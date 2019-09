Două picături de apă. Chioară!

S-ar fi cuvenit, poate, să-mi exprim bucuria că Darren Cahill este din nou antrenorul oficial al Simonei Halep. Cu el alături, mai putem spera într-o revenire a Simonei, după jalnicul ei parcurs nord-american, în care ba au marcat-o nervii, ba invocarea ciudatelor accidentări.

Deși, după jenanta eliminare de la US Open, pusese pe Instagram un filmuleț în care plonja de mama focului pe gazonul din curtea casei , unde încinsese o miuță cu fratele ei ! E mai greu de explicat cum a ajuns pe locul 6 WTA, în anul în care a câștigat Wimbledonul, dar mai are șansa revenirii la Turneul Campioanelor, luna viitoare, la Shenzhen. Eu, unul, rămân însă sceptic,dat fiind timpul prea scurt pentru ca Darren s-o poată readuce pe Simona la linia de plutire, dar chiar m-aș bucura să mă înșel!

Întorcându-mă acum la oile noastre, am pentru luna viitoare îngrijorări cu mult mai mari și mai serioase, privind degringolada în care Cosmin Contra a reușit să aducă naționala, cu interminabila sa suită de bîlbâieli și aiureli tactice, pe care i le-au denunțat prompt toți tehnicienii veritabili.Înaintea jocului cu Malta, până și federația îi ceruse victorie la un scor cât mai mare, pentru eventualitatea în care calificarea s-ar putea decide la golaveraj. Dar, după cum știți, am câștigat doar cu un amărât de 1-0 în fața șoimilor maltezi ,selecționerul dând vina, ca de obicei, pe jucători.

Cu Spania au fost fricoși, iar cu Malta inexplicabil de nervoși. Pentru el, desigur, care nu pricepe nici acum că totul provine de la felul abulic în care decide primul unsprezece și de la tactica pe care o impune jucătorilor. În mintea lui, Contra nu gândește să câștige, ci mai ales să nu piardă, iar cu această frică evidentă, care-l macină, încropește echipa și o trimite să se apere, nu să atace! Altfel spus, copiază întocmai ce a făcut și Christoph Daum, pensionarul de tristă amintire, cu consecințele binecunoscute, care sunt pe cale să se repete și în această campanie de calificare. Contra și Daum parcă sunt siamezi, semănând ca două picături de apă. Chioară!

Mă uit siderat la reacțiile vechilor oameni de fotbal care trag continuu semnale de alarmă, fără ca federația lui Burleanu să-l tragă măcar de mânecă pe selecționerul falimentar, care continuă să peroreze: "În alte părţi munca mea este apreciată, pentru că se vede munca mea de antrenor, dar se pare că aici, în România, nu pot să mulţumesc pe toată lumea. Eu cred că am făcut o treabă bună până acum şi voi face în continuare. Cred că am făcut lucruri foarte bune de când sunt la echipa naţională, cred că se vede altceva în jocul echipei, chiar dacă nu pe toată durata partidei. Omul Contra nu are ce să îi reproşeze selecţionerului Contra!"

Normal că omul Contra nu are ce să-i reproșeze selecționerului Contra, care a încasat până acum de la FRF aproape 800 000 de euro,dar mă tem că, dacă pui în balanță valoarea maltezilor - al căror lot este evaluat pe Transfermarkt la 3,5 milioane de euro- și o compari cu cele circa 90 milioane la cât sunt estimați tricolorii noștri, omul Contra ar trebui să restituie federației cel puțin trei sferturi din simbria selecționerului! Sau,vorba lui Becali, să-i mai dăm 800 000 și să ne lase în durerea noastră. Încă am mai avea o șansă dacă renunțăm la el acum, promovându-l la națională pe Mirel Rădoi, cum tocmai a sugerat Ion Crăciunescu, ceea ce propusesem și eu, în urmă cu vreun an.

Pe mine nu mă încălzește promisiunea făcută de Contra, că pleacă singur dacă ratează calificarea, pentru că, dacă la jocul cu Feroe nu putem avea probleme, mi-e teamă realmente de meciul cu Norvegia, de la București, programat în 15 octombrie.După care mai vin și suedezii! Cred în continuare că federația riscă grav lăsându-l pe Contra să se joace și de-a selecționerul naționalei României, după ce a plecat cu coada-ntre picioare de la absolut toate cluburile la care a antrenat și mereu înainte de expirarea contractului.Or, dacă Burleanu procedează și cu el cum a făcut cu Daum, la ratarea calificării vor trebui să plece amândoi. Și nu numai ei!...

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)