Cele trei situații ce pot bulversa prezidențialele: Două îl implică pe Georgescu, una pe Lasconi, potențialii avantajați sunt Nicușor și Ponta

Am realizat, ieri dimineață, o analiză în care prezentam, la modul comparativ, la distanță de o săptămână, concluziile unui sondaj de opinie în care am încredere și, pentru că e confidențial, n-am cum să vă spun cine l-a făcut. Astea sunt regulile campaniei. Mă puteți crede pe cuvânt, și știu că majoritatea o faceți, pentru că v-am demonstrat că nu vă păcălesc, sau puteți să nu mă credeți, dar totuși să fiți interesați de această analiză.

Crin Antonescu și Elena Lasconi sunt într-o ușoară creștere, la distanță de o săptămână între două măsurători; Crin a crescut de la 22 la 24%, Lasconi de la 9 la 11%. Ponta s-a stabilizat la 12% în ambele măsurători, respectiv George Simion și cu Nicușor Dan ambii au scăzut, ușor, tot câte două procente, Simion de la 29 la 27%, respectiv Nicușor Dan de la 21 la 19%. În această idee, desigur că traseul electoral apare destul de liniar în acest moment, cu o finală anunțată între George Simion și Crin Antonescu. Însă, că acesta este scopul analizei de astăzi, luptele subterane teribile (și vă asigur, prieteni, că ăsta este termenul potrivit) care se dau îmi sugerează mie că în final nu va fi așa și am distins, pentru astăzi, acum, la începutul campaniei electorale, trei situații pe care să vi le prezint, ce pot bulversa aceste prezidențiale. Sunt doar situațiile principale, dar, din context, pot apărea și altele pe parcurs și bineînțeles că o să mă opresc și asupra lor atunci când va fi cazul.

Prima situație pe care o prezint aici este una legată de retragerea Elenei Lasconi din competiție, chiar dacă va rămâne pe buletinul de vot. În acest moment, se duc negocieri prin intermediari între șefele de dispozitiv ale candidaților Nicușor Dan, respectiv Elena Lasconi - șefă la Nicușor Dan este Alina Mungiu și șefă la Elena Lasconi este Laura Codruța Kovesi - și s-ar putea ca, la un moment dat, să cadă de acord sau nu, depinde, asupra retragerii celui mai slab poziționat în această cursă, treabă care s-ar putea întâmpla pe la mijlocul campaniei electorale, adică, așa, după 20 aprilie, ca să înțelegeți. Dacă cea care se va retrage va fi Elena Lasconi, bineînțeles că asta va fi un beneficiu direct în favoarea lui Nicușor Dan, că bănuiesc că n-o să zică Elena Lasconi că se retrage în favoarea lui George Simion și n-o să zică că se retrage în favoarea lui Ponta. Ar putea să fie o surpriză să zică că se retrage în favoarea lui Crin Antonescu, dar e foarte, foarte mică probabilitatea, deci mizăm pe faptul că retragerea lui Lasconi îl va avantaja pe Nicușor Dan. Nu va fi, însă, o chestie aritmetică, adică 19% a lui Nicușor Dan și cu 11%; va fi o chestie mult mai puțin decât aritmetică, vor fi 3-4-5 procente care vor merge la Nicușor Dan, dar se va crea o emoție și atunci Nicușor Dan poate să sară peste candidatul Antonescu sau Simion, care s-ar putea afla, în acel moment, în buza celor 20 și ceva la sută și, eventual, Nicușor Dan să-l depășească cu puțin pe unul dintre ei.

Celelalte două situații, ambele, îl implică pe Călin Georgescu și jocul evident abscons pe care îl practică imediat după ce a fost eliminat din campanie. Vă reamintesc încă o dată: problemele lui Călin Georgescu au început în momentul în care Iohannis a plecat de la Cotroceni și puterea protectorului lui Călin Georgescu, în persoana lui Lucian Pahonțu, a început să scadă. Atunci l-a atacat și justiția, atunci l-au luat de pe stradă, atunci a fost monitorizat când își făcea omul nevoile înainte să meargă la procuror, practic umilindu-l. Ăla a fost începutul sfârșitului, pentru că, în anul 2024, Călin Georgescu a beneficiat de protecția lui Klaus Iohannis, prin intermediul lui Lucian Pahonțu, conducătorul de facto al Palatului Cotroceni. Ei bine, jocul abscons de astăzi al lui Călin Georgescu în primul rând ne indică faptul că el nu mai luptă pentru glorie sau pentru interes politic, ci luptă pentru propria libertate, iar exemplul arestării Evgheniei Guțul în Republica Moldova, fost contracandidat al Maiei Sandu, este unul care n-a fost aplicat încă în România, dar, dacă s-a validat și femeia aia, săraca, e la pușcărie de 7-8 zile, ar putea să funcționeze. Ăsta este, practic, felul în care este condiționat în acest moment Călin Georgescu, ce stă sub spectrul libertății sau al arestării. Dacă nu joacă cum trebuie din punctul de vedere al deținătorilor cătușelor, Călin Georgescu, într-adevăr, se poate trezi și arestat că n-o să mai bage nimeni în seamă în următoarea campanie dacă e arestat sau nu Georgescu. Varianta 1 este tăcerea lui Georgescu referitoare la susținerea lui George Simion sau la susținerea oricărui alt candidat, treabă care, după cum văd că a început procesul, va duce la diminuarea sprijinului electoral pentru George Simion, adică tăcerea duce la topire. Tăcerea lui Călin Georgescu duce la topirea sprijinul electoral pentru George Simion, lucru care o să-l ducă înspre 20%, probabil peste 20%, dar devine principala victimă a lui Nicușor Dan, care, cu sau fără sprijinul Elenei Lasconi, se va învârti și el acolo în jurul cifrei de 20%, mai mult, dacă Elena va spune că îl va sprijini. Deci, în acest moment, tăcerea lui Călin Georgescu îl aduce în avantaj pe Nicușor Dan, care beneficiază indirect de această tăcere, care generează, așa cum v-am spus, topirea sprijinului pentru George Simion.

