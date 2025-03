Se putea face pace în Ucraina acum doi ani și jumătate sau chiar acum trei ani

Îmi amintesc cît de turbați erau unii la noi și în alte părți cînd apăreau ideile necesității diplomației, ale încheierii unor negocieri de pace, inclusiv cu prețul cedării de către Ucraina a acelor teritorii care oricum fuseseră ale Rusiei înainte să apară Ucraina ca stat.

Cînd este vorba despre chestiuni de strategie, război, intelligence, mă uit întotdeauna ce spun strategii, militarii, cei care lucrează în "intelligence", experții, la revistele de specialitate, la rapoartele de intelligence care mai răzbat, nu la părerile habarniștilor și turbaților din social media.

Una dintre figurile care mi-au inspirat încredere era generalul Mark Milley, care și-a făcut studiile la Princeton, Columbia, Naval War College, MIT. Trump l-a numit pe Miley chairman of the Joint Chiefs of Staff. Cînd Trump se pregătea să dea lovitura de stat de nerecunoaștere a rezultatelor alegerilor prezidențiale pierdute din 2020, Miley le-a atras atenția militarilor să nu participe, iar Trump a înțeles mesajul și s-a lăsat păgubaș. Fără sprijinul armatei nu reușea.

Cînd a venit Biden la Casa Albă a fost suficient de deștept pentru a-l păstra pe Miley în funcție. Generalul era însă un om onest și a declarat încă din noiembrie 2022 că războiul dintre Ucraina și Rusia nu poate fi cîștigat de niciuna dintre părți. Miley le cerea liderilor din Rusia și Ucraina să găsească o soluție politică, diplomatică, pentru că prin război pierdeau ambele națiuni. În 2025, se chinuie americanii să realizeze ceea ce cerea Miley în 2022.

După mai puțin de un an, Biden l-a schimbat pe Miley din funcție. Cînd Trump își ducea campania electorală din 2024, Miley a atras atenția asupra faptului că Trump este fascist.

Dan Pavel