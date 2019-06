Cine ajunge la Cotroceni

Dacă e să luăm în calcul scorul din 26 mai, lucrurile sunt clare. Ordinea este PNL, PSD, USR etc. Asta ar da în finalul cursei prezidentiale 1/ Klaus Iohannis 2/ Dan Barna 3/ un candidat PSD etc. Pe scurt PSD nu trece în turul doi. Ar fi pentru prima dată. Cei care se înghesuie la congresul PSD de sîmbătă să-și facă loc în blockstart-uri pentru Cotroceni nu prezintă niciun interes electoral. Nici Serban Nicolae, nici Eugen Teodorovici nu trec sticla. Au ceva notorietate, grație aparițiilor tv frecvente. Dar nu au lăsat nimic memorabil în urmă și nu s-au impus. Intentia de vot pentru ei e fff redusa. Practic PSD vine în aceasta campanie cu mîinile goale - nu are candidat.

Ciudat la un partid mai mare decit toate partidele la un loc ca efective. Cum să nu găsească pe cineva capabil să îi înfrunte pe Iohannis&Barna. Văd aici pustiul lăsat de Dragnea. A făcut ravagii în jurul lui prin politica lui de cadre - antiselecție. Nimeni capabil nu a fost lăsat să crească la vîrful PSD. Să mă mir că PSD nu găsește măcar un candidat cit de cit spălațel, care să vorbească gramatical, să aibă ținută, să țină vorbele la el? Nu, pentru că Dragnea exact p-aștia îi detesta, se temea de ei și le făcea vînt. Cum apărea careva mai răsărit și scotea capul, Dragnea&Co aveau grija să îi blocheze cariera. Dragnea a vrut ca PSD să fie o adunătură de slugi proaste, fără orizont. Asta a obținut. Rezultatele se văd astăzi cînd PSD, nu e în stare să prezinte electoratului un candidat cu șanse pentru Cotroceni.

PSD va veni pe poziția a treia și nu va intra in turul doi - pentru prima data în 30 de ani. Lupta finală se va da între iohannisKlaus Iohannis si Dan Barna. Firește dacă nu cumva Iohannis nu va cistiga din turul întîi. Este un scenariu plauzibil pentru că multi USR vor vota la prezidentiale cu Iohannis. El este sustinut pe fond de PNL care a făcut cel mai bun scor in 26 mai si este primul partid, PNL este mobilizat și pregătit pentru campanie. În plus PNL este pe un trend crescător tendință care va continua dincolo de 2019, si în 2020 - la locale și parlamentare. Iohannis poate să cîstige al doilea mandat pentru că are in spate cel mai puternic vehicol electoral disponibil pe piața politica românească în acest moment.

Ce va fi in turul doi intre Iohannis și Barna ? Si unul și altul va avea nevoie de voturi in plus fata de turul întîi. Iohannisă speră într-o mobilizare exemplară a electoratului la urne, ca în 2014, și 2019, 26 mai. Nu e simplu pentru că nu va putea să practice obișnuita mobilizare anti-PSD. Va trebui să găsească alte resurse de voturi. Situația lui Dan Barna este și mai curioasa. Va deveni involuntar aliatul obiectiv al PSD. Dusmanul PSD este Iohannis, „vinovat ca l-a bagat la puscarie pe Dragnea". PSD va cere electoratului - peste 2 milioane de voturi- sa-l sustină la urne pe Dan Barna.

Cu voturile PSD, s-ar putea sa iasă Barna președinte, iar Iohannis să nu obțina al doilea mandat la Cotroceni. Avind in vederre pragmatismul, Dan Barna va accepta netulburat situația. Numai că mișcarea asta va avea un efect pervers puternic. Pe termen mediu si lung episodul sustinerii lui Barna în turul doi de catre PSD va compromite USR. Virginitatea să politică de care face caz acum se va evapora. Cârdăsia cu PSD va face ca USR să devină parte a sistemului politic mafiot românesc, ceea ce în ochii electoratului care sustine azi USR va fi o vinovăție letala. Prevad că numarul de voturi obtinut de USR la alegerile locale si parlamentare din 2020 va scădea drastic. E un joc pe muchie de cuțit, care ne rezervă, cert, multe surprize.

Stelian Tanase