Săptămâna aceasta are loc a 27-a ediție a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), un fel de versiune rusească a Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF). SPIEF este organizat de către Fundația Roscongress (organizația mamă a companiei de media rusești SPUTNIK) sub sloganul "Baza multipolarității - formarea unor noi centre de creștere economică".

Acest forum reprezintă, pe lângă dezbaterile de proiecte geoeconomice, și o oportunitate pentru marii oameni de afaceri de a-și extinde afacerile, de a stabili conexiuni și contacte la toate nivelurile și de a se face cunoscut comunității economice globale. Un eveniment recent, care conferă importanță sporită forumului, este anunțul Băncii Mondiale și Forumului Monetar Internațional referitor la economia Rusiei, plasată acum pe locul 4 în lume, depășind Japonia și Germania la PIB raportat la puterea de cumpărare, marcându-se și că economia Rusiei a crescut cu 5.1% din ianuarie până în aprilie (https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2024/April/English/text.ashx; http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/30/global-purchasing-power-parities-data-released-for-2021; https://ria.ru/20240605/vvp-1950785662.html).

În presa occidentală s-au publicat articole despre cum SPIEF va demonstra cât de izolat ar fi Putin în politica internațională, însă în mod previzibil forumul apare ca un succes rezonant și anul acesta, iar toate economiile emergente și-au trimis miniștrii sau președinții camerelor de comerț să discute noi înțelegeri economice cu membrii BRICS+ (https://www.themoscowtimes.com/2024/06/05/taliban-brics-and-family-values-russias-isolation-on-show-at-economic-forum-a85317). În presa românească am găsit doar un articol al HOTNEWS despre acest eveniment, unde singurul lucru menționat este că fiicele lui Putin și fiica lui Shoigu vor fi printre speakeri (https://www.hotnews.ro/stiri-international-27189561-ascensiunea-printilor-putin-foloseste-forumul-economic-sankt-petersburg-pentru-scoate-rampa-copiii-elitei-rusesti-inclusiv-fiicele-sale.htm). Un alt aspect raportat de media mainstream este că președintele Kazahstanului a refuzat invitația și nu s-a dus la SPIEF, știre la care i s-a pus titlul "Davos-ul rusesc este posibil cel mai puțin căutat eveniment din lume - chiar și un lider al unei țări vecine evită acum SPIEF" (https://qz.com/the-russian-davos-is-possibly-the-worlds-least-sought-a-1850537795). Știrea nu este adevărată, având în vedere că Kazahstan-ul a trimis o delegație mare, care într-adevăr nu îl include pe președintele Tokayev, dar acesta a anunțat în aceeași zi că cooperarea economică dintre Rusia și Kazahstan a ajuns la un nivel record și va continua să crească (https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/kazakh-invest-prinyal-uchastie-v-pmef-2024/). Ca să ieșim din zona de manipulare voi prezenta subiectele semnificative de la SPIEF, dar și subiectele spectaculoasei conferințe de presă susținută de Putin în fața presei internaționale.

Tematici

Reprezentarea largă a tuturor țărilor în programul forumului este o dovadă clară a dorinței Rusiei de a întări multipolaritatea politicii mondiale și de a extinde legăturile economice și comerciale. Țările asiatice și africane sunt principalii invitați, inclusiv China, Iran, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud și Algeria, și acestea au abordat tematici diverse în discuțiile lor, toate centrate pe multipolaritate și suveranitate. Programul de afaceri este împărțit în patru blocuri tematice dedicate stabilirii unui model economic multipolar nou, cu oportunități pentru un dialog corect și constructiv între toți cei care aspiră la o dezvoltare mai durabilă. Cele patru trasee tematice sunt: „Tranziția către o economie mondială multipolară", „Obiectivele noului ciclu economic al Rusiei", „Tehnologii pentru leadership", respectiv „O societate sănătoasă, valori tradiționale și dezvoltare socială: Prioritatea statului".

În prima zi s-au discutat problemele cooperării între întreprinderile mici și mijlocii. Urmează discuții despre subiecte globale și acute, îmbunătățirea accesului la educație, medicină și creșterea pieței muncii, deglobalizarea economiei și suveranitatea, desigur toate ducând la deal-uri profitabile pentru oamenii de afaceri prezenți. SPIEF 2024 acordă o mare importanță temelor legate de populația țărilor, îmbunătățirea sănătății și bunăstării oamenilor, sprijinirea familiei, crearea de oportunități pentru realizarea potențialului fiecărei persoane, dezvoltarea talentelor lor și promovarea unei personalități patriotice și social responsabile. Programul include 218 sesiuni tematice, la care vor participa peste 1.000 de moderatori și oratori și mai mult de 3400 de companii. În total, numărul participanților în doar prima zi a forumului a fost de aproape 20 000, deci a întrecut numărul total de participanți la cele 4 zile de forum din 2019, înainte de începerea pandemiei și a războiului, marcând astfel importanța sporită a Rusiei în mediul de afaceri internațional (https://www.eurasiareview.com/05062024-spiefs-27th-edition-shifting-geopolitical-focus-and-exploring-new-markets-in-global-south-oped/).

