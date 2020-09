Ce fac? Mă mut în cort? Sau în Piața Universității?

Ieri s-a mai întâmplat în România o nevăzută. Au fost inițiate, la mică distanță una de alta, două manifestații de protest. Ambele îndreptate împotriva Guvernului. Și, în general, împotriva clasei politice. Cea din Piața Universității a fost inițiată de o organizație civică numită „Starea de veghe". Cea din Piața Victoriei, de un partid politic unionist. La ambele au participat oameni veniți din întreaga țară. De ce nu au fuzionat?

În Piața Universității, la apelul lansat de „Starea de veghe", s-au strâns mai mulți participanți. Oricum, în mod evident, peste cifra permisă de guvernanți în perioada stării de alertă. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul Ludovic Orban gestioneză pandemia și acționează pentru prevenirea ei în școli și pentru un învățământ eficient. În același timp, s-au manifestat critic la adresa întregii clase politice.

Dincolo, în Piața Victoriei, s-a anunțat un protest maraton. Probabil că, din acest motiv, manifestanții și-au procurat din timp corturi de culori diferite, dar aproximativ aceleași modele, pe care le-au instalat în fața Guvernulului. Arătând și spunând că nu mai au de gând să plece de acolo. Și ei contestă în principiu aceleași lucruri. Dar solicită o serie de măsuri pe care în mod clar Guvernul Orban nu este dispus să le ia, precum și alte măsuri pe care nu le poate îndeplini, chiar dacă ar dori acest lucru. Plaja este extrem de largă. Ea se referă între altele la învățământ, la lupta împotriva corupției, la drepturile omului și la asistența sanitară. Cum spuneam, în spatele acestui protest maraton, dar la vedere și în mod transparent, se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), respectiv un partid politic. Acest partid are un președinte, în persoana lui George Simion, bănuit de unii, mai puțin de către mine, că ar fi o săgeată SIE. Partidul, a cărui platformă program am avut curiozitatea să o studiez, are la bază patru piloni fundamentali. Familie, patrie, credință și libertate. Până în prezent, acest partid s-a manifestat mai pregnant în raport cu Republica Moldova, unde George Simion are interdicție de a mai călători. În trecut, acesta a colaborat, tot legat de Republica Moldova, și cu Traian Băsescu. Platforma program AUR este seducătoare. Și coerentă. Și redactată într-un stil extrem de original. Semn că a ieșit din retorta unui laborator inteligent. Ceea ce mai trebuie reținut e că partidul anunță o luptă pe viață și pe moarte cu orice formă de neo-marxism. Ceea ce poate însemna că este exact opusul partidului rezerviștilor și activilor din statul subteran, numit USR.

Mă obsedează însă o întrebare la care poate vom reuși să aflăm un răspuns în zilele următoare. De ce au existat două manifestații diferite în aceeași zi, declanșate în același interval orar, la mică distanță una de alta, care au ca punct de plecare cam aceleași cauze, care au reușit să strângă oameni din întreaga țară și care totuși nu au fuzionat? Oare singura explicație să fie că majoritatea celor din Piața Universității exprimă un tip de radicalism, care neagă cu vehemență orice rezultat pozitiv în activitatea partidelor politice, care se pronunță ferm împotriva vaccinurilor, împotriva măștilor și care consideră că pandemia nu este decât un scenariu pus la cale de corporațiile farmaceutice, în timp ce ceilalți, cei din Piața Victoriei, intenționează să se afirme ca partid politic, susținând că problemele României nu pot fi rezolvate doar de societatea civilă? Vom vedea.

Sorin Rosca Stanescu