Minciuna, manipularea, amenintarea, distrugerea si jefuirea!

Pe multi, probabil, o sa ii surprinda acest titlu, dar nimic nu este exagerat, totul este real, iar eu am sa incerc sa argumentez fiecare afimatie. Nu este niciun secret faptul ca utimile administratii de la Casa Alba au transformat minciuna in politica de stat. Nu eu o spun primul, ci au spus-o cei mai cunoscuti analisti politici americani, cu mult inaintea mea.

Daca nu ma credeti, lecturati ultimile declaratii ale lui Philip Giraldi, fost ofiter de informatii al CIA, in prezent Director Executiv al Consiliului de Interes National, care vorbeste pe larg despre "fabrica americana de minciuni". Giraldi, alaturi de alti consacrati strategi americani, scoate in evidenta faptul ca "guvernele american și britanic, în special, au mințit fără încetare populația. Iar mass-media din majoritatea țărilor occidentale e complice la răspândirea acestor minciuni pentru a susține efortul de război împotriva Rusiei, în Ucraina. Minciunile se referă atât la originile, cât și la desfășurarea războiului și au existat, de asemenea, eforturi susținute de demonizare a președintelui Vladimir Putin și a tot ceea ce este rusesc. Inclusiv mâncarea, băutura, limba și cultura rusă și chiar sportivii profesioniști. Cea mai recentă victimă este o simfonie a lui Ceaikovski, interzisă în Canada.

Putin este învinuit personal pentru inflație, penurie de alimente și probleme energetice care, de fapt, sunt mai degrabă din vina răspunsului nechibzuit oferit de Washington. Rușii au abordat Statele Unite și aliații acestora cu niște cerințe destul de rezonabile în ceea ce privește propria lor securitate națională, în timp ce o alianță militară ostilă amenința să aterizeze la ușa lor. Problemele în joc erau perfect negociabile, dar SUA au refuzat să cedeze, iar Rusia s-a simțit obligată să intervină militar!" V-am redat acest mic pasaj din discursul lui Giraldi, pentru a observa ca el coincide cu ceea ce am afirmat eu in ultimile postari, si anume faptul ca cei care au declansat razboiul in Ucraina nu sunt nimeni altii, decat americanii.

Imperiul Unchiului Sam, avid dupa putere si controlul resurselor la nivel planetar, dornic sa domine lumea prin mijloace deloc democratice, a declansat prigoana si urgia asupra a numeroase popoare, decimandu-le si jefuindu-le bogatiile. Cei care au indraznit sa li se opuna, au fost eliminati fara ezitare, iar populatia bastinasa, supusa unui genocid inimaginabil. Propovaduind apararea pacii si promovarea democratiei si bunastarii, au ingenunchiat numeroase popoare, le-au ocupat facandu-le vasale, si le-au luat cu japca resursele naturale, fiind cea mai conflictuala tara in ultimul secol si raspandind acest spirit pe tot globul. Administratiile americane au infiintat si folosit la maxim structuri specializate in dezinformare, in elaborarea si promovarea minciunilor la nivel planetar, care sa le asigure suportul motivational necesar pentru declansarea razboaielor impotriva unor tari care nu aveau nicio vina. Asa au atacat Irakul, Afganistanul, Iugoslavia, Siria etc.

Ei vorbesc cu nerusinare despre genocidul savarsit de rusi in Ucraina, cand ei au produs un genocid inimaginabil la Hirosima si Nagasaki, in Vietnam, in Irak, in Afganistan, in Iugoslavia, in Siria si alte tari. Nu spun ca rusii nu au facut victime in randul populatiei civile, si pentru aceasta trebuie sa raspunda, dar, din perspectiva genocidului, sunt mici copii pe langa americani. Sodatii americani au ucis intentionat batrani, femei gravide, copii, le-au distrus intentionat, fara vreun motiv, locuintele, i-au masacrat pur si simplu, iar pe altii i-au schingiuit, si-au facut necesitatile pe ei, au violat fetele si femeile si au batut cu bestialitate pe cei luati prizonieri, de multe ori mutilandu-i.

