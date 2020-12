Hai, încă una și gata, că e deja prea mult pe subiect!

Văd oameni (în special membri PNL și USRPLUS) care nu înțeleg de ce n-a ieșit lumea la vot. Unii marșează chiar pe retorica imbecilă a lui Iohannis, conform căreia lumea n-a fost suficient informată despre alegeri. Alții, și mai debili, guiță cum că frica de pandemie și alte prostii. Mă cumetre, ești decuplat de realitate? Sunt câteva motive clare care v-au dat la temelie, iată-le:

1. Sectorul HoReCa, turismul, artiștii independenți și părinții copiilor închiși în case v-au dat-o de nu știți nici acum ce v-a lovit. Și culmea culmilor e că era previzibil, nu trebuia să fii Marius Pieleanu ca să-ți dai seama ce se va întâmpla. Vorbim aici, per total, despre 1.500.000 de oameni, probabil undeva spre 2 milioane e o estimare mai corectă. Și sunt oameni care ar fi votat în special PNL și USRPLUS, mai puțin alte partide. Iată deci, unde, sunt voturile care vă lipsesc, le căutați degeaba în platourile de televiziune sau în ședințele de partid.

2. Voi băbăieți și fete, din nou, în special PNL, DECONTAȚI incompetența crasă a lui Raed Arafat, un individ nu doar incompetent, ci și lipsit de scrupule și răzbunător. Aviz tutuLor care formați majorități, minorități, ce formați voi: omul ăsta vi le scufundă dacă vrea, când vrea, mai ales în cazul unei crize sanitare, cum se întâmplă acum. Atenție, vorbim despre un om la fel de capabil să explice, de exemplu, de ce reprezintă copiii un pericol pentru transmiterea virusului, cum ești tu sau cum sunt eu, adică deloc.

3. PNL, tăticule, l-ai înfipt pe băiatul ăla Cîțu, la finanțe și asta te privește. Dar toată lumea a remarcat cum s-a ferit să taie salariile bugetarilor de parcă l-ar fi văzut pe necuratu în platou la RTV. Tu credeai că trece la neobservate, că te dai pe după grafice, pe după statistici, pe după INS-uri și alte prostii. Nu merge, bre, mai știm și noi una-alta. Și atenție, trebuie să scriu asta cu majuscule, NU VORBIM DESPRE SALARIILE ACTORILOR ȘI MUZEOGRAFILOR. De exemplu. Nu, bre, PNL-ule, știi prea bine despre ce vorbim, vorbim despre cadre, iar salariile lor nesimțite tot o să le tăiem la un moment dat, chit că trebuie să facem alianță cu Macron și cu Merkel pentru asta. Despre pensii speciale nici nu mai vorbim.

4. Lucru care ne duce, logic, la următorul punct. CCR. Păi Dorneanu guvernează, de fapt, țara, bre PNL-ule, tu crezi că nu s-a văzut cum te desumflai ca PIB-u României când se făcea nea Valer la tine? A amânat ieri sau alaltăieri a patra oară impozitarea pensiilor mai mari de 7000 de lei, ce dreacu. Păi la ce mai folosește, tati, un stat în care e chemat să arbitreze impozitarea pensiilor speciale un nene care o are pe cea mai mare? Pensie, te rog să mă scuzi. Păi nu folosește la nimic, îți spun eu, pentru că nu se mai cheamă că e stat, se cheamă că e o caterincă în care dacă nu te-ai născut Dorneanu trebuie s-o iei de la capăt prin ciclu ăla de renașteri veșnice despre care vorbește filozofia indiană până când te scoate mă-ta Dorneanu și nu altcineva. Păi de ce nu spuneți, naibii, că asta e regula jocului, să știm și noi, vorbim cu Buddha, cu Krishna, cu care-o fi.

5. USRPLUS, am obosit să tot spun asta, promit să încetez, cred. Ești NE-VO-TA-BIL cu flatulența aia exoftalmică numită Barna. M-am chinuit din răsputeri să împing ștampila aia de vot spre tine, am tras cu macaraua de mână, am făcut tot ce mi-ai stat în puteri și tot s-a dus pe lângă. Alții nici n-au mai încercat.

Luca Dinulescu