Din aDâncu' gandirii de partid si de stat!

Am ascultat o declaratie de a Vioricai Dancila, cum ca ea nu e intoarsa cu cheita de servicii. Asta ar fi in regula daca ar veni de la o persoana care si-ar da seama daca e manipulata sau nu. Nu e cazul lui Dancila.

Ea a fost diriguita de Vasile Dâncu si de Adrian Burci - noii sfatuitori de taina - sa se "cosmetizeze", sa-si schimbe imaginea, mesajul fiind nu ca ar fi fost proasta de-a binelea - ceea ce i-a scos pe romani din sarite - s-a vazut la vot (cand PSD a pierdut nu numai pe un vot masiv anti-Dragnea, dar si pe un vot anti-prostie), ci ca Dancila "ar fi facut pe proasta". Ceea ce, din nou, nu e cazul

"Schimbarea la față" a Cucoanei implica rafistolarea programului de guvernare al lui Dragnea-Valcov, o serie de masuri populiste fara acoperire, care sa incerce sa retuseze poza de grup a "noului PSD" si sa recastige o parte din electoratul pierdut, sub noua deviza: "Nu noi am fost de vina, ci Dragnea! Noi ne-am opus cat am putut!" Vezi si asa-zisa opozitie a Vioricai vizavi de ordonantele pe Justitie.

Pe acest culoar isi fac aparitia, in haita, si "lupii batrani" ai partidului, cu Adrian Nastase si Octav Cozmanca pe post de masculi alfa si beta, cu petitia respectiva "in colți", numita "ciorna unui nou program de redresare si guvernare". Cei doi si altii din jurul lor au simtit "sangele" din "chemarea strabunilor" si posibilitatea unei reveniri la putere in partid folosind o interfata carismatica, un "lup tânăr" (aservitul lup omega), dar pana atunci si Dancila ar putea fi manevrata politic, ulterior sacrificata si sfartecata ca "pionul lui Dragnea".

Sa lasam "lupii" si sa revenim la "oile" noastre... Cei care trag sforile puterii brat la brat cu serviciile au nevoie in continuare, spuneam, de Dancila sefa la PSD si de Dancila sefa a guvernului, pentru ca sunt mize enorme in joc. Afaceri ale serviciilor secrete cu firmele sub acoperire, dar si instaurarea unei noi politici de forta, afaceri cu statul pentru clientela politica. "Partidul din umbra" lucreaza si se catara la putere pe spinarea lui Coldea - viitor "cadavru politic" -, care la randul lui, deocamdata ar vrea sa domine o parte a Opozitiei. O Opozitie care-l lasa descoperit si "deschis la șliț" pe Klaus Iohannis.

In contra-partida, Viorica Dancila ar trebui sa asigure un nou culoar pentru Iohannis. Ca acesta sa stea linistit pentru un nou mandat are nevoie de un oponent cat se poate de penibil de la PSD, iar actualul premier ar fi un astfel de contracandidat. Aici, jocurile lui Iohannis se impletesc cu cele ale statului paralel, ceea ce n-ar fi chiar o noutate, daca am studia ultimile luni politice din aDâncu' gandirii de la Cotroceni.

De cealalta parte, baronii PSD vor sa scape rapid de Dancila, sa aduca un presedinte al partidului cat mai credibil si un candidat la presedintie care ar putea sa intre cu certitudine in turul al doilea. Si ei mizeaza pe afacerile de la buget, de tot felul de "fonduri de dezvoltare" care sa aduca bani in teritoriu, sa alimenteze primarii fideli si sa spoiasca electoratul. Baronii, direct sau prin interpusi asigura si majoritatea parlamentara, un esec in lupta cu Dancila i-ar regrupa intr-o ampla operatiune de "defectare" la particul lui Viorel Ponta care s-ar trezi peste noapte cu o forta in Parlament. Si cand ma gandesc la "defectare" nu o spun aiurea, ci cu gandul la lupta intre servicii care se deruleaza acum sub ochii nostri.

Bogdan Comaroni