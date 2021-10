Discuția Biden-Macron îi vizează și pe Ciucă-Cioloș!

Vinerea trecută a avut loc o mult așteptată convorbire telefonică între Biden și Macron, dedicată eforturilor de compensare a Franței din partea americanilor, după paguba provocată prin anularea contractului cu Australia și conflictul diplomatic ce-a urmat.

Presa noastră n-a relatat mai nimic, eu am fost cam ocupat și n-am monitorizat, dar ieri un prieten mi-a semnalat fraza cheie a concluziilor convorbirii conform căreia Biden a fost de acord cu consolidarea unei apărări comune a Europei, atenție, într-un sistem de complementaritate cu NATO, deci nu integrându-se. Pentru analiștii geomilitari concluzia este clară și presupune o abordare complexă a spațiului militar eurasiatic în viitor, pentru ceilalți cititori este suficient să marchez că această concluzie a convorbirii oficializează independența de SUA a viitoarei structuri comune de apărare europene.

Este și un mare avantaj de poziționare pe care SUA îl acordă lui Macron și Franței, în condițiile în care UE va defila sub steag francez în prima jumătate a lui 2022, iar tot atunci liderii UE vor adopta Busola Strategică a UE, care va fi practic legislația după care se va ghida apărarea europeană comună. Nu insist în plus cu argumentația, dar este fezabil să preconizăm o decuplare treptată a spațiului european de la NATO, ca parte a retragerii strategice a SUA din Europa, despre care am tot scris și vorbit.

Bineînțeles că acest fapt va genera reașezări de autoritate mai ales la granița spațiului euratlantic, deci vizează și România. Deciziile între majorii SUA, Franța, Germania, s-au luat deja, dar în mod sigur ele n-au fost aduse încă la cunoștința țărilor satelitare. Dar pentru că această convorbire SUA-Franța a avut loc după turneul șefului Pentagonului în zona noastră și la Bruxelles de săptămâna trecută, este corect să reconsiderăm și importanța întâlnirilor acestuia din Ucraina, Georgia și România, în sensul în care poziționările militare viitoare de-aici nu vor mai fi doar la latitudinea americanilor.

Am forțat cu menționarea lui Cioloș și Ciucă în titlul analizei de azi doar pentru a sublinia că și influența Factorului Extern în deciziile din România se va modifica substanțial, iar cei doi sunt azi interlocutorii comozi/privilegiați chiar ai Franței, respectiv ai SUA. Acest fapt va semnaliza și partidelor politice românești o reconsiderare chiar a deciziilor de susținere/formare a unei noi majorități guvernamentale, dar asta cu condiția să ghicească corect noul format de influență economico-militară din regiunea noastră, care va fi unul cu geometrie variabilă, din care nu vor lipsi Rusia și Germania. Desigur că orientarea potrivită implică și răspunsul corect la întrebarea unde (mai) e Iohannis în noul context...

Cozmin Gușă