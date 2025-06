Pentru că matematica avantajează PSD

In turneul de poker care se joaca zilele astea la Cotroceni, PSD are cele mai bune carti si stie asta, PNL vrea sa castige cu perechi de doiari si treiari, USR are cele mai proaste carti dar joaca de parca ar avea doi asi, iar UDMR face cartile si toarna in pahare. Ah, iar consilierul care nu e consilier face live text asigurandu-ne ca participantii isi transmit inimioare, iar cand unul dintre ei castiga o mana, ceilalti il felicita calduros.

Paradoxal tinand cont de gafele facute in ultimele 7-8 luni, cand puteau avea presedintele sau premierul, PSD isi joaca bine cartile. Pentru ca matematica ii avantajeaza:

- Au cei mai multi parlamentari.

- Au racolat cei mai multi parlamentari de la SOS si POT "fugem".

- Au optiunea de a intra la guvernare cu premier.

- Au optiunea de a intra la guvernare fara premier, dar cu cele mai multe ministere si cele mai importante/banoase.

- Au optiunea de a intra in opozitie si sa dea jos guvernul peste xx luni pentru a guverna cu AUR.

Astea sunt cartile PSD-ului, partid care s-a aliniat in spatele lui Grindeanu si comunica pe o singura voce: "orice e posibil".

Separat, e singurul partid care a verbalizat ce vrea, tinand cont de electoratul lor: taxa de "solidaritate" platita de cei cu salarii de peste 10.000 (asta e pt cei care l-au votat pe Simion) si cota progresiva (asta e pentru cei care au votat PSD si AUR). Sa ridice mana sus cine are salariu de 10.000 de lei, in privat, si a votat PSD. Exact. Taxa de solidaritate este fix pentru cei care nu voteaza PSD in mod traditional.

USR nu are nimic in mana, in afara de faptul ca s-a urcat pe valul alegerii presedintelui, iar presedintele ii vrea in guvern. Are putini parlamentari (se poate guverna si fara ei), vorbeste pe multe voci, fiecare pe subiecte diferite, si se chinuie sa dezminta informatia din presa ca ar fi cerut cresterea TVA-ului.

PNL tace. Bolojan stie ca daca intra la guvernare fara PSD risca totul. Guvernare, partid, viitorul partidului. In acelasi timp Bolojan are cel mai important atu in mana: sustinerea presedintelui.

UDMR se uita la ceilalti cum se cearta si propune "sedinte de terapie" (e pe bune, vedeti materialul din Libertatea).

Presedintele ND ne transmite ca motivul pentru care Bolojan nu e inca premier are trei litere dar nu ne spune care sunt. Manastire intr-un picior, ghici ciuperca ce-i: PSD.

So, va place sau nu, cel mai probabil nu, PSD are cele mai multe puncte. Iar daca nu face vreo gafa majora, in stilul ultimelor luni, va castiga "turneul".

Orlando Nicoară

PS. Pentru sustinatorii presedintelui: imi pastrez promisiunea ca pana in septembrie sa nu mai scot o vorbulita critica la adresa domniei sale. L-am mentionat strict pentru a intelege contextul si ca rabdarea lui la cacealmaua care se joaca acum pare ca e pe final.