Liberalii și sabotorii patriei

Rar s-a întâmplat să fiu profund marcat de tema unei conferințe de presă. În general, noi, gazetarii, suntem nevoiți să asistăm la diverse scenarii banale și să înghițim tone de inepții! Liberalul europarlamentar Marian-Jean Marinescu ne-a ținut trează atenția cu dezvăluiri de-a dreptul incredibile care atestă situația tragică în care se află țara noastră! Adică, pe scurt, sabotată atât din interior, dar mai ales, cât și din exterior!

Domnul Marinescu a creionat România ca fiind o țară hăituită pe multiple planuri! Din cauza unor sabotori, nu are stabilitate, nu are viitor! Am auzit și eu multe despre gașca lui Gică contra, dar nu îmi imaginam că de la orgolii ieftine la sabotaj e doar un pas distanță! Că în Guvernul României sunt indivizi care susțin pe față ieșirea noastră din marea familie a Europei! Că astfel de indivizi militează agresiv ca țara noastră să devină o provincie rusească, susținând tezele țarului Putin prin tot felul de discursuri antieuropene! Cu alte cuvinte, iată cu ce se ocupă unii dintre cei pe care electoratul i-a trimis în Parlamentul Europei! Culmea neobrăzării totale, unii dintre sabotorii instruiți de actuala guvernare s-au înscris în cursa pentru un nou mandat în Parlamentul Europei! Pesemne nu au avut suficient timp să își desăvârșească opera de distrugere a României!

În conferința de presă organizată la sediul PNL Constanța m-a impresionat curajul liberalului Marian-Jean Marinescu de a face dezvăluiri pe o temă nu numai dureroasă, dar și riscantă! Acțiunile de sabotaj sunt ilustrate de faptele celor care vor răul României. Dau doar câteva exemple dintre cele prezentate de europarlamentarul #PNL, Marian-Jean Marinescu. Refuzul declarat de a face măcar o cerere privind finanțarea unor proiecte autohtone de către U.E. Sărăcirea dirijată a unor zone din România cu scopul de a le aduce rapid în sapă de lemn. Bineînțeles cu scopuri ascunse! Piedici în calea celor care vor să refacă infrastructura. Fără o infrastructură adecvată, nici investitorii nu se înghesuie să ne treacă pragul! În felul acesta, spre satisfacția sabotorilor, România pierde zeci de milioane de euro! Cum, altfel, poate fi catalogată atitudinea celor care nu au lansat nici măcar un proiect nou pentru țară!? Rea voință sau incompetență sunt catalogări făcute cu duhul blândeții!

"Cei care acționează astfel de la nivelul Guvernului nu sunt români!" spune eurodeputatul liberal Marinescu, o floare rară printre politicieni. Domnia sa are, într-un fel, soarta marilor noastre valori recunoscute mai mult în Europa decât în țară! În Parlamentul Europei, Marian-Jean Marinescu este o voce cunoscută, apreciată, luată tot timpul în seamă, reprezentativă din toate punctele de vedere, dar care, evident, nu este pe placul Puterii. Din acest motiv, Puterea s-a străduit să îl țină tot timpul la mantinela Parlamentului European, ca, de altfel, ca pe toți parlamentarii noștri europeni de valoare! Marian-Jean Marinescu rămâne unul dintre cei mai competenți reprezentanți ai PNL. Criticile sale la obiect și bine fundamentate i-au adus la exasperare pe pesediști, fiind un observator avizat al realității din țara noastră. Domnia sa critică vehement atitudinea celor care vor să scoată România din marea familie a Europei, supărați că instituțiile acesteia sunt exigente și controlează tot. Concluzia sa are darul de a ne pune serios pe gânduri. Repet, România este sabotată cu mult zel din interior!

Exemplele prezentate de domnul Marinescu sunt mai mult decât edificatoare, fiind susținute de o pregărire profesională de excepție, precum și de statutul de liberal convins. De înțeles de vreme ce domnia sa se numără printre veteranii Parlamentului European! Cu o experiență de invidiat...Este un adversar declarat al celor refuză să deblocheze sursele de finanțare europene care ar putea contribui la realizarea unor obiective mărețe. Al tuturor celor care demolează aiurea, susținând că vor să schimbe totul în România, ca să revină la vechiul sistem comunist. Eventual, la cheremul lor, al sabotorilor! Puterii actuale nu-i place rigoarea și disciplina europeană! Cu bună știință, dacă nu cumva la mijloc este vorba de o incompetență crasă, se opun utilizării banilor oferiți de Europa pentru modernizarea României! Recent, prezent la Constanța, prin vocea lui Marinescu, liberalii constănțeni ne-au dezvăluit fața hidoasă a Puterii! Cum pot fi ei contracarați? În programul PNL găsim strategia adecvată. Nu trebuie decât aplicată!

Lucian Cristea