Scenarii electorale extreme. Sau apocaliptice!

Diferențele uriașe, scandalos de mari prezentate drept prognoze științifice de către institutele de cercetare de piață mă obligă la două demersuri. 1). Să iau în calcul cele mai apocaliptice scenarii. 2). Să-mi rezerv dreptul ca, după ce vom ști rezultatele, să solicit radierea din memoria colectivă, cel puțin pentru lipsă de profesionalism, a unor institute care au emis prognoze false.

Există prognoze conform cărora PSD VA DEVENI UN FEL DE ÎNGER CĂZUT AL POLITICII. Cu un rezultat sub cel al PNL. Iar PNL, cu racheta sa în frunte, Rareș Bogdan, și cu luceafărul său călăuzitor, Klaus Iohannis, va deveni noua stea politică a României. Ar însemna, dacă asemenea prognoze se confirmă duminică, nici mai mult nici mai puțin decât ca PSD, printr-o uluitoare hemoragie electorală, să scadă sub minimul său istoric de 2,1 milioane votanți. Până în prezent, niciodată, nici în perioadele de mare criză de credibilitate, PSD nu a adus la urne un număr mai mic de cetățeni. Voi dezvolta acest subiect, pentru a mă face mai bine înțeles.

Sunt 19 miloane de cetățeni cu drept de vot. Dintre aceștia, în mod cert, cel puțin 3 milioane sunt plecați peste hotare și nu se vor pronunța. În urmă cu cinci ani, la europarlamentare, au votat 32,8% dintre electori. Situând România pe o poziție fruntașă în UE. Trendul la nivelul Uniunii este descrescător. De ce ar crește la noi? Singurul motor de creștere ar fi declanșarea unei puternice emoții colective. Ceea ce își dorea cu ardoare Klaus Iohannis. Nu a fost să fie. O prezență la vot de peste 30% presupune un număr de cetățeni de peste 6.200.000, care ar urma să se pronunțe. Nu s-a întâmplat nimic care să ducă PSD sub minimul său istoric. Or, asta înseamnă un scor fără renumărarea votului, ridicat la un procent de 32-34%. Admitem și faptul că în ultima zi un eveniment va scurtcircuita întreaga societate românească, generând un tsunami anti-PSD. Emoția lui Iohannis, care va crea efectul Iohannis. Aceste efect Iohannis ar însemna că se vor prezenta la vot încă 10%. Adică nu 6.200.000 de cetățeni, ci aproape șapte milioane de cetățeni. Chiar și în aceste condiții improbabile, PSD tot ar obține peste 25% din voturile exprimate. Ceea ce face cu totul și cu totul improbabil scenariul conform căruia PNL ar surclasa PSD.

Într-un alt scenariu, la fel de improbabil, de extrem, de apocaliptic, PNL AR URMA SĂ FIE SURCLASAT DE USR-PLUS. Această ipoteză este în mod straniu susținută nu numai de adepții acestui partid, în care, pentru moment cel puțin, Cioloș a devenit personajul dominant, ci și de mulți fani ai frontului PSD. Care, visând cu ardoare o înfrângere umilitoare a PNL și implicit a lui Klaus Iohannis, fie confundă realitatea cu iluzia, fie încearcă astfel să influențeze într-o anumită direcție votul cetățenilor. Or, diferența între PNL și USR este atât de mare sub aspectul infrastructurii din teritoriu și al punctajului la zi, încât, pentru a se produce o asemenea răsturnare spectaculoasă, din nou ar fi necesară o explozie de emoție colectivă, de care ar beneficia exclusiv #Rezist. Explozie care nu s-a produs. Și care este greu de presupus că se va mai produce în următoarele câteva ore. Dacă judecăm la rece, cu capul nostru, pe umerii noștri și vom pipăi astfel mușchii electorali ai partidelor, vom observa cu ușurință că PNL are cu o treime mai mulți aleși locali în comparație cu PSD, iar USR are circa jumătate din zestrea PNL. Sunt diferențe extrem de mari și în esență imposibil de acoperit, mai ales în cazul celui mai derizoriu dintre scrutinurile electorale, cel rezervat europarlamentarelor. În acest scenariu apocaliptic, în care USR, cu Cioloș în frunte, ar depăși PNL, cu Iohannis în frunte, consecințele, dacă sunt duse până la capăt, înseamnă dubla rupere a PNL prin despărțirea foștilor liberali de foștii democrați și, încă o dată, ruperea liberalilor în două părți consistente, una urmând să migreze la ALDE. Și, evident, o reorientare masivă a frontului anti-PSD pentru următoarea rundă de alegeri, cele prezidențiale, în direcția unui personaj încă și mai șters decât actualul președinte, obscurul Dacian Cioloș.

Un alt scenariu apocalipitic este ca PRO ROMÂNIA SĂ ATINGĂ UN SCOR DE 15%. Acesta este viziunea celor mai înverșunați adversari ai PSD în general și a lui Liviu Dragnea în special. Un asemenea scor obținut de Victor Ponta în tandem cu Corina Crețu ar fi de natură să răstoarne căruța PSD cu roțile în sus. La un asemenea scor, PSD se va rupe, viitorul politic al lui Dragnea va fi periclitat și devine posibilă revenirea lui Victor Ponta cu echipa sa de drone la conducerea a ceea ce va mai fi rămas din PSD.