Dar despre astea unii comentatori si jurnalisti de pe la noi se fac ca nu au auzit. I-a lovit orbul gainilor si surda in papusoi. Americanii au un plan foarte bine pus la punct, pentru a influenta opinia publica in favoarea lor. In laboratoarele de la CIA si de la Pentagon se construiesc minciunile, informatiile false, care apoi sunt lansate prin intermediul social media si prin mass-media in general. Asa incep sa denigreze persoanele incomode, sefii de stat si de guvern din tarile tinta, pentru a-i compromite. Lanseaza informatii false despre ei si familiile lor, ii acuza de coruptie si de despotism, de dictatura si de suprimarea drepturilor democratice. Concomitent cu aceste actiuni, stabilesc sanctiuni impotriva tarilor care fac obiectul actiunilor militare ulterioare, si aceasta nu intamplator, ci bine programat si regizat.

Acestea lovesc in mod direct populatia tarilor respective, le altereaza semnificativ conditiile de viata, traiul zilnic, distrugand sursele de alimentare cu apa, de aprovizionare cu bunuri de larg consum, cu alimente, medicamente si imbracaminte, sistemele de transport si distributie a energiei electrice, de aprovizionare cu carburanti si multe asemenea elemente. In acest mod, manipuland populatia, o determina sa se revolte impotriva propriilor guverne, propriilor conducatori, care fara sprijinul cetatenilor pot fi mai usor tansformati in paria si eliminati, de cele mai multe ori fizic. Ei il acuza pe Putin ca doreste sa rastoarne Guvernul legitim al Ucrainei, dar nu spun nimic despe cate guverne legitime au rasturnat ei si cate guverne marioneta au instalat dupa aceea. Si ei le-au uitat numarul. Pot insa sa ceara un raport de la CIA, care sigur are o evidenta clara, fiind institutia care a planificat, finantat si realizat aceste actiuni.

Stiti bine cum au lansat operatiunile impotriva lui Saddam Hussein, pe care l-au acuzat ca detine arme de nimicire in masa, laboratoare de cercetare in acest domeniu, inclusiv in palatul prezidential. Dupa ce l-au casapit si pe el si pe alte mii de irakieni, dupa ce le-au jefuit bogatiile naturale, adevaratul motiv pentru care au atacat Irakul, au recunoscut ca nu au gasit arme de nimicire in masa si nici laboratoare, dar nu s-a sesizat niciun parchet militar sa cerceteze atrocitatile comise de americani, nu s-a constituit niciun trbunal penal international, nu a sarit nimeni sa-i acuze de genocid. De ce aceasta dubla masura? La fel s-a intamplat si cu Milosevici, care ulterior a fost intemnitat, unde si-a gasit si sfarsitul, „ajutat" din plin de cei care l-au arestat. Aceeasi soarta au avut-o multi lideri, care si-au iubit tara si poporul si s-au opus jefuirii bogatiilor lor de catre americani.

Democratia si drepturile omului au apus de mult in SUA. Atunci ce le-a mai ramas sa exporte, doar minciuna, manipularea, amenintarea, distrugerile, omorurile si jafurile. Acestea sunt elementele definitorii ale politicii americane. Romania este si ea o tara supusa acestei politici. Ne-au cotropit, ne-au transformat intr-o feuda, ne-au luat miliarde de dolari si continua sa o faca, ne-au determinat sa ne facem dusman colosul de la Rasarit si cea mai puternica economie, iar in curand si cea mai mare putere militara de pe glob. Guvernantii nostri nu realizeaza, sau nu vor sa realizeze faptul ca lumea se schimba radical, iar locul nostru este alaturi de noua putere economica si militara, care deja a inceput sa se formeze, nu alaturi de cei ce au intrat cu un picior pe toboganul istoriei, care ne-au luat banii si bunurile si nu ne-au oferit nimic in schimb, nici cel putin eliminarea vizelor. Scuze!

Totusi ceva ne-au oferit: o sepcuta si tehnica militara luata de la depozitele de fier vechi.... Criza pe care au declansat-o anericanii prin impunerea nesabuita de sanctiuni inpotriva Federatiei Ruse, ne-a adus in pragul unei situatii devastatoare, atat pentru noi, cat si pentru celelalte tari europene, tari conduse de politicieni incompetenti, drogati, vanduti si tradatori. Si americanii vor resimti din plin consecintele actiunilor iresponsabile ale propriilor conducatori. Pentru noi si pentru intreaga Europa cel mai mare dusman, care ne pune in pericol grav securitatea nationala, nu este Rusia, ci SUA, cele avide de putere si dominatie, cele care si-au raspandit fortele militare pe tot Globul si care afecteaza major interesele multor tari si popoare, asa cum nimeni nu a facut-o in acest inceput de secol. Dumnezeu sa-si reverse Lumina asupra voastra, si sa va ocroteasca!

Dumitru Iliescu

general in rezervă