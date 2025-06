Fix the problem, President Trump!

Pentru cei din lumea sportului, ceea ce se întâmplă în ultiuma vreme în Los Angeles nu e prea îmbucurător. Mai întâi incendiile care au devastat 150 de kilometri pătraţi şi mai mult de 10.000 de case, provocând pagube estimate de compania meteorologică privată AccuWeather la peste 250 de miliarde de dolari.

Era în ianuare, la începutul acestui an, iar Karen Bass, primarul celui de-al doilea oraș american ca mărime, declara că Jim McDonnell, șeful poliției metropolitane, va scoate de zece ori mai multe efective în stradă pentru a preveni infracțiunea. Au existat atunci voci pesimiste, care puneau sub semnul întrebării capacitatea LA-ului de a mai putea organiza Jocurile Olimpice din 2028. Erau însă îndoieli exprimate sub presiunea emoțiilor de moment, care s-au estompat odată cu domolirea vâlvătăilor.

Iată însă că din nou ceea ce se întâmplă în LA înspăimântă lumea. Iar lumea sportului, în care incluziunea și universalitatea, pe de-o parte, și respectul față de reguli și disciplina, pe de altă parte, se îmbină armonios, începe să își ridice din nou semne de întrebare în privința capacității Orașului Îngerilor de a fi gazdă a unor evenimente sportive la nivel planetar. Nu știu dacă în cabinetele de la Lausanne se discută oficial pe această temă, dar am semnale din lumea presei internaționale că îndoiala începe să prindă contur. Iar asta pentru că sportul a încercat întotdeauna să se țină departe de tot ceea ce a reprezentat derapaje în orice direcție, și a fugit tot timpul de ceea ce înseamnă conflict de orice natură. Căci în sport, între competiție și conflict nu se pune niciodată semnul egalității, fair-play-ul fiind spiritul care guvernează duelurile din arenă.

Or tocmai această simbioză între incluziune și respectul față de reguli nu funcționează în cazul temei identificate de administrația Trump. Pentru reglarea problemei se pare însă că nu s-au găsit soluțiile portivite, devreme ce se vorbește despre "război civil", iar între președintele Trump și Newsom, guvernatorul Californiei, s-a creat o distanță cât Marele Canion din cauza pozițiilor total divergente privind modul de abordare a problemei.

Când Tom Cruise a sărit în rapel de pe Acoperișul Stade de France, pentru a porni apoi cu steagul Olimpic pe motor, către plajele însorite ale LA-ului, trecând pe la poalele Hollywood Hill, a dat semnalul unui grandios spectacol, demn de studiourile americane, pe care o planetă îl aștepta cu mare interes, după controversatul show de deschidere de la Paris2024. Din păcate însă asistăm acum la un spectacol în care costumele de carnaval au fost înlocuite cu uniformele pușcașilor marini, artificiile cu fumul negru al petardelor lacrimogene, uralele de pe stadioane cu urletele străzii, iar țiuitul vesel al vuvuzelelor cu sunetul sinistru al sirenelor mașinilor de Poliție de Salvare și de Pompieri.

Or sportul nu se face cu masca de gaze pe figură. Sportul înseamnă universalitate, incluziune și, da, înseamnă și reguli, disciplină și respect. De toate acestea e nevoie pentru ca LA să rămână o capitală a sportului mondial. Altfel, ecourile unor conflicte latente, poate nerezolvate în esență ci doar superficial, poate umbri strălucirea unui eveniment ca Jocurile Olimpice, în care pacea, prietenia, buna-dispoziție și veselia trebuie să fie leitmotivul. Pare mult până în 2028, dar timpul trece repede. Așa că "fix the problem, please, President Trump!"

Inocentiu Voinea