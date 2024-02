Energia verde! Zero emisii, zero emisii, zero emisii sau... ZERO gandire?

Cifrele nu mint, oamenii, DA! Sa analizam putin acest obiectiv ZERO emisii pana in 2035 si GREEN ENERGY. Culmea, 2023 a fost anul cu cel mai mare consum de carbune pe plan mondial din istorie. Misto! De ce, cum, ce nu ni se spune?

Sa luam de exemplu China, fabrica lumii! China este si cel mai mare producator de energie electrica. A depasit in valoare absoluta SUA inca din 2011, pentru ca avea crestere industriala intensiva. Dar, atentie: China are 55 de centrale nucleare care dau 57GW si inca 22 in constructie, proiectate sa adauge inca 24 GW... Pare enorm, nu? Ei bine, in ciuda acestui fapt, energia nucleara reprezinta la ei doar... 5% din necesar! Preponderent este carbunele cu... 53%! La asa valori uriase e limpede cat conteaza politicile verzi din UE, la scara globala, nu? Te apuca rasul... sau plansul, depinde din ce parte privesti lucrurile!

Dar China este si cel mai mare producator de panouri solare prin LONGi. Pe scurt si inginereste: UE depinde acum in mod fundamental de panourile din China, fabricate pe baza de structura energetica preponderent pe carbune... De aia panourile fabricate de ei sunt competitive la pret. Cu cat mai multe panouri si marfa comanzi de acolo, cu atat mai mult carbon arunca China in atmosfera! Nu e doar asta! Scapi de dependenta de petrolul si gazul rusesc dar cazi in dependenta de echipamente chinezesti de energie verde! Treci de la dependenta ruseasca la dependenta de prietenii rusilor, chinezii. Ei se aprovizioneaza din ce in ce mai mult cu petrol si gaz din Rusia.

Alt fenomen: energia verde care nu e in banda, e intermitenta (cand nu-i soare nu-i curent in panouri, cand nu-i vant, nu dau curent eolienele) e si scumpa si produsele tale vor fi din ce in ce mai scumpe si necompetitive fata de produsele celor care merg pe gaz, carbune si petrol! Pe chinezi nici un guvern din SUA sau Europa de Vest nu-i poate obliga sa abandoneze asta! Si nu e vorba doar de China. Adaugam Rusia, India... In timp ce economiile VESTULUI devin necompetitive si nici planeta nu e salvata, reusesti sa te duci pe monopolul chinezesc in loc de cel rusesc!

In urma cu ceva ani, UE dadea cam 24% din PIB-ul Planetei, acum da cam 13%! UE este responsabila de 4,9% amprenta de carbon pe plan mondial in timp ce China da 31,8%, SUA 14,4% , India 9,5% , Rusia 5,8%... Asa ca , adunare placuta! In numele salvarii Planetei pe care tu UE nu o poti salva pe cifrele astea, ajungi sa scazi economic, sa devii necompetitiva, fix in momentul in care ai cea mai mare nevoie de competitivitate... De ce? Pai isi imagineaza cineva ca poti avea o industrie militara puternica, ce poate face fata provocarilor actuale (Rusia, Putin etc...) cand economia ta se duce de rapa? Peste toate astea, ce faci daca in SUA castiga Trump, despre care se spune ca abandoneaza Europa? Si batut si cu banii luati?

Răzvan Dumitrescu