A treia situație, dar varianta a doua ce-l implică pe Călin Georgescu este una de tip kamikaze, în care deținătorii cătușelor ar putea să îl oblige să-și declare sprijinul pentru Victor Ponta (da, da, nu vă mirați; cine nu este învățat cu jocul ăsta de-a arestatul și Călin Georgescu nu este învățat, pentru că a fost un protejat al statului comunist și apoi al statului post-comunist timp de peste 35 de ani și nu este învățat să i se întâmple ceva, deci îi este frică de pușcărie, zăngănitul cătușelor l-ar putea aduce, deci, în această postură să își declare sprijinul pentru Ponta, dacă asta va fi dorința Sistemului). Asta înseamnă în primul rând dezechilibrarea cvasitotală a lui George Simion și o motorizare cu ceva procente și pe fond emoțional, dar și pe fond efectiv, nu atât de multe, 5-6-7 procente în favoarea lui Victor Ponta, care, însă, s-ar putea să fie decisive. Atunci lupta, prin gestul de tip kamikaze al lui Călin Georgescu în favoarea lui Ponta, s-ar muta între trei combatanți pentru turul doi, anume: Antonescu, Nicușor Dan și Victor Ponta. Se pot face proiecții, dar să mai treacă 10 zile, două săptămâni și o să încerc să fac niște proiecții pe hârtie, nu sunt greu de făcut, dacă am niște date de sondaj și niște date demografice, ca să vă conving că este cum spun.

Desigur, însă, în concluzie, că toată lumea luptă, în special pentru publicul lui Călin Georgescu. Așa a apărut în peisaj, după cum v- am explicat, și confratele Marius Tucă, care s-a lăsat angrenat, să pară „eroul zilei", „chinuitul zilei" că i s-a șters o emisiune de pe TikTok sau de pe YouTube, pe unde o fi avut-o el pe acolo - păi nouă ni s-au șters câteva mii și nu ne-a plâns nimeni cum l-au deplâns pe „săracul Marius Tucă" câteva zile, dar e limpede că acolo se încearcă aducerea publicului lui Călin Georgescu sau a unei părți din publicul lui Călin Georgescu sub influența lui Marius Tucă, pentru ca să poată să fie mutat, eventual, într-un loc sau în altul, unde se va decide, că ăia, deținătorii cătușelor, decid, știți cum e. Și tot la fel apare și jocul lui Liviu Dragnea, care a devenit „pupilul" Alinei Mungiu Pippidi, apare la televiziunea Alinei Mungiu Pippidi, adică la B1 TV (care nu e al lui Sorin Oancea, nici a familiei Păunescu; este cumva în pilotajul Alinei Mungiu, care și-a impus oamenii să facă talk-show-uri acolo - foarte bine. Are și ea o televiziune unde se joacă. N-are o audiență mare, dar asta e). Dar Liviu Dragnea, după cum ați văzut, semnalizează cum decide Alina Mungiu și, dacă Alina Mungiu zice o finală Simion - Nicușor Dan, dar ea ține cu Nicușor Dan, Liviu Dragnea zice o finală Nicușor Dan - George Simion, dar el ține cu George Simion - îi dă, vezi Doamen, „programul său politic" cu care a spart norii. Liviu Dragnea, băi, Liviule, tu scrii „miau" ca pisica, tată, lasă asta că ești autor de programe guvernamentale. Dar, evident, după cum spuneam, toată lumea joacă, însă, deocamdată, aceste jocuri apar ca frecții la picior de lemn, în afara gesturilor decisive ale unor protagoniști, cum protagonistă activă este Elena Lasconi și am pomenit-o la început, sau protagonist pasiv, dar important, este Călin Georgescu, cel căruia îi este frică de cătușe.

Cozmin Gușă