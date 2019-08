Ponta il răzbuna pe Daniel Constantin si-l scoate din politica pe Tăriceanu

Asistam la cel mai rușinos moment din viața unui politician. După ce l-a reinventat, Victor Ponta, l-a scos pe Tariceanu definitiv din viața politica. Șeful Senatului a arătat încă o data ca este un trădător de țara și iată ca încă o data a fugit de responsabilitate.

Decizia aceasta care a generat o criza politica in România nu pare a fi un moft, ci, mai degrabă a fost un scenariu foarte bine gândit de un combinator care acum își culege roadele. Cred ca Tariceanu a fost șantajat cumva pentru a proceda in aceasta maniera. Sa fii conștient ca traversezi "țeapa" vieții tale si sa continui sa faci asta, înseamnă doar ca ești un personaj șantajabil și ca întreaga ta cariera, căci are vechime in politica, a fost construită pe dedesubturi.

Cei care au avut vreodată un strop de admiratie pentru Calin Popescu Tariceanu ar fi indicat sa isi reconsidere părerea pentru ca, in aceste zile ma pot gândi doar la momentele politice la care Tariceanu a luat parte, cum ar fi concesionarea gazelor din Marea Neagră și este din ce in ce mai limpede care a fost rolul său la semnarea acelui contract, dacă ne gândim la valoarea cotelor de redevența si la faptul ca el a fost persoana de legatura cu acele companii, in toti acesti ani.

Apoi, se mai explica de ce Tariceanu nu a avut niciodată un program de tara, deși a avut privilegiul de a fi Premierul Romaniei. De asemenea, iată ca porecla "Trădiceanu" va rămâne in istoria politicii românești mai mult ca orice alt act politic realizat de Calin Popescu Tariceanu in întreaga sa cariera, exceptând totuși, pomenile date romanilor în timpul guvernarii sale.

Comicul situației rămâne faptul ca Daniel Constantin este pe deplin răzbunat și culmea, va ajunge din nou coleg cu Tariceanu, sub aceeași umbrela politica. Sa fi crescut Constantin de la politicianul mediocru, care a ramas pe dinafara scenei politice la fiecare cooperare cu Ponta, la omul care il influenteaza pe Victor Ponta in a trage sfori politice? Ori sa fie vorba de o razbunare conjuncturala?

Simona Man