Ludovic Orban s-a grăbit ca fata mare la măritat

Actualul șef al PNL a făcut imprudența să își anunte prematur pretentiile pentru 2024 - vrea sa ajunga la Cotroceni. Se vede cu ochiul liber, nu e un secret pentru nimeni. Nu mai era cazul să si anunte. Pină și surzii au auzit.

Ludovic Orban, de ziua lui (Vivat crescat, gloreat!) serbată cu colegii in Salonul Spaniol din vecinătatea luxosului său birou de președinte al Camerei Deputatilor, a trecut la lauda de sine. A spus că merită să ajunga președinte pentru ca are o gindire strategică și e un om serios! Bravo lui. Eu am reținut altceva - păcatele mele. Anume coada de slugi și curteni (parlamentari, să ne ințelegem) intrînd cu tot felul de pungi în care se aflau probabil cadourile pentru Naș.

Ieșind prea in față și intr-o postură cam ridicolă s-au găsit iute pițifelnici să-l atace gros. Mihai Alexandru Ghigiu, vicerectorul SNSPA - cunoscutul cuibusor de nebunii PSD - a scos pe gură niscaiva vorbulițe care sigur nu sunt pe placul strategului și seriosului Orban. Așa se intimplă cînd iți ridici poalele in cap cind nu ți-o cere nimeni. Pe scurt - mai vor și alții la Cotroceni! De aici vine toată tărășenia.

Stelian Tănase