroarei, care au făcut înconjurul planetei. Pleaşca nesperată comisă la Baia de Aramă este, pentru cei care o folosesc, şi mai mare. Are nebănuite ingrediente emoţionale. Tatăl adoptiv lucrează în America la o firmă care se ocupă cu transplantul de organe. Mitul ambulanţei negre care răpeşte copii pentru a le lua organele este încă viu în folclorul urban. Acum, ambulanţa capătă şi un chip: tatăl adoptiv. Mai mult. Iar acesta cred eu că este elementul esenţial, pentru care va fi folosit acest caz drept bolovanul ce, odată pornit la vale, declanşează avalanşa.

Între procuroarea agresivă, şeful ei şi judecătoarea care a dat mandatul ce i-a permis să intre în casa asistenţilor maternali şi să ia copila, sunt legături suspecte, inclusiv de rudenie. Adică? Simplu: O reţea! O reţea care vinde copii în străinătate. Pentru organe. Tatăl adoptiv mai pune şi el o nesperată mână de paie pe foc. Afirmă că a dat 30.000 de dolari pentru această adopţie. Mai mult. Spune că după agresiune a dus fata la IML, ceea ce întăreşte convingerea că totul a fost premeditat. De ce să duci un copil bolnav la IML şi nu la pediatrie? Simplu. Să se constate că nu are leziuni în urma agresiunii, să fie şi procuroarea violentă la adăpost.

Avalanşa care îl va mătura pe Iohannis, pornită de această întâmplare-bolovan este gravă şi simplă. Adopţiile în România. Sunt mărturii, sunt imagini, sunt dovezi că în anii '90, actualul preşedinte al României nu a fost străin de acest fenomen, despre care nimeni nu poate spune că nu a existat şi că nu i-a îmbogăţit pe unii. Şi chiar dacă Iohannis a fost, chiar dacă va veni cu dovezi că nu are nicio vină, nu va mai conta. Zvonul este deja lansat şi el doar trebuie confirmat. Şi nu neapărat cu dovezi. Alegătorii nu au nevoie de dovezi. Astea sunt bune la tribunal. Votanţii au nevoie de discursuri convingătoare. Şi în cazul acesta, credeţi-mă, se poate construi un discurs extrem de convingător, care să stârnească o emoţie mult mai mare decât „Colectiv". Sorina, o fetiţă de opt ani, orfană, din Baia de Aramă, îl poate dărâma pe Iohannis de la Cotroceni.

Ce-ar fi ca după alegerile prezidenţiale, să-l auzim pe Dan Barna sau un altul venit tot ca el, de niciunde, rostind la discursul de celebrare a victoriei, cuvintele memorabile: „A fost nevoie ca o procuroare să o dea cu capul de asfelt o fetiţă de opt ani, ca să plece Iohannis de la Cotroceni".

Sorin Ovidiu Bălan