Cel mai așteptat eveniment a fost dezbaterea experților BRICS+, unde s-au discutat în detaliu dedolarizarea și oportunitățile de afaceri ce vor rezulta din noua ordine financiară multipolară. În această sesiune s-a declarat și că o atenție sporită va fi acordată coordonării politicii externe a statelor membre BRICS+, deci și politica internațională este vizată, nu doar economia.

Deși SPIEF a fost declarat nefrecventabil în Occident, unul dintre evenimente chiar are majoritar oratori occidentali și este intitulat "Imperiul Răului: A Reușit Occidentul să Demonizeze Rusia?", iar Ministrul de Externe maghiar, Peter Szijjarto, a fost prezent la mai multe discuții, declarând că Occidentul nu îi poate interzice participarea (https://www.themoscowtimes.com/2024/06/05/taliban-brics-and-family-values-russias-isolation-on-show-at-economic-forum-a85317). Și președintele republicii Srpska, Milorad Dodik, a fost prezent, și într-o întâlnire oficială cu Putin a spus că Occidentul a abuzat de bunăvoința Rusiei și de dorința rușilor de a menține stabilitate și pace. Și moldoveanul Ilan Shor a participat la SPIEF, și a dat un interviu mediei ruse în care a propus crearea unui stat format din unirea Rusiei, Belarusului și Moldovei împotriva Occidentului, care doar se folosește de Moldova pentru război și cu care moldovenii nu au nimic în comun (https://t.me/DDGeopolitics/112544). Scott Ritter, fostul ofițer de informații american care a fost vedeta recentă a știrilor mondiale pentru că oficialii Departamentului de Stat SUA i-au blocat participarea la SPIEF, confiscându-i pașaportul chiar la îmbarcarea în avionul ce trebuia să îl aducă la Sankt Petersburg, va vorbi totuși la eveniment, prin conexiune de tip Zoom. S-a discutat și despre dedolarizarea comerțului între Rusia și mai multe țări din America Latină, dar și despre trimiterea mai multor arme în Burkina Faso, acolo unde rușii și americanii susțin tabere opuse (https://english.almayadeen.net/news/Economy/spief-sidelines-russia-may-de-dollarize-with-latino-nations). Apropo de Africa, chiar s-a observat un moment foarte simpatic între Ministrul Resurselor Minerale din Sierra Leone și omologul său din Guinea-Bissau (consemnez astfel că miniștrii țărilor cele mai bogate în resurse neexploatate din Africa au fost prezenți), care s-au îmbrățișat fericiți înainte să își expună discursurile, povestind că acum 30 de ani au studiat împreună în URSS și chiar au stat în același cămin.

Oficialii prezenți din Sierra Leone, Zimbabwe, Africa de Sud și Botswana au declarat că vor să coopereze cu Rusia și alte țări BRICS+ pentru comercializarea diamantelor - toate aceste țări sunt în topul țărilor cu cele mai mari resurse de diamante. Președintele Camerei de Comerț Pan-africane a declarat că Occidentul nu a ajutat niciodată țările africane să lupte împotriva terorismului, deși are tehnologia necesară, în timp ce Rusia îi ajută militar de mulți ani, iar de aceea relația cu Rusia este mai importantă (https://t.me/sputnik_africa/19321). Purtătoarea de cuvânt al ministerului de externe rus, Maria Zakharova, a declarat și ea că Occidentul a devenit principalul furnizor de arme pentru teroriștii din întreaga lume prin livrările sale de arme către Ucraina, acestea fiind traficate prin Kiev către organizații teroriste din Africa, Orientul Mijlociu și celule din Europa de Vest.

Pe lângă șefii de stat și ministrii prezenți, Putin a reușit să garanteze prezența delegațiilor din partea talibanilor afgani, dar și a Coreei de Nord, o reușită diplomatică incredibilă care a fost asumată de Rusia, și nu de ONU, cum ar fi fost normal (https://news.cgtn.com/news/2024-04-25/news-1t5K2tQK69a/p.html).