Dacă se întâmplă toate acestea, atunci capacul peste toate aceste scenarii apocaliptice este o RECONFIGURARE INSTANTANEE, IMEDIAT DUPĂ EURPARLAMENTARE, FĂRĂ A MAI AȘTEPTA ALEGERILE LEGISLATIVE, A MAJORITĂȚII AFLATĂ LA GUVERNARE. Și crearea unui Guvern cu aspect de papagal între partide cu coloraturi parțial sau total diferite. Un Guvern corcit și o marionetă în mâna lui Klaus Iohannis.

Al cincilea scenariu apocaliptic este că REFERENDUMUL VA FI VALIDAT O DATĂ PRIN PREZENȚA LA VOT, A DOUA OARĂ PRINTR-UN „DA" MASIV ȘI A TREIA OARĂ DE CĂTRE CCR. Punând cap la cap și luând de bune scenariile apocaliptice prezentate mai sus, pentru ca să îl avem servit și pe acesta, va trebui ca la referendum să se prezinte circa 50% din electoratul cu drept de vot. Un procent imens. Pe care nu l-am avea decât cel mult la celelate runde de alegeri, prezidențiale, locale și parlamentare. Pentru că altfel, dacă îi scădem pe alegătorii PSD și ALDE, dar și pe alți alegători, care vor ignora oferta lui Klaus Iohannis, nu vor exista 30% dintre voturi valid exprimate. Adică minimum necesar pentru validarea referendumului sub aspect cantitativ. Numai că, atenție, e mare încurcătură. Nu este un referendum. Ci sunt două. Sunt două întrebări diferite. Sunt două buletine de vot diferite. Sunt două urne diferite. Dar există o singură listă de prezență. Ceea ce încurcă rău de tot treaba. Se va ști din numărarea buletinelor câți au votat pentru o întrebare și câți pentru cealaltă întrebare și câte voturi au fost negative și câte voturi au fost pozitive. Dar nu se va mai putea ști niciodată care dintre cele două referendumuri este valid și care nu, în ipoteza în care - absolut valabilă teoretic - va exista un număr semnificativ de cetățeni dispuși să voteze cu „da" sau cu „nu" numai la una dintre cele două întrebări îmbârligate ale președintelui. Și din acest motiv precum și pornind de la considerentul că Legea Fundametală interzice un referendum care vizează restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, Curtea Constituțională, care a omologat dreptul președintelui de a face un referendum, nu va omologa în final și legitmitatea unui asemenea tip de referendum. Dacă acest referendum va trece. Dacă va fi validat printr-un procent semnificatv de votul cu „da" la ambele întrebări și dacă îl va valida și Curtea Constituțională, atunci se va împlini un al treilea scenariu apocaliptic. În care, în mod absurd, Klaus Iohannis se va trezi pe cai mari, împreună cu PNL, partidul care l-a susținut și îl susține necondiționat. Acest scenariu este apocaliptic din perspectiva frontului PSD. Pentru că impactul psihologic și deci, electoral, va fi devastator atât pentru PSD cât și pentru ALDE. Imaginea liderilor acestor partide va fi făcută ferfeniță în fața propriilor electorate și e greu, dacă nu chiar imposibil de presupus că până la alegerile prezidențiale situația se va putea schimba. Va fi rândul frontului PSD să stea cu ochii în soare aștetând ca o minune o emoție colectivă care cu forța unui tsunami să întoarcă lucrurile.

Cam acestea sunt scenariile apocaliptice vizând rezultatul scrutinului de duminică. Există însă și un scenariu rațional. Și anume că 1). PSD va câștiga cu un scor de peste 30%, înainte de redistribuire. 2). PNL va ocupa locul secund, fie cu un rezultat onorabil de peste 20%, fie cu un rezultat rușinos de sub 20%, situație în care va demisiona în bloc întreaga conducere. 3). USR își va disputa ultima poziție pe podiumul învingătorilor. 4). Pro România va depăși, dar nu cu mult, pragul de 5% 5). UDMR, cu chiu cu vai, la limită, va intra în Parlamentul European, mobilizându-și electoratul în ultima clipă și beneficiind de o prezență la urne de doar treizeci și ceva la sută. 6). PMP nu va mai beneficia de pomana STS și nu va mai atinge pragul de 5%. 7). Referendumul nu va fi valid și cu ambele întrebări cu tot se va sparge zgomotos în capul lui Klaus Iohannis, dar și în capul PNL, a celorlalte partide și a celorlalți lideri care, într-un fel sau altul, l-au susținut.

Indiferent cât de slab pregătit este ca om politic, președintele Klaus Iohannis a intuit și el că se va confrunta cu cele șapte efecte previzibile ale acestor alegeri și, tocmai de aceea, i-a garantat indirect doamnei Viorica Dăncilă faptul că va rămâne premier până la finalizarea alegerilor parlamentare din 2020.

Sorin Rosca Stanescu