Extrădarea lui Mazăre: sport extrem

Coincidența face ca unii dintre fugarii patriei să se potrivească de minune cu zona și profilul țărilor unde încearcă să obțină azil politic! Asemănările țin de mai multe caracteristici scoase la iveală cu totul și cu totul întâmplător. Doar în cazul lui Radu Mazăre, aș îndrăzni să spun că nimic nu este întâmplător... Ca și graba subită cu care a fost declanșată operațiunea de aducere în țară a fostului primar, încercare pe care îndrăznesc să o cataloghez ca fiind un nou sport extrem.

Să revin la particularități. Ghiță face casă bună cu Serbia, un prototip de gard peste care inculpatul se ridică din când în când ca să țipe la autoritățile din țară! Aducerea lui Ghiță în țară se dovedește a fi un sport mult mai extrem decât cazul Mazăre! Deocamdată, Kovesi se prezintă a fi, nu numai pentru domnia sa, o nucă mult prea tare! Încet, dar sigur, legenda lui Ghiță se stinge în anonimatul dosarelor puse la naftalină. Cu protecția internațională de care se bucură în prezent, e greu de crezut că cineva se mai poate atinge de un fir de păr al doamnei Kovesi! Popoviciu și Alexander Adamescu sunt deja "cetățeni de onoare" ai Londrei, cunoscută capitală europeană. Amândoi au profilul unor britanici onorabili... Elena Udrea se comportă ca și cum s-a născut în Costa Rica și e soră bună cu brunetele locale. Mai puțin bronzată, dar la fel de talentată, și colega ei de Costa Rica, despre care "nu se mai știe nimica!"

După cum lesne puteți constata, nimeni nu stă ascuns în gaură de șarpe, cum credea naivul de Băsescu! Ba, dimpotrivă, fugarii noștri trăiesc mai bine ca în România! Trăiesc o nesfârșită vacanță exotică sau londoneză. Mă rog, fiecare după posibilități! Mitul găurii de șarpe a fost desființat de viața de huzur pe care o duc aproape toți cei care au părăsit fraudulos sau cu pile România. Pile bazate pe orbul găinii sau pe sistemul "Cine nu e gata, atenție, îl iau cu lopata!" Sau cu avionul într-un caz rar de extrădare, cum i se întâmplă lui Radu Mazăre, victima unei decizii politice. În anii când era președintele României, Traian Băsescu se lăuda în gura mare că o să îi urmărească pe infractori până în gaură de șarpe... Vizionarul nostru președinte sugera că, de frica dumnealui, toți cei care au încălcat legea se ascund în gaură de șarpe! Pe de o parte, sugera teama celor căutați de Interpol la auzul sonor al numelui său.

Pe de altă parte, domnia sa prezenta gaura de șape ca fiind ultima locație înainte de prinderea infractorilor sau a presupușilor infractori... Ca și cum domnia sa nu ar fi știut în ce condiții moderne trăiește de ani de zile familia Alexander Adamescu la Londra! Până la urmă, povestea cu gaura de șarpe s-a dovedit a fi una dintre piesele cu farse, jocuri și întâmplări curioase din repertoriul președintelui Băsescu. Sigur, nu de nivelul piesei cu ziariștii sechestrați în Irak, singurul loc unde gaura de șarpe a funcționat pe bune... Nici măcar Radu Mazăre nu trăiește într-o gaură de șarpe, deși cred că se găsesc la tot pasul în Madagascar! Mai mult de atât, Mazăre s-a antrenat pentru a face față condițiilor speciale din această țară. Inclusiv condițiilor care au transformat gaura de șarpe în sperietoare. A făcut chiar investiții după o logică simplă care ne întărește convingerea că este pregătit să rămână acolo definitiv sau, cel puțin, până când se vor întoarce, dacă se vor mai întoarce vreodată, vremurile bune de altădată! De altfel, a și declarat că, după ce își va ispăși pedeapsa, se va întoarce definitiv în Madagascar!

De aceea, îmi pare un pic forțat episodul arestării sale! Păi, un an și jumătate, dacă vroiau să îl înhațe, chiar nu reușeau autoritățile, sălbaticii sau gibonii din întreg Madagascarul! Ca și ceilalți, Mazăre a fost tot timpul la vedere, a dat interviuri, a vorbit cu Ciutacu, de la RTV, la telefon etc. Era oare chiar atât de greu să fie localizat pe planeta maimuțelor!? Ba, dimpotrivă, a continuat să îi impresioneze pe băștinași cu condiția sa fizică, cu îndemânarea de care a dat întotdeauna dovadă în materie de sporturi extreme... Chiar și apropiata sa repatriere ține de sportul extrem. Dovadă faptul că de când au fost înaintate actele pentru extrădarea sa sunt indivizi importanți, nu niște simpli căciulari, care își țin deja respirația! La gândul că Radu este în stare să facă în aer tot felul de mișcări imprevizibile doar cu zmeul sau parapanta, pe unii i-a cuprins de peste tot amețeala. Se vede treaba că nu le convine să depindă de sporturile extreme practicate de fostul edil al Constanței!

Acum, în culise, acolo unde se decidea totul, inclusiv soarta orașului, se duce o luptă oarbă între cei care nu îl vor pe fostul primar acasă și cei care îl vor, fiind convinși că are multe de spus... Graba cu care s-au desfășurat operațiunile de extrădare are un tâlc anume. Care este acesta? Vom afla peste o perioadă anume. Eu sunt convins că Radu Mazăre nu își va vinde ușor pielea... Îl trădează optimismul degajat de declarația sa că se va întoarce curând în Madagascar. La sporturile lui extreme... Unde intenționează să rămână până la sfârșitul vieții! Deocamdată, să așteptăm sosirea sa în țară. Cu siguranță, după el va urma potopul! Fie și prin prisma faptului că Mazăre se mai bucură încă de o oarecare popularitate printre cetățenii dezamăgiți de prestația sub orice critică a primarului Făgădău! În acest context, mă întreb de ce, când vine vorba de extrădarea lui Radu Mazăre, lui Liviu Dragnea îi piere total zâmbetul! Îmi amintesc că, în anii de glorie ai PSD, domnul Dragnea lăuda la scenă deschisă administrația Mazăre și, mai târziu, regreta cu vorbe că aceasta a pierdut puterea! Acum nu pare a fi prea fericit că Mazăre urmează să fie extrădat!

Lucian Cristea