Deși este criticată, normalizarea relațiilor între Rusia și talibani este inevitabilă din punctul de vedere al securității regionale dar și a celei energetice, având în vedere că multe dintre proiectele comune China-Rusia de transport de gaze naturale prin coridorul Belt and Road vor trebui să treacă prin Afganistan. În plus, în Afganistan se află resurse minerale de cel puțin un trilion de dolari, resurse pe care toate țările vor să pună mâna, dar deocamdată doar Rusia și-a asumat riscul de imagine asociat cu recunoașterea guvernului taliban, iar pe cale de consecință talibanii au declarat că scopul vizitei lor la Sankt Petersburg este dezvoltarea relațiilor economice cu țările BRICS+, dar mai ales cu Federația Rusă (https://uncutnews.ch/russland-sco-brics-die-normalisierung-von-afghanistan/). Se prevede că aceștia vor fi invitați și la forumul BRICS+, un progres imens pentru toți afganii care nu au mai beneficiat de avantajele asociate economiei internaționale de mulți ani, deci apare clar că BRICS+ deja preia câteva dintre rolurile asociate organizațiilor occidentale. Referitor la Coreea de Nord, îmbunătățirea relațiilor Rusiei cu aceasta sunt tot inevitabile, având în vedere că sunt țări vecine. Trebuie să ne reamintim că și SUA și-a dorit normalizarea relațiilor cu Coreea de Nord în timpul administrației Trump, deci nu este o acțiune fără precedent internațional. Ca dovadă a relațiilor strânse dintre cele două țări, primul tren de turiști din ultimii patru ani, toți ruși, a ajuns astăzi în Coreea de Nord (https://t.me/customs_rf/4963).

SPIEF vs Davos

Comparând SPIEF cu WEF-ul de la Davos, unde linia principală de dezvoltare pentru țările lumii este globalizarea și distrugerea suveranității, cu implementarea de proiecte noi legate de vaccinarea globală, implementarea orașelor de 15 minute sau încurajarea mâncării alternative bazată pe gândaci sau lăcuste, temele de multipolaritate, suveranitate și sănătate de la SPIEF par clar mult mai interesante, și oricum mai umane. Numărul de participanți la SPIEF a depășit demult numărul de participanți la WEF, iar reputația și interesul pentru eveniment au crescut și mai mult în ultimii ani, cele mai noi avansuri tehnologice fiind prezentate aici. Scott Bennett, fost ofițer de război psihologic al armatei americane și analist antiterorism al departamentului de stat al SUA, a spus că este greșit să denumim SPIEF ca fiind „Davos-ul Rusiei": „La Forumul Economic de la Sankt Petersburg văd un amestec de integritate națională, mândrie națională, identitate culturală, mândrie culturală, precum și matematica economică a afacerilor și industriei. Davos este mai degrabă despre cum schimbăm lumea? Cum împingem lumea? Cum controlăm lumea?" (https://t.me/geopolitics_live/25866). Economiile emergente au reușit astfel să iasă în evidență prin forumul rusesc nu doar ca lideri de piață în mai multe industrii, dar și ca susținători ai normalității.

Conferința de presă a lui Putin

Pe lângă numărul mare de expoziții, discursuri și dezbateri, punctul de forță la SPIEF a fost în mod clar conferința de presă susținută de către Putin în fața jurnaliștilor internaționali. Deși în ultimii doi ani media occidentală a boicotat SPIEF, anul acesta au fost prezenți jurnaliști inclusiv din SUA, Franța, Germania, și deși toți i-au adresat întrebări dificile lui Putin, răspunsurile acestuia nu au fost toate mediatizate acasă, în Occidentul Colectiv. Conferința de presă a durat mai mult de 3 ore, nu a avut pauze, Putin a stat mai mult decât era planificat, iar până și translatorii au trebuit să facă schimb de ture. În filmare nu l-am văzut pe Putin să fi citit de pe vreun prompter ascuns mesajele (nici nu se putea având în vedere că întrebările nu erau previzibile), el a apărut natural și spontan în răspunsuri, și-a luat notițe la fiecare întrebare pentru a răspunde într-un mod cât mai organizat. În stil de mare lider, bine mobilat intelectual, Putin a înlănțuit în mod elocvent statistici și date despre orice subiect de interes posibil, de la mass-media din Italia la statisticile de export ale Coreei de Sud, fără să ezite sau să facă vreo greșeală. Trebuie să recunoaștem că în pofida știrilor manipulate ce doresc să-l înfățișeze ca fiind un dictator bolnav, Putin este de fapt cel mai competitiv lider internațional al momentului, indiferent dacă acțiunile lui sunt democratice sau nu. Mai jos am rezumat declarațiile care mi s-au părut de interes, în ordinea în care au fost făcute, dar conferința integrală se poate urmări cu traducere în limba engleză pe Telegram, din păcate nu și pe Youtube sau pe site-uri de știri mainstream.

