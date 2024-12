Patriotismul este o aplicație a graviației

Rezultaul mediu al exit-pollurilor la alegerile parlamentare prezinta o distributie a voturilor relativ la fel pentru Camera Deputatilor si Senat. Considerand acest fapt, ca si marja de eroare, dar si faptul ca estimarile sunt de la ora 20,00, putem spune ca procentele (fara voturile din diaspora) se prezinta in felul urmator:

Un alt poliţist a fost găsit duminică împuşcat în zona capului, în sediul Poliţiei Oraşului Abrud. Mai devreme, un politist din Iasi s-a impuscat in cap, iar saptamana trecuta, in primul tur al alegerilor, un politist din Giurgiu si-a tras un glonț in cap.