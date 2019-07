Se caută un trădător. Cine să fie? Ponta să fie?

Jocurile pentru prezidențiale din acest an se fac în așa fel încât mai mulți posibili participanți depind de o trădare. Iar trădătorul de serviciu este nimeni altul decât Victor Ponta. De Victor Ponta depinde Călin Popescu Tăriceanu. De Victor Ponta depinde însă și Gabriela Firea. La fel, Viorica Dăncilă, dacă va candida. La mâna lui până la urmă stă și Klaus Iohannis. Și culmea e că însuși partidul Pro România poate fi trădat de președintele său.

Într-o analiză mai amplă am afirmat și am prezentat și argumentele necesare că Gabriela Firea se află la mâna lui Victor Ponta. Dacă va candida. O zi mai târziu, doamna Firea a și declarat în mod explicit că așteaptă susținerea lui Victor Ponta. Pentru ea însăși. Sau pentru orice alt candidat convenit de PSD. Călin Popescu Tăriceanu a declarat și el că are o înțelegere cu Pro România, în sensul că va fi susținut de electoratul acestui partid la prezidențiale. În tentativa bâjbâită de a face o majoritate și un guvern, Klaus Iohannis și liberalii îl curtează de zor pe Ponta. Care în această eventualitate l-ar susține pe Iohannis la prezidențiale. Nebunia totală este însă că și Pro România are nevoie de un candidat prezidențial. În această situație, cum Dumnezeu va proceda Victor Ponta?

Luni, Călin Popescu Tăriceanu a scos asul din mânecă. Inutil. S-a lovit de un zid. Asul a fost Victor Ponta și Pro România. Tăriceanu a declarat ferm că indiferent de decizia PSD, va candida Cu susținerea lui Victor Ponta. Și cu convingerea că, pe lângă electoratul celor două partide, va smulge votanți de la PSD, dar și de la liberali. În mod discret, dar ferm, ALDE amenință cu ruperea coaliției. Ceea ce înseamnă că începe o deplasare a acestui partid și a liderului său în direcția frontului anti-PSD. Această mișcare ar putea distruge majoritatea parlamentară și scoate PSD-ul de la guvernare după alegerile prezidențiale. Sau, cine știe, chiar înainte. Acest proiect depinde însă de Victor Ponta. Iar Victor Ponta, după cum îl cunoaștem, poate trăda.

Victor Ponta poate trăda în primul și în primul rând pentru a-și servi propriul partid și propria cauză. Conform analistului Florian Bichir, căruia nu pot să-i dau decât sută a sută dreptate, Ponta și-ar dezamăgi profund electoratul și i-ar dezamăgi și pe oamenii din sistem, care i-au oferit consultanță și nu numai, dacă, la capătul acestei aventuri politice, concluzia ar fi că tot ceea ce a făcut el în calitate de om politic a fost să se răzbune pe Liviu Dragnea. Și să constrângă PSD să-l reprimească cu brațele deschise și oferindu-i pe tavă o poziție politică importantă. Pentru a nu ajunge în această situație, el trebuie să dovedească seriozitate, trebuie să arate opiniei publice interne și externe că este exponentul unei Stângi moderne, mai europeană decât Stânga pesedistă, și, în acest sens, are obligația de a candida el însuși sau de a susține un candidat Pro România la aceste alegeri prezidențiale. De aceea, deloc întâmplător, un lider al partidului său, Adrian Țuțuianu a afirmat, tot luni, că Pro România o poate susține pe Firea, cu singura condiție ca aceasta să plece de la PSD și să se înscrie în partidul lui Ponta. Un semnal de alarmă pentru Tăriceanu.

Al doilea semnal de alarmă pentru Călin Popescu Tăriceanu este că, în condițiile în care PSD nu s-a lăsat și a optat, cum până la urmă era și logic în cazul celui mai mare partid din România, pentru un candiat propriu la prezidențiale, este perfect posibil ca Ponta să provoace o rocadă. Să determine ALDE să iasă de la guvernare și, în același timp, să aducă Pro România în alianță cu PSD-ul. Nu ar fi pentru prima dată când Victor Ponta îi dă brânci partenerului politic și îl scoate pe tușă.

Situația se complică și mai mult dacă luăm în calcul un alt element. PNL și Klaus Iohannis ard de nerăbdare să distrugă actuala majoritate parlamentară și să creeze alta, pentru a forma un guvern anti-PSD. Pentru frontul anti-PSD, Victor Ponta și electoratul Pro România sunt vitale. Altfel nu se poate forma majoritatea necesară în Parlament. Iar Victor Ponta este literalmente un lider dispus să facă asemenea mișcări și suficient de talentat pentru a oferi și explicații plauzibile, astfel încâ trădarea să pară o mișcare politică făcută în interes național.

Este posibil ca primul păcălit pe parcursul acestor tatonări pe față și negocieri secrete preelectorale să fie Călin Popescu Tăriceanu. Cine așteaptă la rând? Poate Gabriela Firea. Poate alții. Și cine nu va fi cu niciun chip păcălit? Statul subteran. Care și-a trimis consilierii pe post de strategi politici în partidul lui Ponta.

Sorin Rosca Stanescu