Alegerile din SUA - Nimic nu se va schimba în politica SUA referitoare la Rusia sau la războiul din Ucraina dacă câștigă Trump, este irelevant pentru noi cine câștigă alegerile. Nu este în interesul nimănui susținerea Ucrainei de către SUA. Americanii nu se bat pentru Ucraina, ci se bat pentru a-și continua hegemonia. Biden este un lider mai predictibil, putem să îi ghicim toate deciziile. Trump a impus sancțiuni Rusiei, nici el nu ne este prea apropriat. Deciziile referitoare la condamnarea lui Trump nu sunt corecte din punct de vedere legal, iar americanii fac foarte multe greșeli în politica lor internă și în confruntarea dintre democrați și republicani.

Cauzele războiului din Ucraina - Germanii și francezii au fost cei ce au avertizat primii SUA și NATO că politica agresivă euroatlantică este cea ce va duce la un război în Ucraina. Războiul a început de fapt cu lovitura de stat din 2018, noi nu am avut de ales și a trebuit să ne protejăm oamenii.

Autorizarea dată Ucrainei pentru atac asupra teritoriului rusesc de către Germania - Toți rușii sunt șocați de zvonurile că Germania va ataca, având în vedere relația veche de amiciție între țările noastre, dar noi știm că Germania nu mai este independentă sau suverană de la al doilea război mondial încoace și nu este decizia ei. Germanii nu au pe nimeni care să le apere interesul național, dovada fiind sabotarea Nordstream.

Importul gazului rusesc în Europa - Europa încă primește gaz rusesc și au distrus Nordstream degeaba, îl primesc doar mai scump pe căi indirecte. Gazul american este mai scump și la fel de nociv mediului ca și cel rusesc. Europenii și-au distrus propria economie în timp ce economia Rusiei crește. Cei care iau decizii în Europa nu sunt profesioniști.

Statisticile războiului din Ucraina - Există 1348 de prizonieri ruși în Ucraina și 6400 de prizonieri ucraineni în Rusia, iar morțile în rândul ucrainienilor sunt tot de 5 ori mai mari. Ultimele statistici arată că 50000 de soldați ucraineni mor în fiecare lună și la fel de mulți sunt răniți. În medie, 30000 de soldați ucraineni sunt recrutați în fiecare lună. Americanii sunt cei care îi forțează pe ucraineni să scadă vârsta recrutării. Noi credem că vor scădea vârsta la 18 ani.

China - Sancțiunile împotriva Chinei nu sunt favorabile nimănui, acestea lovesc mai ales cetățenii occidentali care vor să aibă acces la bunuri ieftine și de calitate. China trebuie integrată în sistemul internațional pentru a asigura dezvoltarea lumii, nu văzută ca adversar.

Propagandă rusească în alegerile UE - Liderii europeni greșesc atunci când încearcă să dea vina pe ruși și să spună că facem propagandă mascată pentru a le influența alegerile. Trebuie să analizeze greșelile pe care le-au făcut în loc să sancționeze sau să confiște bunurile jurnaliștilor ruși din Europa. Dacă li se pare că ceva raportat de aceștia este propaganda, atunci să o demonstreze într-un mod convingător, nu să cenzureze jurnaliștii și să nu respecte dreptul la liberă exprimare.

Importul de arme occidentale în Ucraina - Ucrainienii sunt incapabili să atace Rusia cu tehnologie modernă de la aliații europeni și americani din moment ce soldații lor sunt nepregătiți și vor avea nevoie de intelligence și sateliți europeni sau americani pentru a opera sistemele avansate. Un astfel de atac nu ar fi un atac ucrainean, ci un atac direct din partea țărilor occidentale ce va avea un răspuns asimetric. Dacă americanii au dreptul să trimită arme și sisteme militare pentru a-i ataca pe ruși, atunci și rușii vor ataca toate țările care trimit arme în Ucraina (N.A. Pe această listă de țări sunt România, SUA, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Polonia, Suedia, Franța, Canada, Finlanda, Australia, Croația, Republica Cehă, Portugalia, Coreea de Sud, Turcia).

