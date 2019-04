De ieri, 15 aprilie 2019 va rămîne in istorie pe veci, ca data cind catedrala Notre Dame a luat foc. Ca atîta lume, am văzut de nenumărate ori acest loc. 13 milioane de vizitatori anual, atit primea Notre Dame pină să fie distrusă de flăcări.

Mă leaga multe amintiri de Notre Dame. Locul mă fascina. Pe cine nu!? A f0st ridicata in Evul Mediu „intunecat". Prejudecată stupidă. Evul mediu nu a fost intunecat deloc!!! Notre Dame e o dovadă. Am văzut-o/ vizitat-o prima dată în aprilie 1990, ca acum în preajma Paștelui - cind am fost prima dată la Paris. Am zeci, dacă nu chiar mai multe, imagini surprinse - seara, dimineața, în zori, noaptea, iarna, vara, pe ploaie, în zi senină. Notre Dame avea/ are magnetismul ei. Imi vine să mă reped pînă la Paris să văd urmele dezastrului. Cum este acel loc acum, lovit de nenorocire, cu catedrala Notre Dame în ruine? Cu zidurile înnegrite de incendiu, cu turnurile căzute, cu acoperișul surpat? Un coșmar! cum să fie!? Imaginile de aseara ale incendiului care potopise catedrala, au șocat. Toate televiziunile din Europa au trecut live pe Paris, mai puțin Bucurestiul. La multe te poți gîndi dar că Notre Dame ar putea să ia foc, nu mi-a trecut vreodată prin minte. Imaginatia are limite. Realitatea a depașit-o cu mult. Catedrala Notre Dame mi se părea eternă și mai ales intangibila. Dumnezeu a vrut altfel.

Stelian Tanase