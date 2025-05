Pericolul invizibil care pândește întreaga omenire: Se răspândesc ca focul "carnivorele tăcute ale naturii"

Ciupercile care provoacă infecții grave și milioane de decese anual se vor răspândi semnificativ în regiuni noi pe măsură ce planeta se încălzește, avertizează un nou studiu. Iar omenirea nu este pregătită pentru acest risc.

Ciupercile sunt peste tot - de la mucegaiuri la ciuperci comestibile - și joacă un rol esențial în ecosisteme. Totuși, unele specii pot fi extrem de periculoase pentru sănătatea umană. Se estimează că infecțiile fungice ucid anual cel puțin 2,5 milioane de oameni, iar lipsa de date ar putea însemna că cifra reală este chiar mai mare.

Cercetătorii de la Universitatea din Manchester au folosit simulări computerizate și prognoze climatice pentru a analiza modul în care se va răspândi în viitor Aspergillus, un tip comun de ciupercă care poate provoca aspergiloza - o boală gravă, în special la plămâni.

Rezultatele arată că, pe măsură ce schimbările climatice se accentuează, unele specii de Aspergillus se vor extinde în America de Nord, Europa, China și Rusia. Studiul este în curs de evaluare științifică.

„Ciupercile sunt mult mai puțin cercetate decât virușii sau paraziții, dar hărțile noastre arată că vor deveni o amenințare globală," a declarat Norman van Rijn, unul dintre autorii studiului.

Popularitatea serialului HBO „The Last of Us", care prezintă un scenariu fictiv în care o ciupercă mutantă transformă oamenii în monștri, a adus un plus de atenție asupra acestor patogeni. Deși este ficțiune, van Rijn speră că va atrage atenția asupra unui pericol real.

Până în anul 2100, zone din SUA, Canada, Europa și nordul Asiei vor deveni mai favorabile pentru dezvoltarea a două specii periculoase: Aspergillus flavus și Aspergillus fumigatus.

Aceste ciuperci eliberează în aer milioane de spori minusculi, pe care oamenii îi inhalează zilnic. Pentru majoritatea, sistemul imunitar îi elimină. Dar în cazul celor cu probleme pulmonare (precum astm, fibroză chistică sau BPOC) ori imunitate scăzută (cum ar fi pacienții cu cancer sau transplant), infecția poate deveni letală.

„Dacă organismul nu reușește să elimine sporii, ciuperca începe practic să te ‘mănânce pe dinăuntru', ca să spunem direct," a explicat van Rijn.

Aspergiloza are o rată de mortalitate între 20% și 40% și este greu de diagnosticat - simptomele precum tusea și febra sunt comune și altor boli.

Un alt risc major este faptul că aceste ciuperci devin tot mai rezistente la tratamentele antifungice. Există doar patru clase de medicamente antifungice, ceea ce limitează opțiunile medicilor.

Aspergillus flavus, o specie care preferă climatele calde și tropicale, ar putea să-și extindă aria cu 16% până în 2100 dacă emisiile de gaze cu efect de seră rămân ridicate. Se preconizează că va ajunge în nordul Americii, nordul Chinei și Rusia. Această ciupercă atacă și culturile agricole, ceea ce poate afecta securitatea alimentară.

Aspergillus fumigatus, care preferă zonele temperate, ar putea avansa spre nord, către Polul Nord, cu o extindere estimată de 77,5%, expunând astfel aproximativ 9 milioane de oameni în Europa.

În schimb, în unele regiuni precum Africa subsahariană, temperaturile vor deveni prea ridicate chiar și pentru aceste ciuperci, ceea ce ar putea afecta negativ și ecosistemele, unde ciupercile au un rol important.

În timp ce oamenii sunt obișnuiți să audă despre boli cauzate de bacterii și viruși, infecțiile fungice sunt adesea ignorate - în ciuda riscurilor serioase.

„Oricare dintre noi ar putea fi afectat în viitor," avertizează Elaine Bignell, cercetătoare în micologie medicală la Universitatea din Exeter.

Datele lipsesc, dar impactul este real. Un studiu desfășurat pe 100 de milioane de pacienți din SUA a identificat peste 20.000 de cazuri de aspergiloză între 2013 și 2023, în creștere cu 5% anual, potrivit profesorului Justin Remais de la UC Berkeley.

„Abia începem să înțelegem cum schimbările climatice influențează aceste boli fungice, iar pericolul este în creștere", a spus el.