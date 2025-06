Capul răutăților

Ultimele desfășurări din aşa-zisele negocieri pentru formarea unui guvern ne arată că, de fapt, partidele implicate în proces nu au înţeles chiar nimic din lecţia ultimelor alegeri, în ciuda asigurărilor că totuşi s-a lipit ceva/ceva de ele şi vor proceda în consencinţă. Suntem martorii unui vodevil în care joacă (prost, să o spunem) liderii de partid, pretins voci autoritare, dar ne livrează gogoşi zilnic. Nu mi-am imaginat că se vor înţelege uşor, mi-a fost clar că vor fi dispute, că interesele sunt divergente, dar am sperat că ținta - formarea unui guvern - este totuși mai importantă decît garagaţele, schimburile de replici golănești și polemicile de doi lei derulate pe sub masă. E adevărat că atunci cînd nu ai argumente şi mai ales cînd trișezi, devii vocal aiurea în tramvai şi încerci să covingi cu scălîmbăieli.

Capul răutăţilor în această manevră de a pune la tot pasul piedici este PSD. Înţeleg că este un partid de stînga (care stînga, bre, aia de mucava?) spre deosebire de celelalte. Grindeanu este un cunctaror, cel care amînă... Ajuns expert în a trage de timp. E tot numai grimase și strîmbături, pare făcut din cauciuc. Visează să cîștige congresul din toamnă şi să fie ales președinte plin al PSD. Nu îl interesează altceva. Toate calculele lui se rezumă la atît. Nu trebuie să te duci după fentă ca să observi diversiunile și cacealmalele pe care le trage la negocieri. Nu e zi să nu vină cu o nouă condiţie. PSD vrea sau nu ca România să aibă un nou guvern? Sau lungește ca să eșueze negocierile și să se coalizeze cu AUR & George Simion pe care l-a sprijnit de altfel în alegerile prezidențiale. Simion e unul de-al lor, aparține PSD-ului trup și suflet. Este ultima speranţă de a ajunge acum la putere.

Deocamdată Grindeanu & Co vin cu pretenţii nemăsurate. Pesediștii sunt din alt film, cert. Singurul lor scop este ca această gaşcă să fie în continuare la manşe. Dintre partidele care au supraviețuit alegerilor este cel mai nereformat. Nicio schimbare nicio reformă (puşchea pe limbă!) . Tovarășii vor să rămînă ca acum, cu boticul la robinetul bugetului. Vor să înșface banii care vin de la Bruxelles. Exact ce au facut 35 de ani fără întrerupere. Piua întîi. "Sarac și cinstit", dar au strins cele mai mari averi. Pentru asta PSD-iștii îşi mai doresc ceva. Să îl împiedice pe Nicușor Dan să aibă un guvern. Cu cît se prelungește criza, PSD ştie că autoritatea noului președinte scade, lumea devine tot mai nerăbdătoare şi cere rezultate. Ei bine, se ocupă Grindeanu &Co (grea misie! ) să nu îl obţină. Face pe dracu în patru să nu îi reușească. Adică, ce ne trebuie nouă un guvern? Nu e mai bine fără? Vrem confuzie, haos, tergiversări. Direcţia: misiunea lui Nicușor Dan trebuie să eşueze! După ce a băgat ţara în şanţ sub conducerea lui Ciolacu, PSD-ul îşi dorește să o lase acolo, ca să ruginească. Ar fi trebuit să exprime regrete în public, să mărturisească greșelile, să ne spună de ce a cheltuit atît de mult (din impruturi, firește) şi fără rost?

A vrut să mituiască electoratul, ca să cîştige alegerile, ca să ajungă nevolnicul Ciolacu preşedinte , dar uite că nu i-a mers și am rămas cu paguba. Poporul, cel invocat la toate colţurile de stradă de Grindeanu & Co, nu este atît de prost pe cît s-a crezut şi i-a dat cu tifla. PSD nici nu a trecut în turul doi, a rămas la coada clasamentului. Acum se poartă însă ca un partid dominant, cere tot felul de privilegii. Uită că dacă s-ar organiza mîine alegeri anticipate nu ar mai lua nici jumătate din numărul de parlamentari pe care îl are azi. Electoratul nu a uitat deloc că PSD a produs cel mai mare deficit bugetar din Europa, 9, 3%, că avem cea mai mare rată a inflaţiei, că ne împrumutăm cel mai scump şi că economia românească este gata să fie declarată "junk"( gunoi).

Aţi văzut vreun semn măcar de regret, de cainţă ? NIET! Ați văzut vreo recunoaștere publică a greșelilor impardonabile comise de acest partid? NIET! L-aţi văzut cumva spăşit? NIET! Şi atunci? De unde atîtea ifose? De ce atîtea diversiuni şi mizerii? Decît aşa, mai bine un guvern minoritar. Ar fi un bun prilej pentru PSD să se facă praf.

Stelian Tănase