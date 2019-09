Marea epurare din micul ALDE

Partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu nu și-a mai găsit energia necesară, pentru a încerca să-i convingă pe puținii parlamentari care i-au mai rămas să semneze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Așa că tot ce s-a mai întâmplat ieri s-a redus la o epurare masivă.

Personalități importante ALDE au fost date afară din partid. În fruntea acestora, Cătălin Harnagea, fost director al Serviciului de Informații Externe sub regimul Emil Constantinescu, unul dintre cei mai fideli și mai constanți parteneri politici ai lui Călin Popescu Tăriceanu. Ce efecte are această epurare asupra bătăliei pe care o duce Ludovic Orban în sensul obținerii a 233 de semnături pe moțiunea de cenzură aflată încă și astăzi în forma unei simple ciorne?

Ceea ce a preconizat Călin Popescu Tăriceanu și urma să se întâmple ieri în cursul ședinței Biroului Politic Executiv era ca, printre deciziile luate, să figureze și aceea ca toți parlamentarii ALDE să aibă obligația, sub sancțiunea excomunicării, de a semna moțiunea de cenzură alături de celelalte partide politice din opoziție. Conform tuturor calculelor de la sfârșitul săptămânii trecute, fără parlamentarii ALDE Ludovic Orban nu putea atinge numărul magic 233. Adică majoritatea absolută necesară pentru schimbarea balanței politice și instalarea la Palatul Victoria a unui nou Guvern. Condus de liderul PNL. De ce acest proiect nu a fost realizat?

După toate aparențele, dar și după toate informațiile certe, Călin Popescu Tăriceanu nu mai dispune pur și simplu de o armată de senatori și deputați pe care să o poată muta, cel puțin în scopul dărâmării Guvernului Dăncilă, în tabăra opoziției. Rând pe rând, parlamentarii s-au desolidarizat de Tăriceanu, transferându-se fie direct în tabăra PSD, fie indirect prin refuzuri explicite sau tacite de a urma linia trasată de conducerea ALDE. Ultima situație deosebit de relevantă de acest fel a generat-o parlamentarul Daniel Zamfir, care a anunțat că se afiliază grupului parlamentar PSD, întrucât altfel nu-și mai poate promova importantele proiecte legislative pe care le-a elaborat.

În fapt, de câteva zile, ALDE nu mai are grupuri parlamentare nici în Senat și nici în Camera Deputaților. Pentru că nu mai dispune de numărul suficent de mare de membri. În plus, fiind excomunicat de ALDE european, ALDE România nu mai poate funcționa sub acest brand și nu va mai putea participa nici la alegeri, cu excepția celei prezidențiale, sub această denumire. Dacă nu se precipită pentru a se reboteza, ALDE nu va mai exista ca partid, iar ceea ce mai rămâne din el, grupat în jurul lui Călin Popescu Tăriceanu, nu mai are altă șansă decât să se verse în Pro România. Este fix obiectivul pe care l-a urmărit Victor Ponta atunci când l-a împins în prăpastie pe Călin Popescu Tăriceanu.

Așadar ALDE nu mai contează prea mult în marea strategie nici pentru PSD, care a luat parlamentari la bucată, parlamentari care pleacă cu organizații cu tot, și nici pentru PNL, unde nu mai poate veni cu valoarea adăugată necesară. În aceste condiții, împins la înaintare de Daniel Chițoiu, Călin Popescu Tăriceanu a făcut ieri tot ce mai putea să facă. A trecut la epurări masive. Au fost epurați, în frunte cu Cătălin Harnagea, toți membrii ALDE care nu au făcut încă dovada că au demisionat din funcțiile din administrația publică centrală sau locală obținute în urma alianței cu PSD. Și a fost declanșat astfel un proces de vânătoare de vrăjitoare condus de Daniel Chițoiu, o reluare la indigo a ceea ce s-a întâmplat în PNL cu scurt timp înainte ca domnul Crin Antonescu, care urmase legat la ochi politica trasată de Chițoiu, să sucombe ca om politic. Îmi amintesc perfect despre această strategie aplicată de Chițoiu, această piaza rea liberală, prin care circa o treime dintre organizațiile locale rămăseseră fără conducători democratic aleși, aceștia fiind dați afară din partid și în locul lor fiind instalate fără alegeri, de la centru, marionete ale lui Daniel Chițoiu, Crin Antonescu fiind convins că sunt proprile sale marionete. După care s-a întrebat oare de ce l-au trădat tovarășii săi din partid. Acum, la o scală mai mică, în ALDE se produce exact același fenomen, numitorul comun fiind piaza rea.

În felul acesta, într-un timp record, ALDE devine un partid total irelevant atât pentru tabăra puterii, cât și pentru tabăra opoziției. În schimb importanța Pro România crește exponențial. Însă în disputa dintre PSD și celelalte partide, balanța puterii atârnă din nou mai greu în sensul supraviețuirii Guvernului Dăncilă, atâta cât va mai supraviețui.

Sorin Rosca Stanescu