Italia - Italia nu vrea să inspire sentimente rusofobe la nivelul cetățenilor ei precum restul țărilor europene, fapt demonstrat prin declarații foarte temperate. După ce se termină războiul, relațiile cu Italia se vor reconstrui mult mai repede decât cu celelalte țări UE.

Creșterea economică a Rusiei - Sancțiunile asupra noastră sunt cele care au determinat creșterea economică atât de rapidă a țării. Companiile străine occidentale care s-au retras le-au dat ocazia companiilor rusești să creeze singure aceleași tehnologii și acum totul e de 3 ori mai ieftin. SUA omoară singură dolarul prin izolarea Rusiei de la sistemul monetar occidental și dolar.

Cum se poate opri războiul din Ucraina - Ca să se oprească războiul, trebuie doar să nu mai trimită SUA arme și în maxim 2-3 luni acesta se va opri. De asemenea, trebuie să nu mai intervină alte țări să blocheze procesul de pace. În 2022, ucrainenii și rușii s-au înțeles asupra absolut tuturor punctelor din tratatul de pace și erau gata să îl semneze. Boris Johnson a blocat tratatul - oare de ce? Ucrainenii erau fericiți cu toate garanțiile primite, oare ce voia Occidentul să câștige pentru sine și nu pentru ucraineni?

Gaza - Susțin dreptul oricărei țări de a se apăra contra terorismului, dar ce se întâmplă în Gaza este epurare etnică. SUA lucrează împotriva soluționării războaielor din Gaza și Ucraina, noi am înaintat propuneri de pace la ONU de mai multe ori dar SUA și-a folosit dreptul de veto. Președintele Erdogan face eforturi considerabile pentru pace și îl felicităm, noi nu ne vom implica mai mult în procesul de pace dacă nu este nevoie pentru că sunt deja prea multe puteri implicate în acesta.

Turcia - Ucrainienii atacă conducta de gaze Turkstream, cea prin care ajunge gazul rusesc în Turcia și în Europa, atac ce ar dăuna mai mult europenilor decât Rusia. Știu că Turcia va primi în curând ajutor financiar de la Occident, dar dacă acesta vine cu limitări asupra relațiilor cu Rusia atunci Turcia va pierde pe termen lung și nu ar trebui să accepte.

Statutul imperial al SUA - Statutul imperial SUA a fost o greșeală, nu ajută și nu a ajutat vreodată cetățenii americani. SUA dă mai mulți bani pe arme decât toate celelalte țări din lume puse laolaltă, iar traficul de arme vine la pachet cu multă corupție și mulți bani pierduți ce ar trebui să ajungă la cetățenii americani.

Legitimitatea președinției Ucrainene - Zelenski a acaparat ilegal puterea în Ucraina, nu mai este președinte legitim conform constituției ucrainene. SUA va scăpa de Zelenski după ce acesta va scădea vârsta înrolării în armată la 18 ani, după calculele noastre asta se va întâmpla la primăvară. Deja americanii au niște posibili candidați pentru funcția lui Zelenski.

Posibilitatea unui atac asupra NATO - În Europa se inventează că Rusia are ambiții imperiale și că dorește să atace NATO. Nu suntem nebuni să facem așa ceva. Aceste invenții au scopul de a menține imperiul american la putere și acceptarea trimiterii unui număr mare de resurse în Ucraina.

Ziua Z - Întrebat dacă Rusia va merge la celebrarea comemorativă a Debarcărilor din Normandia, Putin a declarat că ar fi vrut să meargă dar nimeni nu a invitat delegația rusă deși 70% dintre morții din al doilea război mondial au fost din imperiul sovietic și ei sunt cei care continuă să lupte împotriva naziștilor din Ucraina.

În concluzie, SPIEF a demonstrat că țările BRICS+, conduse de către Rusia și China, și-au construit deja noua ordine mondială. SPIEF este clar un eveniment mai reușit decât WEF, include mult mai multe business-uri și economii emergente. Rusia are un statut diplomatic respectat de "Sudul Global", și majoritatea țărilor prezente au spus fățiș în interviuri că respectă mai mult parteneriatul cu Rusia decât cu Occidentul. Prin conferința de presă, Putin a reușit nu doar să demonstreze că este cel mai capabil lider politic al momentului, în formă fizică foarte bună având în vedere vârsta și stresul aferent funcției, dar și că nu se lasă intimidat de acțiunile și sancțiunile Occidentului, care apar că au avut ca efect îmbunătățirea relațiilor Rusiei cu restul lumii. Noi europenii putem deja să începem să ne îngrijorăm legat de viitorul nostru, transpare în mod clar că nu vom mai face parte din conducerea Noii Ordini Mondiale.

Daria Gușă