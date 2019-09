Dreapta nu are capacitatea sa se unească! Pe acest handicap, PSD ul guvernează

Ce s-a întâmplat ieri in Senatul României nu este despre Teodor Meleșcanu ci, este despre forta PSD de a se mobiliza și de a rămâne la guvernare.

De cealalta parte, cei care se fac ca muncesc in Parlament și-și spun mândri opoziție, s-au dovedit a fi, din nou, nu doar slabi, ci niște amatori gălăgiosi care, in realitate, vând iluzii false romanilor și sunt incapabili sa acționeze împreuna și sa își impună viziunea, in caz ca o au.

Strategia Vioricai Dancila este atent aplicată iar PSDistii au dovedit încă o data ca sunt o echipa unita in ciuda altercațiilor vremelnice. Deși unii dezbat ca PSD va pica testul la remaniere, eu totuși cred ca vor fi surprize pentru ca avem de-a face cu un handicap politic al dreptei de a se uni, ceea ce constituie un avantaj pentru actuala guvernare.

Apoi, sa nu ne facem ca nu vedem lasitatea partidelor din opoziție care, prin liderii lor transmit clar ca nu isi doresc sa ajungă la guvernare dar aleg sa facă gălăgie pentru ca guvernarea PSD sa pice!

Mai mult, cred ca voturile acordate lui Meleșcanu ieri, sunt o grea palma data peste fata tuturor celor care suferă de paralelism și trădare politică, in speța combinatorilor obosiți ca Ponta și Tariceanu.

Simona Man