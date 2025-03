Să ieși mereu pe locul 3...

Există o limită până la care un om, în general, își poate reînnoi ideile. O spune inclusiv Cioran undeva în opera lui, nu mai știu exact cuvintele, dar asta e ideea. Bine, nu că ar fi nevoie să spună asta Cioran neapărat, dar dacă vrei o legitimare așa, mai deșteaptă, there you go, e pe acolo pe undeva.

Există, așadar, o limită până la care te poți reinventa, recontextualiza, re-ceva, în așa fel încât să cadrezi cu vremurile actuale. Lucru valabil, bineînțeles, pentru orice om, inclusiv pentru autorul rândurilor de față, dar și pentru candidatul la președinție Crin Antonescu, care, profitând de faptul că a fost hărăzit de mama natură cu un verb probabil inegalabil în politica post-decembristă, crede că lucrul ăsta e suficient și că nu trebuie să bifezi și la o oarecare adecvare la epoca actuală.

Cu alte cuvinte, se gândește probabil Crin Antonescu, și odată cu el și cei care au creat actuala lui campanie (chiar, de unde v-a venit, fraților, ideea asta de slogan de cârciumă de pe marginea drumului secundar, ăla care iese din DN și se oprește în câmp - "România înainte"?), e suficient să legi bine ideile între ele, dar nu și să ai un aer mai proaspăt, așa, care să nu pară de recamier dintr-un hotel din ăla de regie de stat de pe litoral.

Or, tocmai aici e problema. Că la fel de bine cum există o limită până la care oamenii își pot reînnoi ideile, tot așa există o limită până la care e rentabil să recondiționezi o clădire ca cea amintită. De la un punct încolo însă, investiția nu rentează, așa că mult mai bine o dărâmi. Așa și cu Crin Atonescu, care, între noi fie vorba, nu e, în ciuda oratoriei amintite, echivalentul unei clădiri de patrimoniu, așa că tot efortul ăsta de a tencui o fațadă care urlă din toate puterile a comunism, e complet inutil, deci mult mai bine îl dărâmi.

Și mai e ceva. Ideea asta că ai participat cândva la o mare competiție la care ai ieșit pe locul 3, după care, fără pic de antrenament (treaba ta de ce), vii brusc și o câștigi, e complet falsă. Toată lumea știe că lucrurile nu merg așa în viața reală. De câștigat câștigă cei care luptă, care împing idei, care se bat pentru idei, și nicidecum oportuniștii care speculează un moment, oricât de talentați ar fi la mestecat vorbe.

De unde și rezultatul cu final așteptat pe care îl va avea Crin Antonescu în această campanie. Sau, altfel spus, Crin Atonescu va deveni un fabulos studiu de caz despre cum să participi la ceva și să ieși mereu pe 3 orice-ai face, ceea ce, să recunoaștem, e o idee minunată pentru o țară care nu contează în niciun fel în economia mersului lumii, și pe care poți foarte bine să o excluzi din absolut orice negociere că rezultatul va fi același.

Luca Dinulescu